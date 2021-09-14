«Анри Атейба был обнаружен при попытке совершения суицида»

Сегодня абхазские соцсети всколыхнула информация о смерти 24-летнего Анри Атейба из села Блабырхуа Гагрского района. Сначала сообщали о том, что он умер в больнице в результате побоев, нанесенных ему сотрудниками Гагрского районного отдела внутренних дел. Позже мать погибшего молодого человека рассказала одному из телеграмм-каналов, что его довели до суицида во время пребывания в КПЗ.

Информацию о гибели Анри Атейба опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook его дядя, известный общественный деятель Давид Дасания. В посте, в частности, говорилось:

«Из-за побоев, нанесенных сотрудниками Гагрского РОВД Министерства внутренних дел Абхазии, в клинике два дня назад скончался мой внучатый племянник Анри Атейба… Его забили в мирное время. Это убийство – результат беззакония, в который погрузилась Абхазия за послевоенное время. Анрику было 24 года…»

Данное сообщение вызвало множество возмущенных комментариев в социальных сетях. Многие требовали не только наказания виновных, но и отставки министра внутренних дел. Позже телеграмм-канал RESPUBLICA опубликовал короткий комментарий матери погибшего. В нем содержалась иная версия произошедшего:

«Его довели в КПЗ до суицида. У меня есть все доказательства. Мне просто не до этого сейчас, в данный момент», – процитировал женщину телеграмм-канал.

Во второй половине дня ситуацию разъяснил помощник министра внутренних дел Республики Абхазия Бадра Айба. В частности, он рассказал об обстоятельствах задержания Анри Атейба:

«В связи с публикацией в абхазском сегменте сети Facebook информации об обстоятельствах смерти Анри Атейба, Министерство внутренних дел республики заявляет: 7 августа 2021 года Анри Атейба был задержан по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника милиции УВД по Гагрскому району и водворен в ИВС. Прокуратурой Гагрского района Атейба было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2, статьи 320 – это применение насилия, опасного для здоровья и жизни. Анри Атейба обвинялся в том, что он 5 июля 2021 года, примерно в час тридцать, находясь в г. Гагре по улице Абазгаа, совместно с другими лицами не подчинился законным требованиям работников милиции пройти медицинское освидетельствование и оказал им физическое сопротивление».

Бадра Айба уточнил, что при попытке освидетельствовать Анри Атейба на предмет употребления наркотиков были нанесены телесные повреждения начальнику Уголовного розыска УВД г. Гагры. Помощник министра далее проинформировал, что Атейба предпринял попытку суицида в ИВС УВД Гагрского района:

«8 августа 2021 года от адвоката Игоря Скнарина, защищающего интересы Анри Атейба, в прокуратуру Гагрского района поступило заявление о том, что на теле последнего имеются множественные ссадины, и просил назначить соответствующую судебно-медицинскую экспертизу на предмет установления их происхождения, полагая, что эти повреждения были причинены сотрудниками милиции. Но затем 12 августа 2021 года, примерно в час тридцать, содержащийся в ИВС УВД по Гагрскому району Анри Атейба был обнаружен при попытке совершения суицида путем повешения с использованием имеющейся у него простыни. После чего он был немедленно транспортирован в Гагрскую центральную районную больницу. О данном факте сразу же было сообщено в прокуратуру Гагрского района, которой были проведены неотложные следственные действия и начата процессуальная проверка по факту покушения на самоубийство».

В сети появилась информация о том, что Анри Атейба умер на территории Грузии, куда его срочно вывезли родственники в надежде спасти. Бадра Айба данную информацию подтвердил. Проверку по факту покушения на самоубийство Анри Атейба проводит Управление собственной безопасности МВД.

Генеральная прокуратура на своем сайте опубликовала сообщение, в котором есть дополнительная информация по факту смерти Анри Атейба. В частности, там говорится, что 12 августа в 00.30 поступило сообщение о том, что его обнаружили повешенным в ИВС в Гагрском УВД. В бессознательном состоянии Анри Атейба доставили в реанимационное отделение Гагрской районной больницы и потом в состоянии комы 1-2 степени перевезли в Республиканскую больницу. В 16.00 этого же дня он был вывезен на реанимобиле в сопредельное государство, где скончался 14 сентября, не приходя в сознание.

Генеральная прокуратура уточняет, что 9 августа было проведено освидетельствование Атейба, повреждения, причинившие вред его здоровью, не выявлены. 10 августа 2021 года Гагрским районным судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дозвониться до адвоката семьи Атейба Игоря Скнарина не удалось, он сослался на то, что занят и свяжется позже, но так на связь и не вышел.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия