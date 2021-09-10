Обзор абхазской прессы

«Интересное событие произошло 2 сентября: в ходе отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2022 сборная Грузии сыграла против сборной Косово. Грузия при этом заявила, что полностью поддерживает территориальную целостность Сербии. Наглядный пример двойных стандартов: Грузия не признает суверенитет Косово, но фактически сделала это, сыграв со сборной Косово. Вопреки союзу с США, Грузия не может признать Косово, ведь тогда нечем будет аргументировать непризнание Абхазии и Южной Осетией», – написал на своей странице в Facebook руководитель аппарата Международного абазино-абхазского объединения «Алашара» Кан Тания.

По его словам, Грузия вынуждена политически унижать своих союзников и делать реверансы в сторону Сербии – братского для России государства. Он подчеркнул, что эта ситуация хорошо показала, что даже при очень большом желании отрицать очевидное Грузии приходится признавать реалии.

Кан Тания продолжил: «Это является очередным подтверждение того, что широкое международное признание Абхазии зависит только от граждан Абхазии, а значит – это дело скорого будущего. Федерация Футбола Абхазии, направляйте запрос на вступление в ФИФА. Для баланса FIFA World Cup принимает сборную Абхазии в свои ряды и заявляет сколько угодно про фантомную территориальную целостность Грузии. Прецедент, как видите, уже есть. Уверен, наши ребята готовы сыграть и со сборной Сербии, несмотря на то, что сербское правительство пускает пыль в глаза и говорит, что дружит с Грузией, признает мнимую целостность и т.д.».

Политик подчеркнул, что Грузия, с одной стороны, делает все, чтобы не допустить участие Абхазии в различных международных выставках (буквально на прошлой неделе МИД Грузии послал ноты протеста, и Торгово-промышленная палата Республики Абхазия не смогла принять участие в двух выставках), а с другой – играет у себя на территории со страной, которую сама не признает.

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Мнение судьи Сухумского суда Зарины Габеевой по поводу правонарушений несовершеннолетних опубликовано на странице Детского фонда Абхазии в Facebook. На сегодняшний день прокуратура г. Сухума более лояльно относится к несовершеннолетним правонарушителям и не выходит, как правило, в суд с ходатайствами об аресте, а старается избрать в отношении них меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Это, на взгляд судьи, правильный подход.

«Учитывая, что условия воспитательного характера у нас в пенитенциарных учреждениях очень слабые, я полагаю, что, если закон предоставляет такую возможность, ребенка не надо отправлять в эти учреждения», – уточнила Зарина Габеева.

Судья считает, что нужно менять законодательство в отношении несовершеннолетних. Она пояснила: «Я бы предложила изменения в части «Судимости несовершеннолетних». Например, ребенок совершает преступление, и у него, согласно закону, имеется судимость. Так вот, со временем она погашается, но не погашаются сведения о ней, и преследует уже взрослого человека за ошибки юности. Надо давать людям шанс на исправление. Именно в этом же цель наказания. Именно поэтому я предлагаю, чтобы молодой человек во взрослую жизнь вошел с чистым прошлым. И сведения о его судимости из МВД были исключены».

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Государственный русский театр драмы им. Ф. Искандера отметил 40-летний юбилей в локдауне. Генеральный директор театра Ираклий Хинтба рассказал «Нужной газете» о сегодняшнем дне театра и планах на будущее.

«За полтора года мы не работаем для зрителей уже десять месяцев. Конечно, для театра – это колоссальный срок. В тех странах, где работают школы, где смягчены ограничения (а в нашей стране они, по сути, не работают, и все об этом знают), находят возможность найти для учреждений культуры хотя бы специальный режим работы, который, с одной стороны, сохранил бы эти учреждения, а с другой – минимизировал бы эти риски», – заявил Ираклий Хинтба.

Приказ министра культуры о запрете на деятельности учреждений культуры в связи с COVID-19 Хинтба считает необоснованным. Он пояснил: «Если нет рекомендаций координационного штаба, специалистов, министр культуры не имеет права оценивать эпидемиологическую ситуацию в стране и принимать такого рода радикальные запретительные решения для всей сферы культуры. Посмотрите на весь мир: почему мы должны быть белой вороной на культурной карте мира? Абхазия и Афганистан – две страны, в которых под запретом учреждения культуры. Но в Афганистане Талибан, а у нас почему такое происходит в стране? Это же необъяснимо, и для всех разумных людей понятно, что эта ситуация должна быть исправлена».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия