Археологи обнаружили новый очаг гоминидов на юге Грузии 

Новый очаг гоминидов обнаружен в муниципалитете Дманиси на юге Грузии, возраст находки около 1,77-1,84 миллиона лет. Национальный музей Грузии сообщает, что обнаруженные недалеко от деревни Квемо Орозмани новые артефакты полностью изменили представление об этом памятнике. Более того, появились свидетельства того, что помимо знаменитого археологического памятника Дманиси есть еще одно доисторическое место мирового значения.

В результате археологических раскопок в Дманиси, наряду с останками хорошо сохранившихся погребенных животных, были обнаружены артефакты раннего палеолита (1,77-1,84 миллиона лет) - каменные орудия труда, каменный отщеп и другое.

«Открытие Орозмани представляет большой научный интерес среди грузинских и зарубежных экспертов, поскольку утверждается, что Южный Кавказ, особенно территория вокруг муниципалитета Дманиси, была массово исследована группами древних гоминидов, мигрировавших из Африки в Евразию», - говорится в сообщении музея.

По информации агентства «Новости-Грузия», с 20 августа 2021 года проходит первый сезон международной научной экспедиции с участием грузинских и американских ученых и студентов по изучению памятника Орозмани. Руководит экспедицией научный сотрудник Национального музея Георгий Бидзинашвили.

Палеонтологический памятник Орозмани известен исследователям с 1960-х годов. В 2010 году группа грузинских и французских исследователей определила дату памятника методом абсолютной датировки палеонтологического памятника. Результаты опубликованы в международном рейтинговом журнале.

Гоминидами называют семейство приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян. Дманиисский гоминиид - вымершая форма гоминидов, чьи останки были обнаружены на территории Грузии впервые в 1991 году. Это самые древние из известных представители рода Homo, обитавшие на территории вне Африки.

Сначала этот вид назывался Homo georgicus - «Человек грузинский», однако позднее стало преобладать мнение о том, что эти существа являлись локальной разновидностью человека прямоходящего (Homo erectus georgicus).

Их изучение показало, что когда-то небольшое количество возможных предшественников человека современного типа, вероятно, мигрировало из Африки на Кавказ, где потом они либо вымерли, либо могли эволюционировать в Homo erectus. Во втором случае, по версии испанских антропологов, потомки эректусов, Homo antecessor, могли бы вернуться назад в Африку, где и началась их дальнейшая эволюция к Homo sapiens, который впоследствии вышел из Африки и распространился по всему миру.