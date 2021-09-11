Обзор югоосетинской прессы

Газета «Республика» пишет про беспечное отношение Осетии, как Южной, так и Северной, к коронавирусу. Хоть причин для паники пока нет, но общее понимание серьезности ситуации необходимо, напоминает автор. Пока медики справляются, работая в штатном режиме. «Но часть ограничений, в частности, на массовые мероприятия (свадьбы, концерты, дзуар боны), думается, целесообразнее все же ввести», – считает издание и обращает внимание, что свадьбы в республике проходят в обычном режиме, к ним прибавились и религиозные праздники. «Наши граждане игнорируют требования по соблюдению санитарных норм. Указания на входе в торговые точки, салоны и учреждения «Без масок не входить» просто не замечаются. На двери одного из кабинетов, как крик души, надпись: «Просьба при встрече не обниматься и не целоваться!» Очевидно, сюда приходят очень эмоциональные и доброжелательные посетители», – описывает ситуацию автор.

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Блогер Алан Парастаев делится наблюдениями за борьбой, которая разворачивается в парламенте между оппозиционными депутатами и депутатами партии власти. Блогер отмечает, что на этапе развития государственности бурные парламентские дебаты – это явление приемлемое и даже в какой-то мере созидательное. «Другое дело, когда выносятся вопросы, которые сами по себе предполагают детальное обсуждение и бывают априори неприемлемы для части депутатов, то есть, когда явно, что спор неизбежен. К такой ситуации надо подготавливаться заранее, как-то информировать, может, в кулуарах обсудить; есть же парламентские формальные и неформальные механизмы и способы, помогающие предотвратить или хотя бы снизить накал самих сессий и заседаний. Споры – это еще куда ни шло. Пожалейте избирателей, нам вовсе неприятно видеть разъяренные ваши лица и слышать грубость и крики», – обращается к депутатам блогер.

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ИА «Рес» публикует объяснение министра экономики Южной Осетии Дзамболата Тадтаева в связи с повышением цен на ГСМ в республике. Хоть горючее и завозится в республику без НДС, таможенной пошлины и акцизов, цены растут из-за дополнительной налоговой нагрузки, которая сейчас накладывается российскими ресурсоснабжающими организациями, пояснил министр. «С 2019 года в РФ проводится так называемый налоговый маневр, где закладывается тендерная ставка. На текущее время такая тендерная ставка составляет 16 тысяч рублей на одну тонну бензина. То есть это дополнительная налоговая нагрузка, которая сейчас накладывается российскими ресурсоснабжающими организациями, и они эти денежные средства администрируют в РФ. В нашу республику горюче-смазочные материалы поступают с этой тендерной надбавкой», – рассказал министр и добавил, что руководство республики пытается урегулировать этот вопрос. Цена на бензин в Южной Осетии за последние полгода выросла с 37 до 49 рублей за литр.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия