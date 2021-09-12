В Западной Грузии ураган повредил крыши более десятка домов

В конце августа американский дрон нанес удар по машине предполагаемого террориста-смертника в Кабуле. Как сообщали СМИ, в результате погибли 10 членов одной семьи, в том числе шесть детей. Журналисты The New York Times исследовали записи с камер видеонаблюдения, а также поговорили с родственниками и коллегами погибшего водителя машины – авторы расследования ставят под сомнение версию американских военных о связях убитого с ИГ и наличии в его машине бомбы («Исламское государство» признано в России террористической организацией и запрещено).

Издание сообщает, что водителем машины, по которой американские военные нанесли удар, был 43-летний Земари Ахмади. С 2006 года он работал инженером-электриком в американской некоммерческой организации Nutrition & Education International.

Военные объясняли, что сочли водителя машины подозрительным из-за его передвижений в тот день – предполагалось, что он посетил убежище ИГ и загрузил в машину взрывчатые вещества. Журналисты NYT выяснили, что в день атаки Земари Ахмади возил коллег на работу и назад – по словам его коллег, это было обычным рабочим днем Ахмади. А на записях с камер видеонаблюдения авторы расследования увидели, как Ахмади с коллегой загружают в машину канистры с водой, чтобы привезти их домой. По словам коллеги погибшего, подача воды в его районе прекратилась после захвата власти «Талибаном» (признан террористической организацией в России, его деятельность запрещена), поэтому Ахмади привозил воду домой из офиса. В то утро он также отвез несколько своих коллег к талибам в полицейский участок, чтобы попросить разрешения раздать еду беженцам в близлежащем парке.

По словам военных, Ахмади и еще три человека загрузили в машину тяжелые пакеты, которые могли содержать взрывчатку. Пассажиры машины утверждают, что кроме канистр с водой в машине были только два ноутбука. Все трое пассажиров отрицают, что везли взрывчатку.

После того, как Ахмади высадил своих коллег, он направился домой – его дом находится недалеко от аэропорта. Американские военные заявили, что этот автомобиль представлял угрозу для войск в аэропорту – поэтому, когда Ахмади въехал во двор своего дома, по его машине был нанесен удар. Как сообщает NYT, в тот момент в машине находились несколько детей Ахмади и детей его братьев, которые обрадовались его возвращению и сели внутрь.

Военные США заявляли, что после нанесения удара по машине, произошел второй взрыв – предположительно, из-за наличия взрывчатки в автомобиле. Журналисты и опрошенные ими эксперты не обнаружили следов второго взрыва. Родственники Ахмади также рассказали журналистам, что до гибели он подал заявление о переселении в Соединенные Штаты в качестве беженца.