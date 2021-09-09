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Мужчина, захвативший заложников в банке в Кварели, задержан
Вооруженный мужчина, захвативший заложников в отделении Bank of Georgia в городе Кварели, задержан, сообщает SOVA. Спецоперация завершена. Ранее сообщалось об освобождении людей, оказавшихся в заложниках – их было до 15 человек.
В пресс-службе МВД Грузии подтвердили, что в ходе переговоров преступник требовал выкуп за освобождение людей, но не назвали конкретную сумму. В СМИ появилась информация о том, что он запросил 500 тысяч лари (около 160 тысяч долларов).
Уголовное дело возбуждено сразу по нескольким статьям. Установлена ли личность мужчины, захватившего заложников, пока неизвестно. Журналисты лишь приводят примерный возраст преступника: ему до 45 лет.
Другие новости дня
Заложники в Кварели освобождены, налетчик остается в здании
Все заложники в грузинском городе Кварели (регион Кахети, Восточная Грузия) освобождены. Об этом сообщила представитель пресс-службы МВД Грузии Кети Ковзиашвили.
По её словам, налетчик на отделение «Банка Грузии» в Кварели остается в здании, спецоперация продолжается. Ковзиашвили подтвердила, что вооруженный мужчина требует определенную сумму. Ранее СМИ сообщили, что речь идёт о 500 тысячах лари (около 160 тысяч долларов).
По неподтвержденным данным, в филиале находились до 15 сотрудников и посетителей. Один из очевидцев рассказал, что у нападавшего в руках была граната.
- 21 октября прошлого года в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 человека. После нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников. После того, как власти передали ему 500 тысяч долларов, нападавший покинул здание банка вместе с начальником краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава и тремя заложниками. Вскоре нападавший скрылся в неизвестном направлении, отпустив всех четверых заложников. 26 октября в МВД Грузии заявили, что разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. Он до сих пор не задержан.
- 20 ноября прошлого года мужчина в Тбилиси захватил заложников в офисе микрофинансовой организации. Он потребовал запретить в стране азартные игры, отменить проценты по кредитам, а также поднять пенсии и снизить цены на лекарства.
Из Кабула впервые после ухода войск США вылетят иностранцы
Из Кабула в четверг, как ожидается, вылетит первый после вывода войск США из Афганистана эвакуационный рейс с иностранными гражданами на борту. Как сообщают агентства со ссылкой на представителей США и Катара, сформированное движением "Талибан" (включено в реестр террористических организаций и запрещено в РФ) временное правительство дало согласие на вылет около 200 иностранцев, среди которых около половины - граждане США. Ожидается, что самолёт вылетит в столицу Катара Доху.
Американские военные покинули аэропорт Кабула - а с ним и территорию Афганистана - 30 августа. Этому предшествовали две недели эвакуации по воздуху дипломатов, граждан зарубежных стран и афганцев, спасавшихся от талибов после взятия ими Кабула в середине августа. Американские военные и их союзники вывезли из страны более 120 тысяч человек.
Несмотря на многочисленные призывы, президент США Джо Байден по согласованию с военными не стал продлевать срок вывода войск из Афганистана. Страны Запада, однако, получили от "Талибана" обещания, что талибы не будут препятствовать выезду из Афганистана остающихся в стране иностранцев, а также афганцев, имеющих право выезда в другие страны.
Пока ни одна страна мира не признала временное правительство, сформированное представителями "Талибана", идеология которого основана на жёстком соблюдении норм шариата. При этом страны Запада заявляют, что будут вести с талибами переговоры о практических вопросах, включая эвакуацию людей из Афганистана.
Вооруженный человек ворвался в отделение «Банка Грузии» в Кварели
Вооруженный человек ворвался в отделение «Банка Грузии» в Кварели (регион Кахети, Восточная Грузия). Информацию подтвердили в МВД Грузии.
СМИ сообщают, что грабитель захватил заложников. По неподтвержденным данным, в филиале находятся до 15 сотрудников и посетителей. Один из очевидцев рассказал, что у нападавшего в руках была граната.
На месте мобилизованы сотрудники полиции. В МВД Грузии призвали работающих на месте представителей СМИ соблюдать меры безопасности и подчиняться указаниям полицейских.
«Находящиеся на месте правоохранители проводят все необходимые и неотложные мероприятия. Ведутся следственные и оперативные действия», – сказано в заявлении МВД Грузии.
