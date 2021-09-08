Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Тбилиси

Посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель раскритиковал решение правящей партии «Грузинская мечта» отказаться от поправки в Конституцию, которая меняет процедуру назначения генерального прокурора, сообщает «Новости-Грузия». Эта поправка была связана с процедурой назначения генерального прокурора Грузии – кандидатура утверждалась не простым большинством, как сейчас, а 3/5 полного состава парламента.

Парламент сегодня, 7 сентября, в первом чтении принял ряд важных поправок в Конституцию, однако в представительстве Евросоюза считают, что отказ изменить процедуру назначения генпрокурора стал уже третьей за два месяца неудачей с точки зрения обязательств Грузии по реформированию судебной системы.

В представительстве ЕС напомнили, что после выхода из соглашения от 19 апреля, принятого при посредничестве Европейского союза, «Грузинская мечта» заявляла, что проведет все предусмотренные соглашением реформы.

«К сожалению, ключевая поправка о порядке проведения выборов генерального прокурора Грузии была снята. Поправка обеспечивала самую широкую межпартийную поддержку назначений и снижала риск того, что в будущем одна партия может в одиночку назначить генерального прокурора», - отмечается в заявлении Карля Харцеля.

«Это была еще одна мера, направленная на повышение независимости, прозрачности и качества судебной власти в Грузии. Принципы, лежащие в основе этой поправки, являются давней рекомендацией Венецианской комиссии. После выхода «Грузинской мечты» из соглашения от 19 апреля мы также приняли к сведению обновленное и публичное обязательство партии от 28 июля, где она обязалась в любом случае осуществить судебную реформу и принять инициированные конституционные поправки. Европейский союз сожалеет, что сегодня не было выполнено еще одно обязательство по реформе судебной системы. Мы напоминаем, что в июле прошлого года дальнейшие назначения в Верховный суд, наряду с назначениями, произведенными за последние два года, были оценены ОБСЕ / БДИПЧ «как лишенные честности, объективности и доверия», - сказано в заявлении.

«На прошлой неделе, в контексте невыплаты 75 миллионов евро в виде макрофинансовой помощи ЕС, ЕС отметил, что Грузия не смогла в достаточной мере выполнить условия для этой макрофинансовой помощи и, в частности, повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы. Таким образом, сегодняшняя отмена поправки - это третья неудача всего за два месяца с точки зрения обязательств Грузии по реформированию судебной системы. ЕС считает, что усиление гарантий в области верховенства закона по-прежнему имеет решающее значение для эффективного выполнения Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией. ЕС вновь призывает все стороны удвоить свои усилия для совместной работы в рамках инклюзивного процесса в парламенте для реализации ключевых реформ судебной системы», - подчеркивается в заявлении.

С критикой этого решения «Грузинской мечты» выступило и посольство США. В дипломатическом ведомстве считают, что отказ от нового принципа избрания генерального прокурора, который был согласован с Венецианской комиссией, означает отказ правящей партии проводить судебную реформу.