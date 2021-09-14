Эльвира Арсалия: «Всегда увлекательно открывать второй план: чем жил художник»

Авторский онлайн-проект руководителя Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии Эльвиры Арсалия «История одной картины» рассказывает о творчестве самых известных абхазских художников. С момента его запуска было создано семь фильмов, каждый из которых посвящен одной определенной работе и стоящей за ней истории. Вот уже полтора года вся культурная жизнь Абхазии находится в очень нестабильном состоянии. Подведомственные Министерству культуры учреждения то закрывают, то открывают, чтобы вновь запретить через два месяца. Очередной указ, на этот раз бессрочный, вступил в силу 12 июля, и с тех пор вход во все театры, музеи, библиотеки и на музыкальные площадки для посетителей заказан. В этой ситуации людям, которые привыкли не пропускать вернисажи в Центральном выставочном зале Союза художников, премьеры спектаклей в РУСДРАМЕ или концерты в зале Пицундского храма, только и остается, что нырять в глобальную сеть в поисках впечатлений. Одним из проектов, которые пытаются хоть как-то сгладить эту сложную как для зрителей, так и для работников закрытых культурных учреждений ситуацию, стал авторский проект куратора и руководителя Центрального выставочного зала Эльвиры Арсалия «История одной картины».

О том, как родилась эта задумка, рассказала создатель проекта: «Идея пришла в голову, когда в первую волну пандемии мы столкнулись с тем, что была приостановлена работа многих учреждений культуры, выставочная деятельность, и, конечно, мы все ушли в онлайн-пространство. Реализация таких проектов могла дать возможность, на мой взгляд, представить интересную информацию о наших художниках. Вот так и пришла идея этого проекта. Могу сказать, что она не новая, многие крупные музеи делают подобное. Скажу честно, работа над этим проектом оказалась гораздо сложнее, чем мне это представлялось в самом начале пути. Но тем не менее этот путь был интересен, и был он наполнен множеством сюрпризов». Главная цель «Истории одной картины» заключается в том, чтобы как можно больше людей из разных уголков планеты узнали о художниках из Абхазии. Именно поэтому все видео созданы на русском языке в сопровождении субтитров на абхазском и английском языках.

Проект представляет собой серию небольших фильмом длиной от восьми до тринадцати минут. Первый выпуск был опубликован в Инстаграм-аккаунте Центрального выставочного зала в конце марта, и в нем была рассказана история работы из фондов Национальной картинной галереи Абхазии – «Солнцеликая Мэри» Александра Шервашидзе-Чачба. Этот портрет изображает абхазскую княжну, фрейлину последней российской императрицы и лицо модного дома Коко Шанель.

Затем вышло еще пять фильмов: о «Пейзаже с красным деревом» Ольги Брендель, о «Махаджирах» Тариела Ампар, в основе которого лежит исторический роман Баграта Шинкуба «Последний из ушедших», о «Портрете отца» Георгия Гулия, об иллюстрациях к абхазским сказкам «Красавица Гунда» и «Герой Сасрыква», созданных Лео Шервашидзе, и о картине «Придет весна, вернуться дети?» Александра Семенцова. А сегодня, 14 сентября, на местном телеканале и в сети появится седьмой выпуск о скульптуре «Портрет матери Воина» Марины Эшба. Каждый фильм – это не просто пересказ общедоступных фактов о художнике и его произведении, это исследование, которое раскрывает тайны, стоящие за конкретной работой. Эльвира Арсалия поясняет: «Художник, его работа и какие-то истории, связанные с его личной жизнью, помогают собрать личную историю, которую я стремлюсь представить зрителю. Бывает так, что сухая историографическая или биографическая информация может быть не столь интересна. Всегда увлекательно открывать второй план: чем жил художник, когда создавал работу, кого он любил, какие у него были сложности в жизни, может, он уезжал куда-то. Это все очень ценно. И жанр этого проекта предполагает свою драматургию. Вот есть замечательные работы художников, у которых богатая выставочная жизнь, которые хранятся в музеях. Но мы можем не знать их историю или у них нет сюжетной линии, которая была бы интересна зрителю, но они соответствуют высоким художественным критериям. А бывает так, что есть какая-то вроде бы незначительная зарисовка художника или какой-то эскиз, который годами хранится в семье автора, и за ним может стоять особая история и внутренняя драматургия, которой, возможно, хватит на целый роман».