Азербайджанские пограничники открыли огонь по нарушителям границы с Ираном

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня принял заместителя председателя правительства Забайкальского края РФ Андрея Гурулева. Во встрече также участвовал российский посол в Сухуми Алексей Двинянин.

Как пишет «Апсныпресс», в ходе встречи обсуждались вопросы организации предстоящих 19 сентября выборов в Государственную думу РФ. Как сообщалось ранее, в Абхазии организовано девять избирательных участков, один из которых приписан к Даурскому избирательному округу №44 Забайкальского края.

Аслан Бжания на встрече отметил, что хорошо знаком с деятельностью Гурулева и благодарит его «за службу во благо народов Абхазии и Южной Осетии».

«Для Абхазии события 2008 года имеют важное значение. Вы были одним из тех, кто поворачивал ход этих событий в правильное русло. Конечно, процесс, который предстоит – процесс выборов в Государственною думу – очень важен. Мы отслеживаем его и по мере наших возможностей будем принимать в нем участие. От состава Госдумы зависит очень многое. Мы сделаем все возможное для того, чтобы выборы в республике прошли на высоком организационном уровне», – сказал Бжания и выразил убеждение в том, что «Единая Россия» останется лидирующей партией в Госдуме.

Зампредседателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев на встрече заявил, что будущий депутат Госудумы должен напрямую работать с избирателями, без посредников. Он говорит, что Абхазия для него – «не чужая страна».

«Я в разные годы работал в 7-й российской военной базе. У меня только самые добрые впечатления об этой республике и её народе», – сказал он.

По информации пресс-службы, Аслан Бжания на встрече озвучил ряд проблем, существующих на де-факто границе по реке Псоу.

«У нас 80% взрослого населения имеют гражданство Российской Федерации. Этого вполне достаточно для того, чтобы поменять режим работы на государственной границе. То, что у нас там происходит, заставляет наших граждан испытывать немалые трудности, особенно в летний курортный сезон. Такое положение дел – не на пользу нашим отношениям», – сказал Бжания, отметив при этом, что эти и другие вопросы избиратели будут ставить перед депутатом Госдумы.