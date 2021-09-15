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Экстрадицию Мегиса Кардава из Украины в Грузию остановила ООН
Бывший начальник военной полиции Грузии времен президента Михаила Саакашвили Мегис Кардава, обвиняемый по 11 уголовным делам, получил международную протекцию, сообщает «Новости-Грузия».
Экстрадиция Мегиса Кардава из Украины в Грузию, которая еще накануне казалась решенным вопросом, на три месяца приостановлена по решению Организации Объединенных Наций. Международная протекция, под которую взят Кардава, свидетельствует о том, что против него ведется политическое преследование, и в ООН знают об этом, заявил журналистам адвокат Кардава Малхаз Велиджанашвили.
По его словам, после рассмотрения дела Кардава в течение трех месяцев ООН даст украинской стороне рекомендации – экстрадировать его в Грузию или нет. Адвокат также подчеркнул, что Украина еще не решила вопрос о предоставлении Кардава политического убежища, поэтому параллельно вести дело о его экстрадиции – изначально ошибочно.
«Политическое преследование против Кардава настолько очевидно, что подлинно демократическое государство не может его выдать. Если, конечно же, Украина хочет быть в ряду демократических стран. Наверное, это то, что видела ООН, и поэтому прекратила эту процедуру, которая проходила совершенно незаконно. ООН изучит это дело в течение трех месяцев, и, возможно, представит какие-то рекомендации», – сказал Велиджанашвили.
О задержании Кардава украинскими властями стало известно в ноябре 2017 года. С тех пор началось рассмотрение дела об его экстрадиции в Грузию, а сам Мегис Кардава находился под домашним арестом. 11 сентября появилась информация о том, что украинские власти готовы его экстрадировать.
В тот же день стало известно о смерти украинского судьи, который рассматривал дело об экстрадиции Кардава. Тело Виталия Писанца было найдено в селе Погребы Киевской области - в доме, куда он приехал в гости. Точная причина смерти в настоящее время неизвестна. Украинская пресса не исключает, что это связано с профессиональной деятельностью судьи. Следствие ведется по статье «умышленное убийство».
Другие новости дня
Коронавирус в Абхазии: 102 новых случая, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 425 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 102 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 26 пациентов. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались две женщины - 70 и 62 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 16 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 16, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 64 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 477 человек. Зарегистрировано 397 летальных случаев. Выздоровели 21 820 человек.
Мелия обещает упразднить СГБ в случае победы своей партии
Председатель «Единого национального движения» и кандидат в мэры на выборах в органы местного самоуправления Ника Мелия обещает упразднить любую «жандармерию», независимо от того, носит она название КГБ, СГБ или Департамента конституционной безопасности, сообщает SOVA.
«Я обещаю, что жандармерия под названием Служба государственной безопасности будет упразднена. В стране не будет ведомства, финансируемого за счет ваших налогов, которое вы бы вас прослушивало и шантажировало! Не будет механизма, попирающего свободы», – заявил Мелия.
При этом он добавил, что страна сегодня находится в тяжелом положении, к которому ее подвел «режим Иванишвили».
«Я хочу сделать заявление о тяжелом положении, в котором оказалась страна благодаря преступному режиму Иванишвили. Они окончательно ее развратили и развратили многих порядочных людей. Они уничтожили все государственные институты. С тех пор, как Иванишвили пришел к власти, его единственной задачей было установить полный контроль над страной и по совместительству уничтожить все органы власти, которые конкурируют с его режимом», – заявил Мелия.
В «Грузинской мечте» считают, что оператор сам оступился на балконе их штаба
Один из лидеров «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе подтвердил, что между съемочной группой телекомпании «Мтавари» и представителями правящей партии в Карели произошла ссора. Однако в отличие от оппозиционной телекомпании, Мдинарадзе утверждает, что оператор сам оступился во время съемки и поэтому упал с балкона.
По словам Мдинарадзе, журналист и оператор «Мтавари» пытались устроить в штабе провокацию. Журналист Бека Коршия оскорблял представителей штаба, в том числе кандидата в мэры Карели от правящей партии. Их выгнали с территории, после чего произошла ссора.
«Между представителями нашего штаба и журналистом «Мтавари» действительно имела место ссора. Оператор пятился назад, покидая территорию, это происходило на террасе, там на лестнице низкие поручни, он зацепился за перила и упал. Это не было падением с большой высоты, хотя это не имеет значения, надеюсь, все будет хорошо», - сказал Мдинарадзе.
Представитель «Мечты» обвинил во лжи гендиректора «Мтавари» Нику Гварамия, который утверждает, что оператора столкнули с балкона. По словам Мдинарадзе, никто из представителей партии не трогал оператора.
«Это очередная аморальная ложь в исполнении одного из лидеров «Национального движения» Ники Гварамия. Не было никакого физического соприкосновения между оператором и представителями штаба. Ника Гварамия солгал – они не то что не сбрасывали его со второго этажа, они до него не дотрагивались, и он не был сброшен со второго этажа», - сказал Мдинарадзе.
По его словам, полиция уже изучает этот вопрос, есть два видео, на которых зафиксирован инцидент.
Еще один участник инцидента – журналист Бека Коршия, так рассказал о случившемся: «Мы пришли в штаб-квартиру «Грузинской мечты» в Карели. Нас с самого начала встретили агрессивно, было физическое противостояние, все заснято. Его действительно сбросили. Полиция прибыла слишком поздно. На меня также оказывалось физическое давление».
Согласно первоначальному осмотру медиков, у пострадавшего оператора сломана нога и в нескольких местах повреждено плечо. Молодой человек находится в сознании и доставлен на скорой помощи в местную клинику «Эвекс». Место происшествия оцеплено полицией. Находящиеся на месте представители властей заявляют, что следственные мероприятия проводятся, но не уточняют, по какой статье. Пока никто не задержан, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Би-би-си: Медведев хотел возглавить Думу, но ему не дал Кириенко
Бывший президент и глава правительства России Дмитрий Медведев рассчитывал на то, что возглавит на выборах в Госдуму список «Единой России» и станет спикером новой Думы, но против этого выступила Администрация президента и лично заместитель ее главы Сергей Кириенко. Об этом со ссылкой на источники в российской власти пишет Русская служба Би-би-си.
В большом материале, посвященном деятельности Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности, рассказано о его попытках вернуться в большую политику после ухода с поста главы правительства в начале прошлого года. Утверждается, что эти попытки пока не достигли успеха.
«Медведев не хочет уходить на политическую пенсию, каковой для него очевидно и является Совбез. И после своей отставки он больше года боролся, в том числе с куратором внутренней политики в администрации президента Сергеем Кириенко, за право попасть в Думу и стать ее спикером, чтобы вновь обрести формальный статус влиятельной политической фигуры», – пишет Би-би-си.
Как утверждается, Кириенко выступил против того, чтобы Медведев возглавил список «Единой России», из-за его высокого антирейтинга. В результате, несмотря на все усилия Медведева, он не вошел в список партии, которую формально возглавляет.
В статье также говорится, что отставка с поста главы правительства 15 января 2020 года стала для Медведева неприятным сюрпризом – Владимир Путин сообщил ему о своем решении за несколько дней или даже часов до выступления о поправках к Конституции, реакцией на которое стала отставка.
В тексте также говорится, что Медведев не смог «найти себя» в Совбезе и постепенно теряет влияние. У него, в частности, как утверждается, не сложились отношения с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным. При этом он остается лояльным Владимиру Путину.
Утверждается также, что некие силы в Кремле склоняли Медведева к тому, чтобы он стал пожизненным сенатором, однако бывший президент отказался, надеясь на то, что ему удастся попасть в Госдуму.
Представитель Медведева заявил Би-би-си: «Все эти вопросы базируются на ложных домыслах. Все это неправда».
Телекомпания «Мтавари»: оператора сбросили со второго этажа штаба «Грузинской мечты»
Оператора оппозиционной телекомпании «Мтавари» сбросили со второго этажа избирательного штаба «Грузинской мечты» в Карели (небольшой город в регионе Шида Картли, в 102 км от Тбилиси).
О происшествии сообщил генеральный директор телекомпании Ника Гварамия на своей странице в Facebook, передает агентство «Новости-Грузия» .
«Я еду в Карели. Наша группа была на съемках в Карели - Бека Коршия и Леван Аблотия. Нашего оператора сбросили со второго этажа штаба «Грузинской мечты», сейчас его на скорой помощи перевозят в местную больницу. Молитесь о том, чтобы с ним ничего не случилось», - пишет Гварамия.
Судя по кадрам, которые распространяет телекомпания, оператор Леван Аблотия находится в сознании, но получил травмы. Находящаяся на месте съемочная группа сообщает, что территория штаба оцеплена полицейской лентой, проводятся следственные мероприятия и им не разрешают записывать комментарии представителей «Грузинской мечты».
Гварамия также обратился к председателю «Грузинской мечты», напомнив о сегодняшнем заявлении Ираклия Кобахидзе, в котором тот обвинил оппозицию в подготовке провокации.
«Ираклий Кобахидзе, ты говорил, что оппозиция считает, что нужен «Лексо Лашкарава в квадрате», или какой еще подобный яд распространял ты, подонок?!! Разве это была оппозиция, когда из офиса твоей партии в Карели, члены твоей же партии сбросили человека? Или может быть, вы обвините Беку Коршия в том, что он сбросил собственного оператора? Или, может, он спрыгнул сам? А может, он был «в кайфе» и упал из-за этого?», - пишет Гварамия.
Против сотрудников Гагрской милиции возбудили уголовное дело
Прокуратура Гагрского района самопровозглашенной республики Абхазия сегодня возбудила уголовное дело в отношении сотрудников УВД по Гагрскому району.
Начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела уголовного розыска, капитана милиции Багателия Х.В., оперуполномоченного отдела уголовного розыска, младшего лейтенанта милиции Аншба Т.Р., а также участкового уполномоченного милиции, младшего лейтенанта Джалагония Д.Ю. обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств. По версии прокуратуры, закон нарушили и другие, пока неустановленные сотрудники УВД.
В следственном ведомстве заявляют, что 7 апреля текущего года сотрудники милиции задержали гражданина России Артема Русских по подозрению в сбыте наркотических средств путем производства тайных закладок и применили в отношении него насилие.
«В одном из служебных кабинетов Багателия, Аншба, Джалагония и неустановленные сотрудники Гагрского УВД умышленно совершили действия, явно выходящие за пределы предоставленных им полномочий, применив физическое насилие в отношении Русских А.А.
Артему Русских были нанесены многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела, с целью устрашения ему демонстрировали огнестрельное оружие – пистолет неустановленного образца, сопровождая все это угрозами расправы.
Затем сотрудники милиции вывезли Русских в неустановленное следствием место – пустырь на территории Гагрского района, где с применением специального средства, а именно резиновой дубинки, нанесли удары в различные части тела, причинив телесные повреждения Русских А.А. в виде кровоподтеков и ссадин», – сказано в заявлении прокуратуры.
По информации ведомства, «приказом министра внутренних дел сотрудники УВД по Гагрскому району Багателия Х.В. и Джалагония Д.Ю. отстранены от выполнения служебных обязанностей».
О возбуждении дела в прокуратуре сообщили спустя день после того, как стало известно о смерти 24-летнего жителя Гагрского района Анри Атейба. По имеющейся информации, мужчину могли избить сотрудники Гагрского районного отдела внутренних дел, после чего он совершил попытку суицида. Анри Атейба был перевезен в клинику на территорию, контролируемую властями Грузии, где скончался 14 сентября, не приходя в сознание. Мать Анри говорит, что его «довели до суицида в КПЗ».
Уполномоченная по правам человека Асида Шакрыл призвала органы прокуратуры «провести незамедлительное тщательное расследование по факту смерти Атейба» в соответствии с абхазским законодательством. Она заявила, что офис Уполномоченного по правам человека не раз указывал на факты применения насилия в местах лишения свободы.
«Я сожгу тебя в синем пламени» – Кадыров пригрозил Закаеву расправой
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригрозил бывшему полевому командиру и "вице-премьеру сепаратистской Ичкерии" Ахмеду Закаеву, что "сожжет его в синем пламени". Эта угроза прозвучала в совместном эфире Кадырова со спикером парламента Чеченской Республики Магомедом Даудовым, который они провели в инстаграме.
"Если ты еще раз произнесешь имя моего отца, то посмотришь, что с тобой станет. Даже если этот мир будет гореть синим пламенем (имеется в виду "какими бы ни были последствия"), я сожгу тебя в синем пламени, если назовешь имя моего отца", – передает слова главы Чечни "Кавказ.Реалии".
Кадыров утверждает, что Закаев не выполнил свое обещание, согласно которому он должен был окончательно вернуться в Чечню – с 2002 года лидер чеченских сепаратистов живет в Великобритании. Сразу после высказанных угроз глава Чечни заявил, что его критики именно этого и добиваются – на основе его заявлений в Сети они "получают политические убежища в разных странах".
Ахмед Закаев не в первый раз получает угрозы от Кадырова. Ранее глава Чечни пригрозил Закаеву физической расправой из-за его слов о спецоперации в Чечне, в которой был убит амир Аслан Бютукаев и еще пять членов подполья. Тогда "вице-премьер Ичкерии" выразил соболезнования родным убитых, а также назвал их "национальными героями".
В том же совместном эфире в инстаграме глава Чечни предложил живущему в Норвегии Анзору Масхадову – сыну убитого президента самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова – приехать на родину и "подорвать себя в центре Грозного". По видению Кадырова, таким образом Масхадов должен "доказать свое мужество".
В августе 2020 года Анзор Масхадов заявил о давлении на его родственников в Чечне. Он заявлял, что после очередного визита и прессинга со стороны "кадыровцев" умер его пожилой дядя. Масхадов связал давление на родственников с собственными критическими заявлениями в адрес нынешнего чеченского руководства и записал видеообращение к властям Чечни, в котором потребовал оставить его родных в покое.
В цхинвальской школе №5 на карантин закрыли четыре класса
В цхинвальской школе №5 на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом закрыли четыре класса. Об этом агентству «Рес» сообщила директор школы Мадина Туаева.
«Накануне в нашей школе закрыли два класса – 5А и 7Б. С сегодняшнего дня на карантине еще два класса – 10А и 11А. Также у трех педагогов после сдачи тестов на COVID-19 был выявлен положительный результат. На данный момент еще трех педагогов есть подозрения на заражение коронавирусом, они уже сдали тесты и завтра будут известны результаты. Возможно, придется закрыть 10А, поскольку среди учеников были выявлены случаи заражения COVID-19», – рассказала Туаева.
По её словам, если у трех педагогов, которые сдали тесты, будет положительный результат, то, возможно, будет принято решение о полном закрытии школы на карантин.
Отметим, что за минувшие сутки в Южной Осетии выявили 48 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
Ираклий Кобахидзе рассказал о слухе: «Национальное движение» намерено «нанять киллера»
Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение» попросили активистов гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор») «проверить идею» о найме киллера.
Сегодня на брифинге Кобахидзе заявил, что в самой крупной оппозиционной партии хотят устроить провокацию и обвинить в ней правительство, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Заслуживают особого внимания разговоры о тяжелой провокации, которые все активней ведутся среди радикальной оппозиции. «Нужна жертва, нам нужен «Лексо Лашкарава в квадрате» — эти фразы из разговоров и чатов представителей «Национального движения» и их молодежного крыла – «Сирцвилиа». Эта информация ежедневно просачивается из офисов «Национального движения», – сказал сегодня на брифинге Кобахидзе.
«У нас есть данные, что среди представителей «Национального движения» был разговор о том, что содержание партии и партийного телевидения обходится в десятки миллионов лари каждый год, когда «десятая часть этой суммы может быть использована для того, чтобы нанять убийцу и убрать кого-то из своих». Это цитата. Также лидеры «Национального движения» попросили одного из представителей «Сирцхвилиа» протестировать эту идею в нескольких чатах», – утверждает Кобахидзе.
Председатель правящей партии пояснил, откуда у него такая информация – по его словам, к ее получению не имеет отношение какое-либо госучреждение.
«Команда разваливается, и из их офисов легко просачивается информация», – сказал Кобахидзе.
Wizz Air возобновляет еще один рейс из аэропорта Кутаиси
Авиакомпания Wizz Air с 28 сентября возобновляет регулярное авиасообщение между Кутаиси и Краковом.
Полеты по маршруту Краков-Кутаиси-Краков будут выполняться два раза в неделю. Частота полетов увеличится в случае улучшения эпидположения в Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
По данным пресс-службы Объединения аэропортов Грузии, решение было принято недавно во время рабочего визита представителей Wizz Air.
На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Грузии в девять европейских стран (14 направлений).
Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров в кутаисском аэропорту.
Краков – это пятое направление Польши, куда с 28 сентября можно попасть из кутаисского аэропорта. До последнего времени из Кутаиси было четыре прямых рейса в Польшу – Варшава, Гданьск, Вроцлав и Катовице.
Команда Навального опубликовала рекомендации «Умного голосования»
Сторонники оппозиционера Алексея Навального опубликовали свои рекомендации по голосованию на выборах в Госдуму и в другие органы власти, которые пройдут 17–19 сентября.
Сторонники Навального называют свою стратегию "Умным голосованием" – они предлагают голосовать за кандидатов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы выиграть у представителей "Единой России". Партийная принадлежность при этом не важна.
На выборах в Госдуму в Москве большинство поддержанных "Умным голосованием" кандидатов – представители КПРФ, но есть и представители других партий.
По Ленинградскому округу Москвы сторонники Навального советуют голосовать за самовыдвиженку Анастасию Брюханову, по Центральному – за Сергея Митрохина из "Яблока". Среди кандидатов, поддержанных в Санкт-Петербурге, – Борис Вишневский из "Яблока" и Оксана Дмитриева (Партия Роста), но есть, например, и представители "Справедливой России – за правду".
Сторонники Навального предложили кандидатов по всем 225 одномандатным округам, в том числе и в аннексированных Россией Крыму и Севастополе. Там они советуют голосовать за четырёх кандидатов от партий "Новые люди", ЛДПР и "Справедливая Россия – за правду".
На момент написания новости в списке "Умного голосования" было 137 кандидатов от КПРФ, 48 кандидатов от "Справедливой России - за правду", 20 от ЛДПР, 10 представителей партии "Яблоко", 5 кандидатов от партии "Новые люди", двое представителей партии "Зелёные", по одному от "Партии Роста" и "Коммунистов России" и один самовыдвиженец.
Сегодня же свои рекомендации по голосованию в Москве опубликовал мэр Сергей Собянин. В его списке – не только кандидаты от "Единой России", но и, например, Галина Хованская (СРЗП) по Ленинградскому округу и самовыдвиженец Олег Леонов – по Центральному.
- Российские власти блокируют информационные ресурсы, связанные с командой Навального, в том числе сайт "Умного голосования". Роскомнадзор связывает его с Фондом борьбы с коррупцией, который признан российскими властями "иноагентом", а также экстремистской организацией. Её деятельность запрещена.