- 21 октября прошлого года в Зугдиди вооруженный мужчина ворвался в филиал «Банка Грузии», взяв в заложники 43 человека. После нескольких часов переговоров преступник поэтапно освободил большую часть заложников. После того, как власти передали ему 500 тысяч долларов, нападавший покинул здание банка вместе с начальником краевой полиции Самегрело-Земо Сванети Автандилом Галдава и тремя заложниками. Вскоре нападавший скрылся в неизвестном направлении, отпустив всех четверых заложников. 26 октября в МВД Грузии заявили, что разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. Он до сих пор не задержан.
- 20 ноября прошлого года мужчина в Тбилиси захватил заложников в офисе микрофинансовой организации. Он потребовал запретить в стране азартные игры, отменить проценты по кредитам, а также поднять пенсии и снизить цены на лекарства.
В Пхеньяне прошёл военный парад. Новых ракет на нём не заметили
В Пхеньяне в ночь на четверг прошёл военный парад по случаю 73-й годовщины образования Корейской Народно-демократической республики.
На шествии на центральной площади в честь основателя государства Ким Ир Сена лично присутствовал его внук, нынешний северокорейский лидер Ким Чен Ын. С речью он выступать не стал.
Предположительно, мероприятие продолжалось около часа. Судя по кадрам государственных СМИ и информации южнокорейских чиновников, новые стратегические вооружения на этот раз не демонстрировались. Также было привлечено значительно меньшее число людей и единиц армейской техники – в сравнении с предыдущими шествиями в январе и октябре прошлого года. Тогда Северная Корея, развивающая ядерную и ракетные программы вопреки международным санкциям, продемонстрировала своё наиболее провокационное оружие, пишет Associated Press.
"Я думаю, что парад был в основном для внутренней аудитории, а не для передачи посланий США или Южной Кореи", - приводит агентство "Ренхап" слова военного чиновника в Сеуле.
Парад стал первым с тех пор, как президент США Джо Байден вступил в должность. На предыдущем таком мероприятии в январе, за несколько дней до инаугурации Байдена, Ким говорил о намерении укреплять ядерный арсенал.
По информации Центрального телеграфного агентства КНДР, главными участниками нынешнего шествия стали члены различных военизированных формирований и сил общественной безопасности, в том числе активисты Рабоче-крестьянской Красной гвардии. Эта структура считается крупнейшей гражданской организацией самообороны в стране, в ней состоят свыше 5,5 миллиона человек – в основном рабочие и занятые в сельском хозяйстве.
По площади, в числе прочих, прошагали люди в оранжевых защитных костюмах и противогазах. Эксперты предположили, что их проход был призван продемонстрировать усилия северокорейских властей в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Также наблюдатели обратили внимание на то, что Ким Чен Ын ещё заметнее похудел и выглядит сейчас более здоровым. Уже несколько лет ходят разного рода слухи о здоровье корпулентного политика. В июне северокорейские медиа обнародовали кадры с Кимом после того, как он несколько недель не появлялся на публике. И тогда многие впервые обратили внимание на значительную потерю им веса.
Бжания считает, что ситуация на де-факто границе не на пользу отношениям с РФ
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня принял заместителя председателя правительства Забайкальского края РФ Андрея Гурулева. Во встрече также участвовал российский посол в Сухуми Алексей Двинянин.
Как пишет «Апсныпресс», в ходе встречи обсуждались вопросы организации предстоящих 19 сентября выборов в Государственную думу РФ. Как сообщалось ранее, в Абхазии организовано девять избирательных участков, один из которых приписан к Даурскому избирательному округу №44 Забайкальского края.
Аслан Бжания на встрече отметил, что хорошо знаком с деятельностью Гурулева и благодарит его «за службу во благо народов Абхазии и Южной Осетии».
«Для Абхазии события 2008 года имеют важное значение. Вы были одним из тех, кто поворачивал ход этих событий в правильное русло. Конечно, процесс, который предстоит – процесс выборов в Государственною думу – очень важен. Мы отслеживаем его и по мере наших возможностей будем принимать в нем участие. От состава Госдумы зависит очень многое. Мы сделаем все возможное для того, чтобы выборы в республике прошли на высоком организационном уровне», – сказал Бжания и выразил убеждение в том, что «Единая Россия» останется лидирующей партией в Госдуме.
Зампредседателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев на встрече заявил, что будущий депутат Госудумы должен напрямую работать с избирателями, без посредников. Он говорит, что Абхазия для него – «не чужая страна».
«Я в разные годы работал в 7-й российской военной базе. У меня только самые добрые впечатления об этой республике и её народе», – сказал он.
По информации пресс-службы, Аслан Бжания на встрече озвучил ряд проблем, существующих на де-факто границе по реке Псоу.
«У нас 80% взрослого населения имеют гражданство Российской Федерации. Этого вполне достаточно для того, чтобы поменять режим работы на государственной границе. То, что у нас там происходит, заставляет наших граждан испытывать немалые трудности, особенно в летний курортный сезон. Такое положение дел – не на пользу нашим отношениям», – сказал Бжания, отметив при этом, что эти и другие вопросы избиратели будут ставить перед депутатом Госдумы.
- 17-19 сентября россияне будут выбирать депутатов Госдумы, глав девяти регионов, а также депутатов законодательных органов в 39 регионах страны. Участки на выборах в Госдуму не открываются в Грузии, Йемене, Ливии, «ДНР» и «ЛНР».
- 3 сентября началось досрочное голосование на выборах в Госдуму для групп российских избирателей на зарубежных участках.
«Грузинская мечта»: 15 наблюдательских организаций аффилированы с ЕНД и «Европейской Грузией»
ЦИК Грузии к выборам в органы местного самоуправления зарегистрировал 62 наблюдательские организации, отсюда 15 аффилированы с оппозицией, – заявил член правящей партии «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе. По его словам, 12 организаций связаны с «Единым национальным движением», а 3 – с «Европейской Грузией», передает Общественный вещатель.
«Зачастую основной целью представителей таких наблюдательских организаций является препятствование течению избирательного процесса в соответствии с законом о выборах на избирательных участках и осуществление провокационных действий, чтобы как у международных партнеров и союзников, так и нашего общества заранее создалось восприятие того, что избирательный процесс якобы протекает с «нарушением закона». В случае неблагоприятного для оппозиционных партий результата со стороны большинства из них имеет место использование данного «восприятия», попытка представить проведенные выборы «сфальсифицированными» и введение в заблуждение международного сообщества и грузинских избирателей. Ярким примером этого были деструктивные события, развернувшиеся в день парламентских выборов 2020 года и в последующий период», – заявил Гиви Миканадзе.
По информации «Грузинской мечты», неправительственными организациями, аффилированными с «Национальным движением», являются: «Гражданская платформа 20/20»; «Профессиональный союз образования»; «Антикоррупционный медиа-центр»; «Социальная среда»; «Молодежная инициатива за будущее Грузии»; «Центр развития Аджарии», «Альтернатива НПО»; «Лига поддержки Америки»; «Молодое поколение»; организация «Танадгома»; «Молодежь за европейское будущее»; движение «За будущее Грузии»; а с «Европейской Грузией» – «Демократическое общество»; движение «За единство и объединение Грузии»; «Союз объединенной молодежи Грузии».
По словам Миканадзе, 14 из 15 организаций наблюдали также за парламентскими выборами 2020 года, количество их наблюдателей достигало 10 тысяч, что составляет 21% от общего числа наблюдателей на прошлых парламентских выборах.
В Южной Осетии выявили 39 новых случаев коронавируса
В самопровозглашенной республике Южная Осетия по результатам 172 проведенных исследований выявили 39 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 709 человек, 60 человек сняты с учета за сутки», – сказала Кочиева.
По её словам, число инфицированных с начала пандемии достигло 5191, выздоровели 4482. Ведомство не публикует статистику смертности от COVID-19.
Осужденный за теракт в Беслане намерен обжаловать пожизненный приговор
Осужденный за захват школы №1 в Беслане Нурпаши Кулаев намерен обжаловать приговор. Он запросил отдельные материалы своего уголовного дела.
Кулаев ссылается на некачественную защиту со стороны адвоката Альберта Плиева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Gor.
Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев подтвердил, что получил две жалобы от Кулаева.
«На них, в соответствии с компетенцией Уполномоченного, будут даны ответы в установленный срок», – сообщил чиновник.
Кулаев отбывает пожизненное заключение в колонии «Полярная Сова» в посёлке Харп на Ямале. Он стал единственным из числа захвативших школу террористов, кто выжил после штурма.
- 1 сентября 2004 года в здании школы №1 в Беслане террористы захватили более 1100 человек. Боевики требовали вывода российских войск из Чечни. 3 сентября начался штурм школы. Всего в бесланской школе погибли 334 человека. Но сколько были убиты террористами, а сколько погибли в результате штурма силовиков - до сих пор неизвестно.
Число жертв коронавируса в Грузии превысило 8000
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 58 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8035.
За сутки в стране выявили 2455 новых случаев коронавируса. Накануне провели 36 151 тест: PCR-тестов – 16 458, экспресс–тестов на антиген – 19 693.
Выздоровели еще 4427 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 572 948, выздоровевших – 531 764.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,79%, за последние 14 дней составляет 8,48%, за неделю – 7,69%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 24 670 человек, всего в Грузии использовано 1 405 877 вакцин.
В Грузии на горе Ушба нашли тела пропавших альпинистов из Молдовы
В высокогорном регионе Грузии – Сванетии, на вершине Ушба нашли тела пропавших альпинистов из Молдовы – отца и сына Куликовых.
Поисково-спасательные работы продолжались в Сванетии несколько дней. По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, из-за непогоды и сложных условий для поиска спасатели передвигались по горе пешком. К поискам подключился и вертолет пограничной полиции.
В результате поисковой операции спасатели обнаружили на вершине Ушба тела двух человек. Тела погибших альпинистов перевезли в Местиа.
Предполагаемый убийца гражданки Австралии не признает вину – адвокат
Задержанный по обвинению в убийстве гражданки Австралии Шенае Брук житель Тбилиси Рафаэл Мурсакулов не признает вину и решил пользоваться правом молчания. Об этом адвокат Мурсакулова Софо Гогличидзе заявила после встречи с подзащитным в изоляторе временного содержания. По словам адвоката, ей пока не передали материалы дела.
«Я ознакомлюсь с материалами дела, после чего смогу детально ответить на все ваши вопросы», – заявила адвокат.
Ранее СМИ сообщили, что Рафаэл Мурсакулов связан с правящей партией «Грузинская мечта». Мурсакулов был назначен членом участковой избирательной комисии к местным выборам 2 октября, однако ему прекратили полномочия по собственному заявлению.
В соцсети Facebook распространились фотографии Мурсакулова, где он снят рядом с членом партии «Грузинская мечта» Ираклием Заркуа. С другой стороны рядом с ним на снимке заместитель председателя сакребуло Лагодехи и глава местного штаба «Грузинской мечты» Георгий Гамбашидзе.
Поиск по запросу «Рафаэл Мурсакулов» в интернете выдавал пост, размещенный на правительственном ресурсе StopCOVID-19, где сказано, что он является «волонтером на Мтацминда». На фото Мурсакулов в одежде с логотипом тбилисской мэрии. В настоящее время этот пост изъят с сайта. На личной странице Рафаэла Мурсакулова также указано, что он «работает в «Грузинской мечте».
- 31-летняя учительница английского языка Шенае Брук была убита в конце июля в Тбилиси. Преступление было совершено на одной из популярных туристических троп на склоне горы Мтацминда – неподалеку от парка развлечений.
- МВД Грузии накануне заявило о раскрытии громкого дела об убийстве гражданки Австралии на Мтацминда. Обвинение 33-летнему жителю Тбилиси было предъявлено на основании выводов генетической экспертизы.
- Следствие ведется по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство», в случае доказательства вины задержанному грозит от 7до 15 лет тюремного заключения.
США назвали правительство талибов «переходным кабинетом»
Соединённые Штаты охарактеризовали как временный или переходный кабинет возглавляемое талибами афганское правительство в Кабуле.
"Никто в администрации, ни президент, ни кто-либо из службы национальной безопасности не стал бы утверждать, что талибы прислушиваются и уважают членов мирового сообщества. Они пока никак не убедили в этом", - заявила, говоря о позиции администрации президента США Джо Байдена, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил после в основном виртуальной встречи с представителями руководства Германии и еще около 20 стран, что новое правительство Афганистана будут оценивать по его делам, и легитимность "ещё надо заслужить".
Блинкен встретился с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом после прибытия на американскую авиабазу Рамштайн в Германии. Этот объект использовался как пункт приёма рейсов с тысячами эвакуированных из Афганистана людей после захвата там власти "Талибаном" (движение признано в России террористическим и запрещено).
"Талибы ждут международного признания, но любое признание, любую поддержку ещё надо заслужить", - подчеркнул госсекретарь США.
Талибы установили контроль над Кабулом и почти всеми афганскими провинциями к середине августа. Этому предшествовало несколько месяцев их боевых побед над афганскими правительственными силами после начала полного вывода из страны войск международной коалиции во главе с США.
Состав нового правительства Афганистана талибы объявили 7 сентября. В кабинете, в котором нет ни одной женщины, доминируют давние боевики "Талибана". Они заявили, что намерены вернуть страну к строгим нормам шариата. Возглавил структуру находящийся в "чёрном списке" ООН Мулла Мохаммад Хассан Ахунд. Другой член кабинета Сираджуддин Хаккани руководит формированием, внесённым США в список террористических организацией. Он также указан в перечне разыскиваемых ФБР лиц.
Бежавший из Афганистана после падения Кабула президент Ашраф Гани в среду, 8 сентября, выступил с новым заявлением, попросив прощения у афганцев за внезапный развал правительства. Он вновь отверг утверждения, что покинул Афганистан с миллионами долларов в чемоданах. Гани также повторил, что на его экстренном отъезде настаивали советники по безопасности, предупредившие о риске кровопролития, в случае если он останется в стране.
Число жертв взрыва газа в жилом доме в Ногинске достигло семи
В подмосковном Ногинске в четверг спасатели обнаружили под завалами тела ещё двоих погибших в результате вчерашнего взрыва газа в жилом девятиэтажном доме. Об этом ТАСС и РИА "Новости" сообщили источники в экстренных службах. Как уточняет "Интерфакс", под завалами обнаружены тела двух девушек.
Утром в среду, когда были найдены тела первых двух погибших, власти сообщили, что ещё пятеро жильцов дома не выходили на связь. К вечеру спасатели достали из-под завалов тела двоих погибших, включая девушку-подростка. В ночь на четверг спасатели обнаружили тело пятого погибшего. 17 человек получили различные травмы.
МЧС продолжает работать на месте трагедии.
Основная версия взрыва - утечка бытового газа. Обрушилась стена от второго до четвертого этажа.
В связи с происшествием власти Ногинска объявили трёхдневный траур , отменив празднование Дня города.
В Абхазии подтверждено 118 случаев коронавируса, 3 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 369 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 118 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 43 пациента. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались два пациента: мужчина 72 лет и женщина 83 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 24 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 6 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 18 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 8 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 63 пациента, состояние 8 человек тяжелое.
- В Сухумской инфекционной больнице умер пациент 68 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 834 человека. Зарегистрирован 341 летальный случай. Выздоровели 21 760 человек.
СМИ: Убийца гражданки Австралии связан с «Грузинской мечтой»
По данным оппозиционной телекомпании «Формула», задержанный по обвинению в убийстве гражданки Австралии Шенае Брук житель Тбилиси 33 лет - это Рафаэл Мурсакулов, который связан с правящей партией «Грузинская мечта».
МВД Грузии сегодня заявило о раскрытии громкого дела об убийстве гражданки Австралии на Мтацминда. Обвинение было предъявлено на основании выводов генетической экспертизы. Сегодня же был задержан обвиняемый - 33-летний житель Тбилиси, которого следствие упоминает инициалами «Р.М.»
В соцсети Facebook распространились фотографии Рафаэла Мурсакулова, где он снят рядом с членом партии «Грузинская мечта» Ираклием Заркуа. С другой стороны рядом с ним на снимке заместитель председателя сакребуло Лагодехи и глава местного штаба «Грузинской мечты» Георгий Гамбашидзе.
Кроме того, поиск по запросу «Рафаэл Мурсакулов» в интернете выдает пост, размещенный на правительственном ресурсе StopCOVID-19, где сказано, что он является «волонтером на Мтацминда». На фото Мурсакулов в одежде с логотипом тбилисской мэрии. В настоящее время этот пост изъят с сайта. На личной странице Рафаэла Мурсакулова также указано, что он «работает в «Грузинской мечте».
Канал Mtavari Arkhi сообщает, что 33-летний Мурсакулов в прошлом был судим.
31-летняя Шенае Брук была убита после 16 часов 30 июля в центре Тбилиси во время прогулки в лесопарке на горе Мтацминда. Тело Брук разыскивали сутки и обнаружили прикрытое ветками и листвой неподалеку от пункта охраны парка.
Ранее СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, задержанный признал свою вину. Мурсакулов проживает в районе улицы Гогебашвили, где жила и Шенае. Предполагаемый мотив убийства – ограбление. Мужчина якобы хотел завладеть телефоном iPhone 12, но в момент нападения девушка бросила его в ущелье.
Следствие по делу об убийстве гражданки Австралии ведется по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство», в случае доказательства вины задержанному грозит от 7до 15 лет тюремного заключения.
Талибы запретили женщинам в Афганистане заниматься спортом
Талибы запретили женщинам, в том числе участницам национальных сборных, заниматься спортом в Афганистане. Об этом заявил в среду так называемый заместитель главы комиссии «Талибана» по культуре Ахмадулла Васик в беседе с австралийским изданием SBS News.
Свою позицию он объяснил на примере игры в крикет. Васик сказал, что в случае, если бы женщины были допущены к этому виду спорта, их лица и тела оказались бы открытыми для наблюдателей. «Ислам и Исламский Эмират не допускают этого», – заявил собеседник. По его словам, талибы согласны с тем, что женщины вправе совершать прогулки по мере необходимости, однако спорт, считает он, не является необходимым для женской части населения.
В августе Васик дал согласие на поездку мужской сборной Афганистана по крикету в Австралию для участия в отборочном матче, который состоится в конце года. Нынешнее заявление представителя «Талибана», однако, может привести к тому, что на предстоящее мероприятие не допустят даже мужчин-афганцев. Международный совет по крикету требует, чтобы все его полноправные члены имели национальную женскую команду, которая является условием допуска страны на международные соревнования. На вопрос о возможности исключения афганцев из соревнований в Австралии Васик сказал, что «Талибан» в любом случае не пойдет на компромисс.
В среду издание Би-Би-си рассказало о том, что в одной из афганских провинций застрелили женщину-полицейского на глазах у ее мужа и детей. Фотографии, подтверждающие факт расправы, родственники погибшей переслали британской телерадиокомпании. Представитель организации Забиулла Муджахид отверг причастность талибов к инциденту. Он заверил, что власти проведут расследование, и предположил, что убийство могло быть связано с личным конфликтом.
На днях в Кабуле талибы применили слезоточивый газ против активисток, которые вышли на митинг с требованием включить женщин в состав нового правительства. 8 сентября стало известно, что талибы обязали заранее согласовывать с властями любые акции протеста.
После захвата талибами власти в Афганистане местные жительницы начали жаловаться на притеснения и нарушения их прав со стороны нового руководства страны. Среди прочего, афганки теперь лишаются постов в госучреждениях и коммерческих организациях. Местные СМИ рассказывали о случаях нападения на женщин со стороны талибов за то, что те посчитали нарушением правил шариата.
Талибы вводят правило, согласно которому женщинам позволено будет обучаться только отдельно от мужчин и только при наличии одежды, полностью закрывающей их лица и тела. Преподавать им смогут либо женщины, либо пожилые мужчины, которые должны будут получать одобрение от «Талибана» в каждом отдельном случае. В случае, если придется обучаться все-таки совместно с мужчинам, женщинам придется уходить с занятий на несколько минут раньше и ожидать в специальной комнате, чтобы не столкнуться с мужчинами. Афганкам отныне запрещено выходить из дома без сопровождения мужа либо родственника-мужчины.
Эти правила несколько мягче еще более суровых мер, которые применялись талибами 20 лет назад – до вторжения войск США в Афганистан. Тогда «Талибан» полностью запрещал девочкам и женщинам получать образование за пределами базового.
В Москве журналисты вышли на пикеты против закона об «иноагентах»
В Москве в среду журналисты вышли на одиночные пикеты у здания министерства юстиции, протестуя против закона об «иноагентах».
Корреспонденты Радио Свобода сообщили о задержании Алеси Мароховской - журналистки издания «Важные истории», которую признали «иноагентом»-физическим лицом. Она стояла с плакатом «Нет иноагентов, есть журналисты».
Помимо Мароховской задержаны еще две журналистки - Полина Ужвак и Ирина Долинина. Она также сотрудничают с «Важными историями». До задержаний полицейские проверили у участников акции документы, сообщала «Медиазона».
8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. Российские СМИ в этот день запустили акцию «Нет иноагентов, есть журналисты». Ее поддержали более 40 российских изданий, в их числе включенные в список СМИ-«иноагентов» телеканал «Дождь», «Медуза» , «Важные истории», а также The Bell, «Медиазона», Republic, «Новая газета» и другие.
В течение дня участники акции сопровождали публикации на сайтах и в соцсетях плашками, похожими на те, которые Минюст обязывает публиковать СМИ – «иностранных агентов». Это делалось с целью «показать себе и нашим читателям, что нас много, что мы не боимся и не собираемся покорно молчать», отмечалось со ссылкой на участников акции.
Понятие «СМИ-иноагента» появилось в российском законодательстве в 2017 году, тогда же в реестр были включены первые СМИ, в том числе Радио Свобода и его региональные проекты. Корпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода не согласилась с этим решением российских властей. Она оспаривает применение законодательства об «иноагентах» в Европейском суде по правам человека.
Мишель в разговоре с Путиным заявил о поддержке территориальной целостности Грузии и Украины
Президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил поддержку ЕС территориальной целостности Грузии и Украины в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Шарль Мишель пишет в социальной сети Twitter.
Президент Европейского совета отметил, что в ходе разговора с Путиным он обсудил последние события в Афганистане и их влияние на регион.
По его словам, ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности. В качестве приоритетов он назвал предотвращение гуманитарной катастрофы, борьбу с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и обеспечение защиты прав человека.
Анатолий Бибилов: «Мы все боремся за русский мир»
«Россия является государством, которое приходит, помогает и созидает, строит социальные объекты, школы, детские сады», – заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, который принимает участие в мероприятиях, приуроченных к 78-й годовщине освобождения Донбасса.
«Сегодня здесь собрались участники различных войн – в Афганистане, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии – для того, чтобы мы все вместе показали, что есть дух, который не сломить и который нас всех объединяет и дает силы независимо от национальности и вероисповедания. И это – русский дух. Русский дух, который нас объединяет. Русский мир, за который мы боремся. И в этом смысле каждый из нас является русским», – сказал он.
Югоосетинский лидер назвал Россию «гарантом безопасности Южной Осетии и Абхазии».
«Сил нам, терпения и побед! Донбассу – свободы! Южная Осетия признала Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику. Уверен, что это необратимый процесс», – отметил он.
- Южная Осетия в 2014 году признала независимость «ДНР» и «ЛНР». Стороны заявили об установлении «дипотношений». В Донецке и Луганске действуют представительства Южной Осетии, в Цхинвали – представительства «ДНР» и «ЛНР».
- Бибилов уже посещал «ДНР» и «ЛНР» в мае текущего года. В июле в Цхинвали он встретился с писателями-фантастами из «ДНР».
Югоосетинские депутаты не смогли вынести вотум недоверия правительству
Вотум недоверия, инициированный правительству самопровозглашенной республики Южная Осетия 14 депутатами парламента, большинством голосов был отклонен.
Как пишет агентство «Рес», вопрос на сессию вынес глава парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Алан Габатты.
Депутаты ещё раз подняли вопрос казначейской проверки, отметив, что акт проверки парламентариям не предоставлен. По мнению депутата Амирана Дьяконова, все, что касается бюджета, должно быть открыто для депутатов.
Спикер парламента Алан Тадтаев пояснил, что акт проверки российского казначейства находится под грифом «секретно».
В свою очередь, вице-спикер Александр Плиев перед голосованием призвал своих коллег проголосовать справедливо.
«Если мы не будем знать результатов проверки, то не узнаем, сколько на самом деле должны были получить зарплату люди...», – сказал он.
По итогам голосования на заседании сессии за недоверие правительству из 32 депутатов проголосовали 14, против - 18.
Депутаты парламента от оппозиции инициировали обсуждение вопроса о вотуме недоверия правительству в конце августа. Рассмотрение вопроса было намечено на 1 сентября, но заседание тогда было сорвано из-за разногласий депутатов по регламенту.
Пашинян и Гарибашвили обсудили вызовы региона после Карабахской войны
Политическая и экономическая стабильность Армении напрямую связана со стабильностью Грузии и региона в целом, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Николом Пашиняном.
«Приветствую моего друга, моего коллегу премьер-министра Никола Пашиняна. Для меня огромная честь принимать его в Грузии. Я еще раз хочу поздравить господина премьера с победой на выборах, которую он одержал недавно. Это, безусловно, является хорошей возможностью начала новой эры для Армении и армянского народа. Я ознакомился с новым видением премьера, которая связана только с развитием, со стабильным развитием его страны и с благополучием армянского народа», – заявил Гарибашвили.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», грузинский премьер подчеркнул, что Карабахская война была сложным вызовом для всего региона.
«Но сейчас, ознакомившись с новым видением премьера, я верю, что этот вызов преобразится в новую возможность, в возможность, которая принесет благополучие Армении и армянскому народу. Я также хочу сказать, что для нас огромное значение имеет как политическая, так и экономическая стабильность Армении. И это напрямую связано со стабильностью нашей страны и региона в целом. Соответственно, нашу общую региональную цель я бы описал тремя словами – это мир, стабильность и благополучие, которые объединяют все три страны региона», – отметил премьер.
По словам Гарибашвили, Грузия всегда была сторонником мирного сотрудничества и сожительства на Южном Кавказе и недавно доказала это делом. В начале июня Азербайджан освободил 15 пленных – граждан Армении, задержанных во время конфликта, при активном посредничестве Грузии. В ответ армянская сторона передала Азербайджану через премьер-министра Грузии карты минных полей.
«Этот успешный прецедент дает нам основание для оптимизма сделать еще больше. Я еще раз подтвердил премьеру полную готовность Грузии продолжить роль активной медиации для того, чтобы доверие было восстановлено. Доверие, которое очень важно и является основной основ нашего будущего сотрудничества», – подчеркнул Гарибашвили.
Он отметил, что стороны готовы рассмотреть идеи нового сотрудничества и новые проекты.
