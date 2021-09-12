Под Киевом найден мертвым судья, который вел процесс по делу Шеремета 

Под Киевом в селе Погребы найден мертвым судья Виталий Писанец, который вел судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета и неоднократно продлевал аресты подозреваемым в исполнении этого преступления.

Об обстоятельствах смерти Писанца не сообщается, однако известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное дело об умышленном убийстве.

Журналист Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года. В тот день он выехал из дома на работу, чтобы вести утренний радиоэфир. До студии он не доехал: автомобиль, в котором он находился за рулем, был взорван с помощью самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу транспортного средства.

В декабре 2019 года следователи заявили о раскрытии убийства, под стражу были взяты трое граждан Украины: музыкант Андрей Антоненко, детский кардиохирург Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь. Все они участвовали в антитеррористической операции в Донбассе. Свою вину они не признают.