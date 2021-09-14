Обзор грузинской прессы

Абсурдной и порой комической, называет предвыборную кампанию правящей «Грузинской мечты» политолог Гия Хухашвили. Респондент газеты «Квирис палитра» считает, что власти ежедневно теряют доверие общества во многом из-за неправильно проводимой кампании. Основное их послание к электорату, как во всех последних выборах, – это выбор между прошлым и настоящим, считает Хухашвили:

«А общество в это время требует возможности выбирать будущее и позитивную повестку дня. Но власти вместо этого сделали ставку на т.н. систему охлократии и на патриотизм. На прошлых выборах они использовали такую же технологию, но сейчас все развивается в более одиозном и опасном направлении. Все началось с печально известных событий 5 июля, когда мы стали свидетелями беспрецедентного насилия в отношении журналистов. Это происходит, когда у людей есть конкретные, очень серьезные проблемы: пандемия, безработица. Вместо того, чтобы создавать надежду на лучшее будущее, власти вновь создают образ врага. Их послание звучит примерно так: «Отключите свой разум и руководствуйтесь только своими инстинктами!» Они пытаются убедить людей в том, что их проблемы – вина не правительства, а другой группы, например, сексуальных меньшинств».

Такая стратегия может быть эффективной, но она кратковременна, утверждает Хухашвили. А сегодня большое количество граждан Грузии не определились с выбором и примут решение лишь в последние две недели перед выборами, говорит политолог. Другая проблема заключается в том, что избиратели пока не могут найти никакой другой, ориентированной на будущее альтернативы, подытожил респондент издания.

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Грузинский сегмент социальных сетей ежедневно пополняется историями о том, как пользователи пережили коронавирус. Среди них и известные в Грузии люди, к примеру, телеведущая канала «Формула» Татия Шарангия. Девушка утверждает, что диагноз ей был поставлен после двух прививок:

«Я не хочу провоцировать споры о вакцинации. Скажу честно – вакцина защищала меня, как щит, симптомы не обострялись. Я счастлива, что дважды сделала прививку от этого вируса. Вы все имеете право высказать свое мнение, но я прошу вас: любите себя и окружающих. Да, существует вероятность (гораздо меньшая) заразиться вирусом, будто не было прививки, но вы перенесете болезнь легко и не заразите им дорогих вам людей».

Своей историей в соцсети Facebook поделилась и представительница Национального агентства вина Грузии Мариам Метревели, у которой от осложнений, вызванных COVID-19, скончались оба родителя:

«Я потеряла все, 9 сентября за 30 минут я стала сиротой. Вы все спорите, прививаться или нет, несете какую-то чушь… Посмотрите на меня! Мое промедление сделало меня несчастной навсегда», – цитирует Мариам Метревели информационное интернет-агентство ambebi.ge.

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«Не самая лучшая встреча для Мамардашвили» – так оценивают зарубежные спортивные издания игру грузинского вратаря «Валенсии» в матче против «Осасуны». 20-летний Георгий Мамардашвили не смог отразить удар Хона Монкайолы в первом тайме.

«Это точно была не лучшая встреча Мамардашвили. В эпизоде с голом Монкайолы он мог бы спасти команду, однако «Валенсия» не наказала его за это», – цитирует издание Plazadeportiva информационное интернет-агентство sportall.

20-летний Георгий Мамардашвили перешел в «Валенсию» этим летом из тбилисского «Динамо» на правах аренды с правом выкупа. Главный тренер Хосе Бардалас несколько недель назад заявил, что «игра Мамардашвили стала сюрпризом, все, что связано с ним, просто отлично». Грузинский вратарь сыграл в четырех первых матчах «Валенсии» в Ла Лиге и пропустил два гола.