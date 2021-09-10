Партия «Гирчи – больше свободы» разместила предвыборную рекламу на порносайте

В преддверии муниципальных выборов оппозиционная партия «Гирчи – больше свободы» разместила свою политическую рекламу на одном из крупнейших порноресурсов в мире PornHub.

Лидер партии Зураб Джапаридзе пояснил, что у данного варианта рекламы есть несколько преимуществ, главное из которых – относительная дешевизна. По его словам, на съемку видеороликов и размещение билбордов денег у партии нет. Собственный баннер на PornHub у Джапаридзе был и во время президентских выборов 2018 года.

«Размещение рекламы обошлось всего в 3 доллара. Мы проводим дешевую предвыборную кампанию», – сказал Джапаридзе журналистам.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», «Гирчи – больше свободы» не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси, поддержав председателя «Единого национального движения» Нику Мелия. Участвуя в предвыборной гонке вместе с другими оппозиционными партиями, партия представила кандидата на пост вице-мэра Тбилиси. Кроме того, «Гирчи» назвала своих кандидатов в депутаты сакребуло нескольких городов.

Выборы в органы местной власти назначены на 2 октября. На них граждане Грузии будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло в 63 городах и районах. Участие в выборах примут 48 партий.