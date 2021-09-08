Наставник сборной Грузии по регби вернулся из ЮАР после выздоровления от COVID-19

Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили вернулся в Грузию после выздоровления от коронавируса. В аэропорту его встретили члены семьи и спортсмены. Леван Маисашвили продолжит реабилитационный процесс в Грузии, пишет Общественный вещатель.

«Любовь народа, воля Господа – все это помогло мне преодолеть болезнь. Я прошел трудный путь. У меня есть план до конца сентября посвятить время реабилитации, в октябре я буду на поле», – сказал наставник грузинской сборной в Тбилисском международном аэропорту.

Леван Маисашвили заразился коронавирусом в ЮАР, где в начале июля команда провела тест-матч с хозяевами – действующими чемпионами мира. Повторная игра между командами должна была пройти через неделю, но в промежутке между встречами у целой группы игроков обеих сборных был обнаружен COVID-19. В итоге, второй тест-матч был отменен.

Тренер грузинских регбистов более месяца лечился в частной клинике Йоханнесбурга. Он был в критическом состоянии. В середине августа стало известно, что состояние здоровья Маисашвили улучшилось, он смог победить коронавирус.