Гагра ответила

В абхазском обществе продолжаются споры вокруг развития энергосистемы в целом и приватизации некоторых ее объектов. Депутат парламента Абхазии Валерий Агрба заявил в понедельник в эфире «Эха Кавказа», что решение о приватизации «Багнар ГЭС» в Гагрском районе незаконно, так как гидротехнические сооружения в Абхазии приватизации не подлежат. Но администрация Гагрского района не согласилась с этим.

Вчера администрация Гагрского района опубликовала на своем сайте комментарий, в котором, в частности, говорится:

«В последнее время различными общественными, политическими деятелями и журналистами поднимается вопрос о приватизации муниципальной собственности имущественного комплекса «Багнар ГЭС» в селе Хышха Гагрского района. В ответ на высказываемое мнение о незаконности приватизации малых ГЭС хотим довести до сведения общественности, что, согласно закону РА «О приватизации республиканской и муниципальной собственности» в п. 2, ст.3 указано, что не подлежат приватизации гидротехнические сооружения, имеющие общегосударственное значение».

Далее в комментарии уточняется: в законе РА «Об электроэнергетике» от 2017 г. в п.5, ст.14 указано, что объекты электроэнергетики, непосредственно предназначенные для производства электроэнергии, мощностью свыше 5 Мвт, существующие (в том числе нефункционирующие) на дату принятия настоящего закона, являются государственной собственностью и не подлежат приватизации. Что касается непосредственно имущественного комплекса «Багнар ГЭС», согласно технической характеристике, мощность данной гидроэлектростанции составляла 2,4 Мвт, следовательно, данный объект не попадает в перечень объектов республиканской и муниципальной собственности, не подлежащих приватизации.

В комментарии также сказано, что начальная стоимость объекта установлена в соответствии с законом РА «О приватизации республиканской и муниципальной собственности» и законом РА «Об оценочной деятельности». Итоговая цена и условия приватизации данного объекта будут определены по завершении конкурса постоянно действующей комиссией по приватизации администрации Гагрского района.

Вместе с тем глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш уже дал поручение подведомственным структурным подразделениям назначить и провести повторную оценку имущественного комплекса «Багнар ГЭС» лицензированной независимой оценочной компанией, говорится в комментарии. И это понятно, потому что первоначально заявленная цена – немногим более миллиона рублей – вызвала у многих в обществе иронические замечания в связи со своей «скромностью».

Абхазский общественный деятель Астамур Какалия назвал в «Фейсбуке» этот комментарий примером цивилизованного диалога властных структур с оппонентами. Сегодня в беседе с «Эхом Кавказа» он пояснил, что нередко, по его наблюдениям, представители власти «страусиную позицию выбирают: якобы они не слышали, якобы они не в курсе. Делают вид, что не слышали ничего. Сам факт, что они (администрация) услышали и ответили, – это уже неплохо. Причем нормально отвечают, а не как некоторые обычно, которые витиевато уходят от ответа. И сейчас переоценку объекта начали – наверное, повыше теперь будет цена».

По поводу же звучащих нередко оценок, что в реконструкции малых ГЭС нет никакого смысла, ибо, когда они строились, потребление электроэнергии в Абхазии было мизерным, а сейчас любая из них и небольшое село не сможет ею обеспечить, сотрудник Института экономики и права АНА Ахра Аристава нам сказал:

«Дело в том, что сегодня появились новые технологии, новые высокомощные турбины, поэтому там нужна экспертиза. Ясно, что, когда они в какие-то года строились – пятьдесят, шестьдесят лет назад или больше, таких турбин не было. Вот даже сейчас в России проводят реконструкции ГЭС, привозят часто немецкие турбины «Симменс». Они при том же потоке воды могут дать намного больше энергии. Поэтому тут нужна техническая экспертиза, нужно все посмотреть».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии