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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Тбилиси
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл сегодня в Грузию с двухдневным официальным визитом.
Официальная церемония встречи проходит в эти минуты в администрации правительства Грузии.
Первую встречу Пашинян проведет со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, пишет агентство «Новости-Грузия». После личной встречи и переговоров правительственных делегаций Пашинян и Гарибашвили выступят с заявлениями для СМИ.
В Тбилиси Пашиняна также примет президент Грузии Саломе Зурабишвили. Во время визита премьер-министр Армении вместе с членами делегации возложит венок к Мемориалу Героев, погибших в борьбе за единство Грузии.
Отметим, что это первый зарубежный визит Пашиняна после переизбрания на должность главы правительства. На внеочередных выборах в Национальное собрание республики его партия «Гражданский договор» получила конституционное большинство в виде 72 из 105 мандатов.
Другие новости дня
Тина Канделаки назначена замгендиректора холдинга «Газпром-медиа»
Заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа» назначена Тина Канделаки.
Как сообщается на официальном сайте холдинга, в новой должности Канделаки продолжит отвечать за развитие субхолдинга «Газпром-медиа» – «Матч», а также будет курировать деятельность развлекательных телеканалов (ТНТ, ТВ-3, «Пятница!» и др.). Кроме того, в зоне ответственности Канделаки будет запуск и развитие информационного агентства «Матч», который холдинг анонсировал ранее.
«Тинатин Канделаки является успешным медиаменеджером, обладает широкой экспертизой, необходимыми навыками и компетенциями для реализации новых амбициозных целей на позиции заместителя генерального директора «Газпром-медиа». Уверен, что совместными усилиями мы достигнем тех задач, которые перед нами ставят акционеры и время», – заявил генеральный директор холдинга Александр Жаров.
Сама Канделаки говорит, что перед холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи.
«Предложение Александра Александровича – не меньший вызов, чем запуск телеканала «Матч ТВ» шесть лет назад, и я намерена приложить все силы, чтобы эти задачи были успешно решены», – заявила она.
Тина Канделаки работала генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» с момента его запуска в 2015 году.
Погиб глава МЧС, бывший адъютант Путина Евгений Зиничев
Погиб министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев. По информации пресс-службы МЧС, это произошло на учениях.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее 8 сентября в МЧС сообщили, что в рамках рабочего визита в Красноярский край Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части в Норильске.
«Е. Зиничев находится с рабочим визитом в регионе в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне. Он лично проконтролировал выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации ЧС», – говорилось в сообщении.
Зиничев возглавлял Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 2018 года. Ему было 55 лет.
С 2006-го по 2015 год Зиничев был личным адъютантом Владимира Путина. В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, через год стал и.о. губернатора региона. Через два с половиной месяца он покинул пост и был назначен замдиректора ФСБ. В мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева.
В Чечне родные бывшего силовика объявили кровную месть критику Кадырова
В Чечне родственники бывшего сотрудника силовых структур Ахмеда Арсанукаева объявили кровную месть семьям оппозиционного блогера Хасана Халитова и его знакомого Рустама Наурбаева. Видео этого события появилось сразу в нескольких провластных аккаунтах в инстаграме. Об этом сообщает редакция Кавказ.Реалии.
На опубликованных видео Арсанукаев вместе с поддержкой посещают дома родственников Халитова и Наурбаева и объявляет о запланированной мести старейшинам их семей. Ролики хорошо смонтированы и сняты, можно предположить, что при подготовке съёмки на старейшин оказывалось давление со стороны властей.
По утверждению Арсанукаева, Халитов и Наурбаев напали на членов его семьи в Турции, требуя от них на камеру высказать оскорбления в адрес чеченских властей. "То, что он сделал, ему не оставим. Почему вы не в курсе его деятельности, если весь мир знает про него, видит в телефонах [в интернете], как он выступает?" — говорит один из спутников бывшего силовика отцу Халитова. На видео угрожают так же дочерям блогера.
Во вторник Халитов рассказывал, что его 75-летнего отца и двух братьев задержали в Чечне и Москве и отвезли в отделение полиции в Ачхой-Мартане. Было ли это до или после съёмки видео с объявлением мести — не сообщается.
- Традиция кровной мести является незаконной в России, но до сих пор существует на Кавказе. В августе 2010 года в Чечне по инициативе президента Рамзана Кадырова была создана специальная комиссия для примирения кровников. При этом сам Кадыров и его ближайшие соратники, многие из которых имеют звания в российской полиции, публично объявляли кровную месть критикам власти и семьям подозреваемых в терроризме.
- Ранее сообщалось, что в Турции несколько уроженцев Чечни объединились, чтобы обезопасить себя и своих земляков от угрожающих им сотрудников чеченских силовых структур и российских спецслужб. На днях созданный ими телеграм-канал сообщил об избиении в Турции сторонника Кадырова, долгое время служившего в неназванной силовой структуре Чечни.
- За последние несколько лет в странах Европы произошло несколько резонансных убийств чеченцев, критиковавших Рамзана Кадырова. Совершены покушения на нескольких выступавших против него блогеров.
Грузия получила от МВФ 286 миллионов долларов
Грузия получила от Международного валютного фонда (МВФ) 286 миллионов долларов. Об этом сообщили в Национальном банке Грузии.
Финансовая помощь уже отразилась в статистике официальных международных резервов Грузии, объем которых вновь превысил 4 млрд долларов.
Ранее в МВФ объявили о распределении среди государств–участников специальных прав заимствования (Special drawing rights, или SDR) на сумму 650 миллиардов долларов. В страны СНГ, Украину и Грузию направили около $25 млрд.
В прошлый раз МВФ обращался к этому инструменту в 2009 году, чтобы поддержать мировую экономику после глобального финансового кризиса.
COVID-19 в Грузии: 2571 новый случай, 60 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 60 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 7977 человек.
За сутки в стране выявили 2571 новый случай коронавируса. 7 сентября провели 29 449 тестов: PCR-тестов – 8236, экспресс–тестов на антиген – 21 313.
Накануне в Грузии сообщили о 1965 новых случаях заражения коронавируса. Однако глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что слишком низкий показатель, возможно, связан с задержкой в работе серверов.
Выздоровели еще 3668 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 570 493, выздоровевших – 527 337.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,73%, за последние 14 дней составляет 8,69%, за неделю – 7,69%.
Из 35 153 активных случаев заражения тяжело больны 1512, на искусственном дыхании находятся 380 пациентов.
За сутки вакцинированы от коронавируса 27 011 человек, всего в Грузии использовано 1 366 678 вакцин.
Наставник сборной Грузии по регби вернулся из ЮАР после выздоровления от COVID-19
Главный тренер сборной Грузии по регби Леван Маисашвили вернулся в Грузию после выздоровления от коронавируса. В аэропорту его встретили члены семьи и спортсмены. Леван Маисашвили продолжит реабилитационный процесс в Грузии, пишет Общественный вещатель.
«Любовь народа, воля Господа – все это помогло мне преодолеть болезнь. Я прошел трудный путь. У меня есть план до конца сентября посвятить время реабилитации, в октябре я буду на поле», – сказал наставник грузинской сборной в Тбилисском международном аэропорту.
Леван Маисашвили заразился коронавирусом в ЮАР, где в начале июля команда провела тест-матч с хозяевами – действующими чемпионами мира. Повторная игра между командами должна была пройти через неделю, но в промежутке между встречами у целой группы игроков обеих сборных был обнаружен COVID-19. В итоге, второй тест-матч был отменен.
Тренер грузинских регбистов более месяца лечился в частной клинике Йоханнесбурга. Он был в критическом состоянии. В середине августа стало известно, что состояние здоровья Маисашвили улучшилось, он смог победить коронавирус.
Югоосетинский президент Анатолий Бибилов вновь посетит «ДНР»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов вновь посетит непризнанную Донецкую народную республику («ДНР»). По приглашению главы поддерживаемой Россией сепаратистской администрации Дениса Пушилина Бибилов примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню освобождения Донбасса (в 1943 году город был освобожден от немецких войск).
Как сообщили в пресc-службе югоосетинского лидера, Бибилов также примет участие в форуме сторонников партии «Единая Россия».
«Президент посетит ДНР с официальным визитом, в рамках программы 8 сентября в Донецке пройдет съезд ветеранов «Защитники России», – говорится в сообщении.
Бибилов уже посещал «ДНР» и «ЛНР» в мае текущего года. В июле в Цхинвали он встретился с писателями-фантастами из «ДНР».
- Южная Осетия в 2014 году признала независимость «ДНР» и «ЛНР». Стороны заявили об установлении «дипотношений». В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвали – представительства «ДНР» и «ЛНР».
МАГАТЭ: Иран блокирует доступ инспекторов к ядерным объектам
Иран препятствует доступу международных инспекторов в некоторые лаборатории и производства, связанные с его ядерной программой, и блокирует расследование данных о следах радиоактивных частиц, обнаруженных на нескольких объектах. Об этом говорится в двух конфиденциальных отчетах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), представленных странам-членам организации. МАГАТЭ призывает западные столицы вынести формальное порицание Ирану.
Согласно информации, оказавшей в распоряжении СМИ, в одном из докладов МАГАТЭ критикует Иран за отказ предоставить специалистам агентства доступ к видеокамерам, установленным на иранских ядерных объектах. В отсутствие регулярных инспекций, которые были прерваны Тегераном в феврале, камеры остаются единственным способом наблюдения за происходящим в ядерных лабораториях. Однако камеры нуждаются в обслуживании. В докладе говорится о том, что в результате проверки камер, установленных в центре сборки ядерных центрифуг, куда инспекторы были допущены в начале сентября, выяснилось, что одна из четырех камер была уничтожена, видеозаписи, сделанные другой камерой, исчезли. По словам директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, без видеокамер его организация будет "действовать вслепую", анализируя иранскую ядерную программу.
Во втором докладе МАГАТЭ говорится о том, что Иран отказывается представлять данные о том, почему радиоактивные частицы, которые могут указывать на работы с обогащенным ураном, были обнаружены на нескольких объектах в Иране, что может указывать на наличие неизвестных международным инспекторам центров, где ведутся ядерные работы. По оценкам МАГАТЭ, в распоряжении Ирана уже есть 10 килограммов урана, обогащенного до 60 процентов. Для создания ядерного оружие требуется уран, обогащенный до 90 процентов.
Эти доклады МАГАТЭ подтверждают нарушение Тегераном важных положений договора о замораживании иранской ядерной программы, подписанного в 2015 году. После отказа США от выполнения условий договора в 2018 году, Иран заявил о намерении возобновить работы по обогащению урана. Президент США Джо Байден готов вернуть США в число участников договора с Ираном, потребовав от Тегерана прекратить запрещенные этим соглашением работы по обогащению урана в качестве предварительного условия. Иран заявляет, что сначала должны быть отменены американские санкции. Представители иранского правительства предупредили, что любые действия против Ирана в рамках совета директоров МАГАТЭ положат конец переговорам о полном возобновлении действия договора о замораживании ядерной программы Ирана.
Коронавирус в Абхазии: 69 новых случаев, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 367 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 94 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 47 пациентов. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 21 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончался пациент 62 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 26 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 6 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 17 пациента, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 60 пациентов, состояние 8 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 716 человек. Зарегистрировано 388 летальных случаев. Выздоровели 21 760 человек.
В ЕС недовольны позицией «Грузинской мечты» по реформе назначения генпрокурора
Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель раскритиковал решение правящей партии «Грузинская мечта» отказаться от поправки в Конституцию, которая меняет процедуру назначения генерального прокурора, сообщает «Новости-Грузия». Эта поправка была связана с процедурой назначения генерального прокурора Грузии – кандидатура утверждалась не простым большинством, как сейчас, а 3/5 полного состава парламента.
Парламент сегодня, 7 сентября, в первом чтении принял ряд важных поправок в Конституцию, однако в представительстве Евросоюза считают, что отказ изменить процедуру назначения генпрокурора стал уже третьей за два месяца неудачей с точки зрения обязательств Грузии по реформированию судебной системы.
В представительстве ЕС напомнили, что после выхода из соглашения от 19 апреля, принятого при посредничестве Европейского союза, «Грузинская мечта» заявляла, что проведет все предусмотренные соглашением реформы.
«К сожалению, ключевая поправка о порядке проведения выборов генерального прокурора Грузии была снята. Поправка обеспечивала самую широкую межпартийную поддержку назначений и снижала риск того, что в будущем одна партия может в одиночку назначить генерального прокурора», - отмечается в заявлении Карля Харцеля.
«Это была еще одна мера, направленная на повышение независимости, прозрачности и качества судебной власти в Грузии. Принципы, лежащие в основе этой поправки, являются давней рекомендацией Венецианской комиссии. После выхода «Грузинской мечты» из соглашения от 19 апреля мы также приняли к сведению обновленное и публичное обязательство партии от 28 июля, где она обязалась в любом случае осуществить судебную реформу и принять инициированные конституционные поправки. Европейский союз сожалеет, что сегодня не было выполнено еще одно обязательство по реформе судебной системы. Мы напоминаем, что в июле прошлого года дальнейшие назначения в Верховный суд, наряду с назначениями, произведенными за последние два года, были оценены ОБСЕ / БДИПЧ «как лишенные честности, объективности и доверия», - сказано в заявлении.
«На прошлой неделе, в контексте невыплаты 75 миллионов евро в виде макрофинансовой помощи ЕС, ЕС отметил, что Грузия не смогла в достаточной мере выполнить условия для этой макрофинансовой помощи и, в частности, повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы. Таким образом, сегодняшняя отмена поправки - это третья неудача всего за два месяца с точки зрения обязательств Грузии по реформированию судебной системы. ЕС считает, что усиление гарантий в области верховенства закона по-прежнему имеет решающее значение для эффективного выполнения Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией. ЕС вновь призывает все стороны удвоить свои усилия для совместной работы в рамках инклюзивного процесса в парламенте для реализации ключевых реформ судебной системы», - подчеркивается в заявлении.
С критикой этого решения «Грузинской мечты» выступило и посольство США. В дипломатическом ведомстве считают, что отказ от нового принципа избрания генерального прокурора, который был согласован с Венецианской комиссией, означает отказ правящей партии проводить судебную реформу.
8-9 сентября Никол Пашинян посетит Грузию с официальным визитом
8-9 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Грузию с официальным визитом, сообщает Общественный вещатель. Официальная церемония встречи состоится в правительстве Грузии.
Как сообщает пресс-служба аппарата правительства, армянского коллегу примет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Состоится встреча премьер-министров двух стран один на один и в расширенном составе, после чего Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян выступят с совместными заявлениями для СМИ.
В рамках официального визита в Грузию также состоится встреча премьер-министра РА с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Министра обороны времен Саакашвили приговорили заочно к пяти годам тюрьмы
Верховный суд Грузии признал виновным экс-министра обороны Давида Кезерашвили по делу о растрате 5 миллионов евро - так называемое дело «Об учениях». Об этом адвокат обвиняемого Георгий Гелхаури рассказал в интервью Общественному вещателю.
Адвокат сообщил, что Верховный суд приговорил Кезерашвили заочно к пяти годам лишения свободы. Между тем суды первой и второй инстанций оправдали Давида Кезерашвили. Адвокат считает, что возвращение к делу Кезерашвили перед выборами используется для давления на СМИ. Кезерашвили принадлежит оппозиционный телеканал «Формула».
Юрист подчеркнул, что решение Верховного суда Грузии будет обжаловано защитой в Европейском суде по правам человека в Страсбурге.
Следствие утверждает, что в 2008 году Кезерашвили перечислил более 5 миллионов евро компании Girwood Business Corp, которая зарегистрирована в оффшорной зоне. По версии прокуратуры, эти деньги должны были быть потрачены на военные учения, однако их не провели.
В августе 2017 году, Тбилисский городской суд оправдал экс-министра обороны и по делу о растрате более 5 миллионов евро.
После смены власти в Грузии в 2012 году Кезерашвили уехал за границу. Правительство «Грузинской мечты» заочно обвинило его по пяти уголовным делам, по четырем из них Тбилисский городской суд его оправдал. По запросу грузинских властей Кезерашвили был объявлен в розыск в 2013 году, однако Интерпол в 2015 году изъял его из списка разыскиваемых лиц, сообщает «Новости-Грузия».
Первоклассники в Грузии начнут учиться только с 4 октября, но в аудиториях
Первоклассники в школах Грузии начнут обучение не в дистанционном формате 15 сентября, а 4 октября в аудиториях. Об этом сообщает Общественное вещатель Грузии со ссылкой на Министерство образования. В ведомстве подчеркивают, что это решение будет касаться только тех городов и сел, где к моменту начала обучения уровень заражения будет меньше 4%.
«Первоклассники приступят к учебе 4 октября. В связи с тенденцией улучшения эпидемиологической ситуации в стране весьма вероятно, что в большинстве школ страны с 4 октября обучение в классах продолжится.
Что касается первоклассников - в интересах детей Минобразования решило запустить первоклассников не в дистанционном формате 15 сентября, а 4 октября, в очном формате, в аудиториях. Это решение будет применяться только к тем городам и деревням, где уровень заражения будет ниже 4% на момент поступления в школу.
Решение основано на педагогическом мнении, согласно которому первую школьную практику первоклассников следует проводить в классной среде, в окружении одноклассников и учителей», - сообщили в ведомстве.
Согласно решению Координационного совета государственные и частные школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения по всей Грузии начнут обучение 15 сентября в дистанционном формате. Такая ситуация продлится до 4 октября, после чего будет принято решение, переходить ли школьникам на обучение в аудиториях. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в начале октября.
Парламент Грузии в первом чтении принял проект поправок в Конституцию
Парламент Грузии сегодня, 7 сентября, единогласно 126 голосами «за» принял в первом чтении проект поправок в Конституцию страны.
Поправки предусматривают снижение проходного барьера на выборах в парламент двух следующих созывов до 2% вместо 5%, как это предусмотрено в действующей конституции. При этом сохраняется принцип проведения выборов исключительно по пропорциональной системе, сообщает «Новости-Грузия».
Проект поправок в Конституцию был представлен на голосование без пункта, предусматривающего избрание генерального прокурора 3/5 полного состава парламента.
Кроме того, в поправках предусмотрены изменения и в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.
Предметом дискуссии остаются правила избрания Генерального прокурора.
Проект конституционных поправок является инициативой 91 депутата. Его представил председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
Парламент Грузии принял закон об амнистии по событиям 20 июня 2019 года
Парламент Грузии одобрил законопроект об амнистии в связи с событиями 20 июня 2019 года. Закон поддержали 79 депутатов, 15 проголосовали против, сообщает «Новости-Грузия».
Согласно законопроекту, от уголовной и условной ответственности освобождаются все лица, совершившие преступления, связанные с событиями 19-21 июня 2019 года, которые не откажутся от распространения на них соответствующего закона об амнистии.
Амнистия также распространится на лиц, которые обвиняются в подготовке или попытке совершения преступления в связи с событиями 19-21 июня.
Между тем оппозиция предлагала свой вариант законопроекта, согласно которому, амнистия должна коснуться только участников акций протеста, однако эту инициативу парламентское большинство отклонило.
Закон об амнистии важен для партии «Национальное движение», так как ее председатель Ника Мелия является главным обвиняемым в организации группового насилия во время акции протеста возле парламента. По этой статье ему грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее Мелия заявлял, что не хочет, чтобы его амнистировали, а его партия отказывалась подписывать соглашение, предложенное президентом Евросовета Шарлем Мишелем именно из-за неприемлемого для ЕНД пункта об амнистии. Однако недавно «Национальное движение» все-таки подписало соглашение, из которого в конце июля вышла правящая партия.
Захватившие власть в Афганистане талибы объявили состав нового правительства
Захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан»* объявило состав нового правительства страны. Высшим руководителем государства объявлен 60-летний глава движения Хайбатулла Ахундзада, - передает пакистанская газета Dawn.
Исполняющим обязанности главы правительства назван мулла Мохаммад Хасан Ахунд. До этого момента он возглавлял шуру (совет руководства) радикального движения. Почти все ключевые министерства распределены между представителями талибов.
В частности, министром разведки стал Абдул Хак Васик, 12 лет содержавшийся под арестом в американской тюрьме в Гуантанамо на Кубе. Главой МВД объявлен сын основателя проталибской группировки «Сеть Хаккани» Сираджуддин Хаккани (эта организация признана террористической властями США). Министром обороны - сын основателя «Талибана» Мухаммад Якуб Муджахид. Министром экономики объявлен бывший министр иностранных дел страны Мохаммад Ханиф Атмар.
В середине августа Талибы в ходе стремительного наступления взяли под контроль всю территорию Афганистана, без боя захватив столицу и крупнейший город Кабул. До этого момента радикалы участвовали с властями страны в переговорах о создании коалиционного правительства.
После захвата власти представители движения заявили, что не нуждаются в коалициях и сформируют правительство самостоятельно. Афганистан объявлен Исламским эмиратом, светская власть в котором будет находиться под религиозным контролем.
Страны Запада не признают талибов законным правительством Афганистана. В понедельник президент США Джо Байден заявил, что движению предстоит пройти долгий путь, если они хотят международного признания, - передает Афганская служба Радио Свобода.
- С 1996 по 2001 год талибы уже были фактическими руководителями страны и объявляли ее исламским эмиратом. Тогда их правительство формально признавало только три государства - Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.
* Организация внесена в России в список террористических организаций и запрещена. Тем не менее представители российских властей заявляют о готовности сотрудничать с ней.
В Грузии объявили о росте числа иностранных визитеров на 510%
В августе 2021 года в Грузию совершили 266 544 международных визита, что на 510,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Национальной администрации туризма.
Хотя этот показатель и выше прошлогоднего, он более чем на 70% меньше показателя за август 2019 года, до начала пандемии коронавируса – пишет агентство «Новости-Грузия».
Согласно документу, больше всего поездок в Грузию в августе 2021 года было совершено по воздуху – 156 101, а в тройке лидеров среди посетителей-иностранцев – Россия, Турция, Украина.
- Россия – 39 909 визитов
- Турция – 34 847
- Украина – 29 372
- граждане Грузии, проживающие за границей (нерезиденты) – 23 117
- Армения – 22 733
- Саудовская Аравия – 16 436
- Беларусь – 13 494
- Казахстан – 12 221
- Азербайджан – 11 181
- Польша – 6954
- Германия – 4567
- Узбекистан – 4455
- США – 3 777
- Индия – 3 085
- Кувейт – 2 766
В январе-августе в Грузию совершили 961 572 международных визита. Спад по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 27.1%, по сравнению с январем-августом 2019 года – 81.5%.
Границы Грузии открыты для всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. При прилете в Грузию привитым туристам необходимо предоставить лишь справку о вакцинации, при пересечении сухопутной или морской границы – дополнительно и отрицательный результат ПЦР-теста.
Грузию также могут посещать иностранцы, переболевшие коронавирусом и дополнительно привитые одной дозой вакцины от COVID-19.
Грузию лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста могут посещать граждане и резиденты следующих государств: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман, Молдова, Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Иордания, Ливан и Ирак. На третий день пребывания в Грузии им придется повторно сдать ПЦР-тест за свой счет.
Прибывшие из-за границы в Грузию дети в возрасте до 10 лет освобождаются он необходимости предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста.
Граждане Грузии при отсутствии ПЦР-теста переходят в самоизоляцию на восемь дней. При наличии негативного результата ПЦР-теста они смогут сдать повторный тест на третий день пребывания в стране и выйти из самоизоляции. Полностью вакцинированные граждане Грузии возвращаются на родину без ограничений.
Родственники обвиняемых в терроризме жителей Панкиси требуют их освобождения
Родственники обвиняемых в терроризме жителей Панкисского ущелья Грузии провели в селе Дуиси акцию протеста. Они заявляют о невиновности задержанных и требуют их освобождения.
«Власти используют наших детей для повышения своего рейтинга. Говорят, что поймали террористов. О каком терроризме идет речь!?» – заявила тетя одного из задержанных, Мэри Кавтарашвили.
Как пишет грузинская служба Радио Свобода, участники акции обратились за помощью к дипломатическому корпусу. В случае, если задержанных не освободят, их родственники планируют объявить голодовку.
Пятеро жителей Панкиси были задержаны по обвинению в членстве в террористической организации 24 августа. По информации Службы государственной безопасности (СГБ), задержанные, которые являются гражданами Грузии, присоединились к террористической организации «Исламское государство» и планировали отправиться в сирийский лагерь террористов.
По данным следствия, житель села Дуиси Юсуф Цатиашвили завербовал остальных четверых молодых людей с целью пополнения рядов группировки.
СГБ распространила видео- и аудиозаписи, якобы доказывающие вину подозреваемых.
Задержан бывший генпрокурор Армении Агван Овсепян
Задержан бывший генеральный прокурор Армении, экс-председатель Следственного комитета Агван Овсепян, пишет «Радио Азатутюн» со ссылкой на Специальную следственную службу (ССС).
Овсепяну предъявлено обвинение в незаконном участии в предпринимательской деятельности, получении взятки, мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем (отмывание денег).
ССС поясняет, что Агван Овсепян, с 18 марта 2004 года по 13 сентября 2013 года занимая должность Генерального прокурора, а с 18 июля 2014 года по 11 июня 2018 года – председателя Следственного комитета, фактически принимал участие в управлении рядом компаний, осуществлявших предпринимательскую деятельность, кроме того получил взятку в особо крупном размере – 190 млн драмов и путем мошенничества совершил хищение в особо крупном размере – 800 млн драмов.
Экс-генпрокурору также предъявлено обвинение в легализации полученного преступным путем имущества в особо крупном размере – 1 млрд 299 млн 404 тыс. 414 драмов.
Исходя из интересов следствия, ССС опубликует более подробную информацию в ходе предварительного следствия.
Куба первой в мире начала вакцинацию детей от двух лет
Куба стала первой в мире страной, начавшей вакцинацию детей от двух лет. Для прививок используются местные препараты Abdala и Soberana. Всемирной организацией здравоохранения они пока не признаны.
Из-за пандемии на Кубе школы практически не открывались с марта 2020 года. Новый учебный год начался в стране 6 сентября. Преподавание ведётся по телевидению, так как у большинства семей нет доступа в интернет. Кубинские власти ожидают, что школы будут открываться пошагово с октября, если к этому времени все дети и подростки будут вакцинированы.
Куба не стала закупать импортные вакцины и не стала участвовать в программе помощи COVAX, в рамках которой бедные страны могут получить препараты для борьбы с коронавирусом. Вакцина Abdala, по данным кубинских разработчиков, при испытаниях показала эффективность более 92 процентов, препарат Soberana – 62 процента.
В последние месяцы на Кубе наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом. Из 5700 смертей от COVID-19 примерно половина приходится на минувший август. C начала пандемии в стране выявлено более 650 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 95 тысяч приходится на детей и подростков.
В большинстве стран мира вакцинация одобрена для детей с 12 лет. Ранее о планах делать прививки от COVID-19 маленьким детям сообщали Китай, Объединённые Арабские Эмираты и Венесуэла. В Чили 6 сентября китайский препарат Sinovac одобрен для вакцинации детей от шести лет.
Талибы для разгона протестующих открыли предупредительный огонь
В Афганистане исламисты движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) открыли огонь в воздух для разгона акции протеста перед посольством Пакистана в Кабуле. Об этом сообщает AFP.
По данным СМИ, перед зданием пакистанской дипмиссии собрались около 70 человек. Среди них было много женщин. Они выкрикивали лозунги с осуждением действий Пакистана в отношении Афганистана.
Местная пресса обращает внимание, что протест проходит на фоне визита в Кабул главы межведомственной разведки Пакистана Фаиза Хамида. Он прибыл в страну по приглашению талибов для обсуждения взаимоотношений двух стран.
На днях "Талибан" объявил о победе над силами сопротивления в Панджшерском ущелье. Оппозиция в Панджшере эти сведения отвергла, обвинив Пакистан в военной и финансовой поддержке талибов.
Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек.
Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя. Афганские женщины сообщают о притеснениях и нарушении своих прав со стороны талибов.
В Грузию переехал адвокат Иван Павлов, защищавший ФБК и журналиста Сафронова
Адвокат Иван Павлов уехал из России в Грузию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу... Многое придётся начинать с нуля. Но мне это не в первый раз. Более того, я планирую продолжить ту работу, из-за которой меня заставили покинуть мою страну. Несмотря на то, что я временно вынужден жить за границей, своё настоящее и будущее я связываю с Россией. И я вернусь», – написал адвокат.
Как пишет «Дождь», в апреле 2021 года на Павлова завели уголовное дело о разглашении данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Ему назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запретили общаться со свидетелями по его делу, в том числе с Сафроновым.
Павлов возглавлял правозащитное объединение «Команда 29», которое, в частности, представляло в суде ФБК, бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан по делу о шпионаже, ученого Виктора Кудрявцева и журналиста Ивана Сафронова, обвиняемых в госизмене.
Летом «Команда 29» объявила о прекращении деятельности. Это произошло после того, как Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт организации. По словам юристов, Генпрокуратура отождествила «Команду 29» с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включенной в список «нежелательных организаций».
- Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным и признанный в России «иностранным агентом», а также экстремистской организацией, в конце августа прекратил существование как юридическое лицо.
- Ранее о переезде из России в Грузию сообщили активисты Pussy Riot Александр Софеев и Вероника Никульшина, а также бывшая ведущая YouTube-канала «Навальный LIVE» Александра Шапалина.
Жителям Ленобласти напомнили, что они могут проголосовать в Абхазии и Германии
Жители Ленинградской области смогут принять участие в выборах в Госдуму из самопровозглашенной республики Абхазия и Германии. Об этом рассказала пресс-секретарь Леноблизбиркома Виктория Полякова.
«На пяти избирательных участках, образованных в Абхазии и относящихся к Ленинградской области (Всеволожский одномандатный избирательный округ № 111), граждане России будут голосовать 9 и 10 сентября. На двух избирательных участках, образованных в генконсульстве в Бонне (Германия) и относящихся к Ленинградской области (Кингисеппский и Волховский одномандатные избирательные округа №112 и № 113), голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени. Для участия в выборах избирателю необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации (заграничный, дипломатический или служебный паспорта)», – заявила Полякова.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.
- 17-19 сентября россияне будут выбирать депутатов Госдумы, глав девяти регионов, а также депутатов законодательных органов в 39 регионах страны. Участки на выборах в Госдуму не открываются в Грузии, Йемене, Ливии, «ДНР» и «ЛНР».
Призовой фонд грузинской лотереи для вакцинированных составит 900 тысяч долларов
Розыгрыш лотереи для вакцинированных граждан начнется в Грузии с 13 сентября и продлится до конца года, сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгий Гибрадзе.
По его словам, общий призовой фонд лотереи составит 2.8 млн лари (около 900 тысяч долларов). Деньги будут выделены из госбюджета Грузии.
В лотерее, организованной компанией «Национальная лотерея Грузии», смогут принять участие все граждане, вакцинированные одной или двумя дозами вакцины от коронавируса. Победители будут выявлены методом случайного отбора.
Лотерея будет проводиться ежедневно. Запланированы еженедельные, итоговые розыгрыши, а также финальный розыгрыш – в конце года.
Ежедневно будут разыгрывать по 100 и 500 лари, еженедельно – по 1000, 1500, 5000 и 10 000 лари. Призовой фонд итогового розыгрыша, который пройдёт в декабре, составит 100 тысяч лари.
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