МАГАТЭ: Иран блокирует доступ инспекторов к ядерным объектам

Иран препятствует доступу международных инспекторов в некоторые лаборатории и производства, связанные с его ядерной программой, и блокирует расследование данных о следах радиоактивных частиц, обнаруженных на нескольких объектах. Об этом говорится в двух конфиденциальных отчетах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), представленных странам-членам организации. МАГАТЭ призывает западные столицы вынести формальное порицание Ирану.

Согласно информации, оказавшей в распоряжении СМИ, в одном из докладов МАГАТЭ критикует Иран за отказ предоставить специалистам агентства доступ к видеокамерам, установленным на иранских ядерных объектах. В отсутствие регулярных инспекций, которые были прерваны Тегераном в феврале, камеры остаются единственным способом наблюдения за происходящим в ядерных лабораториях. Однако камеры нуждаются в обслуживании. В докладе говорится о том, что в результате проверки камер, установленных в центре сборки ядерных центрифуг, куда инспекторы были допущены в начале сентября, выяснилось, что одна из четырех камер была уничтожена, видеозаписи, сделанные другой камерой, исчезли. По словам директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, без видеокамер его организация будет "действовать вслепую", анализируя иранскую ядерную программу.

Во втором докладе МАГАТЭ говорится о том, что Иран отказывается представлять данные о том, почему радиоактивные частицы, которые могут указывать на работы с обогащенным ураном, были обнаружены на нескольких объектах в Иране, что может указывать на наличие неизвестных международным инспекторам центров, где ведутся ядерные работы. По оценкам МАГАТЭ, в распоряжении Ирана уже есть 10 килограммов урана, обогащенного до 60 процентов. Для создания ядерного оружие требуется уран, обогащенный до 90 процентов.

Эти доклады МАГАТЭ подтверждают нарушение Тегераном важных положений договора о замораживании иранской ядерной программы, подписанного в 2015 году. После отказа США от выполнения условий договора в 2018 году, Иран заявил о намерении возобновить работы по обогащению урана. Президент США Джо Байден готов вернуть США в число участников договора с Ираном, потребовав от Тегерана прекратить запрещенные этим соглашением работы по обогащению урана в качестве предварительного условия. Иран заявляет, что сначала должны быть отменены американские санкции. Представители иранского правительства предупредили, что любые действия против Ирана в рамках совета директоров МАГАТЭ положат конец переговорам о полном возобновлении действия договора о замораживании ядерной программы Ирана.