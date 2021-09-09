Давайте «лайковать», друг другом восхищаться…

В YouTube есть ролик, где The Beatles поют «Yesterday» на сцене. Это 1965 год, и дело происходит в Нью-Йорке. Хотя для точности надо сказать, что поет один Пол Маккартни, сам себе аккомпанирует на акустической гитаре и исполняет свою великую мелодию. Остальная тройка «Жуков-с» в этот момент уходит за кулисы и, может, выпивает пиво или перекуривает, если, конечно, за две с половиной минуты можно успеть покурить. Но я сейчас не про перекур, а про т.н. лайки и дизлайки. У ролика количество просмотров – более 43 миллионов, а также есть функции для «понравилось» и «не понравилось». Понравилась композиция более 443 тысячам человек (я в их числа, мой скромный лайк тоже там наличествует). Но есть и те, кому «Yesterday» не нравится, и они тоже отметились – более шести тысяч человек поставили дизлайк.

В который раз я начинаю говорить на тему, что о вкусах спорить нельзя. Я твердо знаю, что не надо ничего никому доказывать, если дело касается вкуса к чему-нибудь. Но иногда я не выдерживаю и взрываюсь, как триста тонн тротила. И тогда ко мне приходят суровые санитары, надевают на меня неудобную рубашку, у которой длинные рукава, и они завязываются сзади, потом обматывают меня в мокрую простыню и дают лошадиную дозу хинина. И я успокаиваюсь, остываю и даю санитарам слово, что больше взрываться не буду. Санитары берут с меня подписку о невыезде, и дальше я живу спокойно до очередного приступа. Все-таки хочу я чуть-чуть коснуться вкуса, особенно если это касается классических вещей, выдержавших испытание времени.

Возвращаясь к дизлайкам к «Yesterday». Многие знают, что эта мелодия признана одной из самых красивых мелодий XX века. По данным американской организации по надзору за правами исполнителей Broadcast Music Incorporated, только в ХХ веке американские радио и телевидение транслировали «Yesterday» более семи миллионов раз. В 1999 г. британская радиостанция Би-би-си-2 провела исследование на основе опросов среди музыкальных экспертов и слушателей, а также на основе показателей продаж, по результатам которого назвала «Yesterday» лучшей песней XX столетия. Согласно книге рекордов Гиннесса, на эту песню было сделано больше кавер-версий, чем на любую другую из когда-либо написанных, – около 3000. По версии финансового портала 24/7 Wall Street песня «Yesterday» признана лучшей в истории человечества. То есть эта мелодия является самой красивой мелодией всех времен и народов!

Насчет «лучшей в истории человечества», может, вопрос и спорный. Я бы наравне с ней поставил шубертовскую «Аве-Марию» и «Лунную сонату» Бетховена, но это уже отдельная тема. Хотя, что далеко ходить?! Прослушивая все на том же YouTube «Аве-Марию» в исполнении Марии Калас, я обнаружил приблизительно такое же количество дизлайков, как у «Yesterday». Наверное, это одни и те же люди «дизлайкуют». Ну, не понимают они эту музыку, что с них взять?

Я начал думать, как такое может быть? Наверное, это люди, которые выросли не на классических гармониях, наверное, им перед сном пели не «Колыбельную» Брамса, а что-то восточное или северное. А может, мама просто хлопала в ладошки, усыпляя свое чадо, или в лучшем случае играла на варгане или била в бубен. И я остыл и простил их.

Но кто простит меня?

Вообще-то у каждого народа в музыке свой мелодико-гармонический строй. Поэтому выросший на индийской или арабской музыке может не воспринять европейскую гармонию. Вот я, например, до сих пор не воспринимаю индийскую музыку… нет, не ту, что в индийских фильмах, ее я как раз понимаю; это микс индийских интонаций и европейских традиций, и мне это очень не нравится. Я теперь говорю о народной индийской музыке. До сих пор остается для меня загадкой, как вдруг «битл» Джордж Харрисон проникся этими «бурдонными звуками» (непрерывно тянущимся музыкальным интервалом), полюбил их и начал использовать в своей музыке. В дальнейшем его увлечение индийской музыкой дало толчок многим рок-музыкантам в этом направлении, получившем названия «рага-рок». В эпохальном альбоме «The Beatles» «Оркестр одиноких сердец сержанта Пеппера», поднявшем рок и поп музыку на качественно новый уровень, есть композиция Харрисона «Within You Without You», написанная под влиянием классической индийской музыки. Должен сознаться, что, когда я слушаю данный альбом, эту композицию я всегда перескакиваю, потому что абсолютно ее не воспринимаю. Но дизлайки я ей не ставлю ни в YouTube, ни в другом месте. Это не мое, но не значит, что это плохое.

Дизлайк я могу поставить тому, что знаю и понимаю. Поэтому те, кто ставит дизлайки «Yesterday», или Аве-Марии, или Первому концерту для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского и многим классическим вещам, делают это из духа противоречия (вот, мол, всем нравится, а я скажу, что мне не нравится, чтобы отличиться), или же правда не воспринимают эту божественную музыку. Они другие, и это не делает их хуже или лучше остальных, просто им не повезло, как я думаю. Так же думает, наверное, про меня какой-нибудь этно-музыкант из африканского племени, когда он самозабвенно играет свой фольклор, а я его не понимаю. Хотя я, повторюсь, не «дизлайкну» его музыку. Я даже пожалею, что не понимаю, так как чем больше человек понимает, тем разнообразнее его удовольствия. Я правда завидую разносторонним людям, которые сегодня кайфуют, например, от музыки венгра Листа, завтра от музыки нигерийца Фела Кути, а послезавтра от народной музыки индейцев племени Сиу. Если они не выпендриваются и им все это правда нравится, то хвала им и мое почтение. Но все-таки есть у меня подозрение, что все любить невозможно.

Помню, в суровые годы учебы в тбилисской консерватории у нас был предмет «неевропейская классическая музыка». Я честно посещал все лекции, на которых нам в обязательном порядке давали слушать эту «неевропейскую» музыку. Скажу вам как на духу, мне ничего не понравилось. Да, было, может быть, интересно слушать и в ряде случае даже весело, но то, чтобы вечером, после разгрузки вагонов прийти домой, поужинать и включить, например, для души музыку Соломоновых островов, – так это никогда!

К чему я все это написал? А к тому, что ее величество музыка – самый демократический жанр. Если что-то тебе не нравится, так это на всю жизнь, по-моему, так. Но не суди по себе и не порть удовольствие другому, кому что-то нравится. Это касается музыки и не только. Так что, ребята, давайте поменьше «дизлайковать» друг друга, тем более что жизнь короткая такая. И все же: наверное, надо быть негуманным человеком, чтобы «дизлайкнуть» самую красивую мелодию вселенной, которой является «Yesterday».

По-моему, так!

Кстати, видеохостинг YouTube начал тестировать новую функцию, которая позволит авторам видео скрывать количество поставленных им дизлайков, дабы отгородиться от негатива. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте YouTube.

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