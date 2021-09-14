Находка в Орозмани: правила жизни древних гоминидов

Ученые из Национального музея Грузии обнаружили новый очаг обитания древних гоминидов близ села Квемо Орозмани. Останки древних существ пока не найдены, но обнаруженные в этом месте артефакты, по мнению археологов, указывают на то, что там 1,77-1,84 миллиона лет назад была стоянка древних людей. Группа археологов из Национального музея Грузии, изучающая каменный век, обнаружила памятник Орозмани еще в 2019 году, в ходе разведывательных работ. Первой находкой исследователей стал зуб саблезубого тигра. Эти животные прекратили свое существование на Южном Кавказе полтора миллиона лет назад.

«Соответственно, мы уже знали, что имеем дело с памятником, которому больше полутора миллионов лет», – говорит Георгий Бидзинашвили, археолог и палеоантрополог Национального музея Грузии, руководящий группой специалистов. Помимо костей животных в ходе раскопок были обнаружены и древние артефакты – каменные орудия, использовавшиеся для добывания пищи и ее разделывания. Ученые убеждены, что найти останки тех, кто применял их, – а именно древних гоминидов, – вопрос времени. Возможно, они окажутся «родственниками» Зезвы и Мзии – древних людей, найденных еще в 90-х в Дманиси, примерно в 20 километрах от того места, где ведутся раскопки сейчас. «Этот памятник Орозмани – того же возраста, что и дманисский. Мы обнаружили его в 20 километрах от Дманиси, в том же ущелье, это ущелье реки Машавера. Раскопки памятника, которые мы проводим сейчас, – здесь речь идет о древних гоминидах. Предположительно, это Homo Erectus (человек прямоходящий), потому что в Дманиси у нас популяция именно Homo Erectus. Но ввиду того, что мы пока не обнаружили костный материал, говорить с уверенностью мы пока не можем. Но орудия идентичны тем, что были найдены в Дманиси, как и фауна».

Как выглядели и чем занимались древние люди, которых археологи сейчас ищут в Орозмани? Они ходили на двух ногах, были не очень высокого роста – примерно 130-140 сантиметров. Объем их мозга составлял около 650-750 кубических сантиметров, говорит Георгий Бидзинашвили. Для сравнения: мозг человека примерно в два раза больше. Жили они группами. Охотились на небольших животных, а также питались падалью – доедали добычу за хищниками.

При этом ученые полагают, что древние человекообразные умели сопереживать друг другу. «У одного из обнаруженных в Дманиси существ не было зубов. Он потерял их до смерти, т.е. долгое время прожил без них. Соответственно, он нуждался в помощи группы, чтобы добыть пищу, прожевать ее. Таким образом, мы можем сказать, что это существа довольно, скажем так, групповые. Нам это известно. В случае с Дманиси жили большие группы. В то время там было много хищников. Соответственно, им нужна была конкретная стратегия, чтобы выжить. А так как они выжили и долго прожили – это нам известно из Дманиси, притом, что и у нас (в Орозмани) также видно, что они довольно долго проживали в этом месте, – все это дает нам основания говорить, что эти гоминиды жили, руководствуясь определенными правилами и стратегией», – говорит Георгий Бидзинашвили. Раскопки в Орозмани продолжаются уже около 20 дней. В настоящее время там наряду с грузинскими работают и иностранные ученые. «Я могу смело сказать, что это открытие десятилетия. Это открытие, которое очень скоро будет опубликовано в известных международных журналах. Это наследие не только Грузии. И это не только вопрос археологии. Здесь и биология, и генетика, и геология. Ведется мультидисциплинарное исследование. В случае с этим памятником речь идет о нашем происхождении. Мы ведь эксперимент природы. Понадобилось очень много видоизменений, чтобы человек стал доминантным существом на планете. И то, как это произошло, один из ключей к этому у нас здесь, в Грузии – в Дманиси, и теперь еще в Орозмани».