«Нашим общим видением и усилием должно стать то, что постепенно мы должны превратить этот регион в регион новых возможностей, развития и мира, и мы продолжим работать именно в этом направлении», – заявил Гарибашвили.
Отметим, что это первый визит Пашиняна в Грузию после переизбрания на должность главы правительства. На внеочередных выборах в Национальное собрание республики его партия «Гражданский договор» получила конституционное большинство в виде 72 из 105 мандатов.
В Тбилиси задержан обвиняемый в убийстве гражданки Австралии Шанае Брук
Задержан обвиняемый в убийстве гражданки Австралии, 31-летней учительницы английского языка Шанае Брук. Об этом сообщили в МВД Грузии.
По информации ведомства, задержанный – проживающий в Тбилиси гражданин Грузии Р.М. 1988 года рождения.
Расследование ведется по статье 108 УК Грузии (умышленное убийство), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Тело 31-летней Шанае Брук было обнаружено 31 июля на склоне горы Мтацминда в Тбилиси с признаками насильственной смерти. Друзья пропавшей рассказывали, что она занималась спортом и часто ходила гулять на Мтацминда. Последний раз она выходила на связь в момент, когда на нее напали. Она кричала, чтобы ее не трогали, и просила о помощи.
ЕС финансирует восстановление дороги в Гальском районе
Евросоюз финансирует восстановление дороги в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия. На месте проведения работ установлен соответствующий баннер – с флагом ЕС и надписью на английском и абхазском языках.
Как заявили «Эху Кавказа» в представительстве ЕС в Грузии, дорожные работы осуществляются в рамках проекта реабилитации «Ингури ГЭС».
«После ремонта тоннеля «Ингури ГЭС», который был успешно завершен в апреле 2021 года, продолжаются дальнейшие работы по реабилитации подъездных дорог, механического оборудования и удалению осадка из водохранилища. Этот проект направлен на то, чтобы помочь производить чистую и устойчивую энергию для людей по обе стороны административной границы», – заявила заместитель руководителя отдела сотрудничества представительства ЕС в Грузии Каталин Герман.
Гендиректор «Ингури ГЭС» Леван Мебония рассказал «Эху Кавказа», что речь идёт о 14-километровом участке от Ингурского моста до расположенной в Гальском районе инфраструктуры электростанции. Дорога проходит по нескольким селам, соответственно, обновленной инфраструктурой смогут воспользоваться и местные жители.
«Строится бетонная дорога. Трехкилометровый участок уже завершен, полностью работы завершатся до конца года», – говорит Мебония.
Европейский фонд реконструкции и развития (EBRD) выдал на восстановление «Ингури ГЭС» кредит в размере 38 млн евро. Евросоюз дополнительно выделил на проект грант объемом 7 млн евро.
Погиб глава МЧС, бывший адъютант Путина Евгений Зиничев
Погиб министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгений Зиничев. По информации пресс-службы МЧС, это произошло на учениях. Зиничев оказался первым российским министром, погибшим во время исполнения обязанностей.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», – говорится в сообщении пресс-службы.
Источники РБК, Тайги-инфо и канала RTVi при этом сообщают, что Зиничев погиб не в ходе межведомственных учений, как сообщило его ведомство, а при осмотре туристического объекта. Член правительства разбился, попытавшись спасти другого участника поездки.
Источник «Тайги»передаёт, что после открытия учений министр полетел на озеро Лама примерно в 120 километрах от Норильска. Это одна из достопримечательностей Красноярского края, на которую регулярно возят высокопоставленных гостей, отмечает издание.
Источники РБК и RTVi сообщают, что инцидент мог произойти в другой точке неподалёку от озера — на водопаде Китабо-Орон. Он располагается на охраняемой территории, в западной части Путоранского заповедника. По словам собеседника издание, около пяти часов утра министр вылетел из Норильска на вертолете, а около семи утра погиб. Учения были открыты министром за день до поездки.
Пресс-служба МЧС называет имя погибшего вместе с Зиничевым. Им оказался 63-летний режиссёр Александр Мельник, много лет сотрудничавший с министерством.
Ранее 8 сентября в МЧС сообщили, что в рамках рабочего визита в Красноярский край Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части в Норильске.
«Е. Зиничев находится с рабочим визитом в регионе в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне. Он лично проконтролировал выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации ЧС», – говорилось в сообщении.
- Зиничев возглавлял Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 2018 года. Ему было 55 лет.
- С 2006-го по 2015 год Зиничев был личным адъютантом Владимира Путина. В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, через год стал и.о. губернатора региона. Через два с половиной месяца он покинул пост и был назначен замдиректора ФСБ. В мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева.
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