- Роскомнадзор обращался к зарубежным IT-компаниям, среди которых Google, Cloudflare, Аpple и Cisco, с требованием не предоставлять "Умному голосованию" средства для обхода блокировки. 14 сентября Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приходила в московский офис Google. Ведомство намерено добиться исключения сайта "Умное голосование" из поисковой выдачи. Ранее арбитражный суд Москвы запретил Google, а также "Яндексу" отображать словосочетание "Умное голосование" в поисковиках. Позднее стало известно, что "Яндекс" ссылку на проект Навального удалил.
В правительстве талибов в Афганистане возник конфликт
В движении "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), захватившем власть в Афганистане, возник конфликт. Замглавы правительства талибов и сооснователь движения Абдул Гани Барадар исчез. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на источники среди высокопоставленных талибов. Они утверждают, что Барадар разругался с Халилом Рахманом Хаккани, отвечающим за политику в отношении беженцев.
Спор, как утверждают собеседники Би-би-си, возник на одном из заседаний талибов и перерос в перепалку. Источники рассказали, что причиной конфликта стало недовольство Барадара структурой правительства талибов.
Настоящий источник разногласий – спор о том, кого считать главным в победе "Талибана", пишет Би-би-си. Барадар, который подписывал соглашение в Дохе о выводе войск США, считает, что победила дипломатия. Хаккани, представитель группировки "Сети Хаккани" (признана в России террористической и запрещена), полагает, что успех талибам обеспечили вооружённые формирования.
После конфликта Барадар покинул Кабул и уехал в Кандагар, утверждают источники. Официальный представитель талибов сказал, что Барадар встречается с верховным лидером, но позднее сообщил Би-би-си, что тот устал и ему нужен отдых.
Ранее в соцсетях и индийских СМИ появилась информация о том, что Барадар получил тяжёлое ранение и погиб в результате конфликта между группировками талибов. 13 сентября "Талибан" распространил аудиозапись, в которой якобы Барадар отверг сообщения о своей гибели.
Официального подтверждения всех этих сообщений нет. Многие афганцы не верят заявлениям талибов. Например, в 2015 году исламисты признали, что более двух лет скрывали гибель основателя и руководителя "Талибана" Муллы Омара. При этом в течение всего этого времени от его имени распространялись официальные заявления.
- 15 августа талибы захватили Кабул и приступили к формированию своего правительства. В него, вопреки обещаниям, вошли только мужчины. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек.
- Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя. В свою очередь афганские женщины сообщают о притеснениях и нарушении своих прав со стороны исламистов. Они уже запретили женщинам заниматься спортом и ввели раздельное обучение в университетах.
Саакашвили предполагает, что Гахария имеет тесные связи с Москвой
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили подозревает, что экс-премьер, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария имеет тесные связи с Москвой. Об этом Саакашвили написал в своем Facebook-аккаунте.
«Российская компания «Билайн» передала из своего грузинского филиала партии Гахария целый список абонентов. Сегодня эта компания полностью контролируется российской ФСБ. Раньше там была грузинская доля, но, по указанию ФСБ, при Иванишвили эта грузинская доля была полностью выкуплена подконтрольными России бизнесменами из Москвы», – написал экс-президент в соцсети, не уточняя, о каком списке идет речь и как его использует партия «За Грузию».
Саакашвили, который обещает вернуться в Грузию к выборам 2 октября, назвал интересным «прямое участие Москвы в грузинской предвыборной кампании».
Три человека погибли в результате ДТП в Самтредиа
В городе Самтредиа (регион Имерети) сегодня произошла авария, в которой погибли три человека.
По данным МВД Грузии, в первой половине дня столкнулись легковой автомобиль и такси.
На месте происшествия работает полиция. МВД ведет расследование по выяснению причин ДТП, пишет агентство «Новости-Грузия».
Депутаты югоосетинского парламента ушли на каникулы
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия приняли решение уйти на парламентские каникулы с 15 сентября по 25 октября.
Как пишет агентство «Рес», заседание сессии прошло под председательством первого вице-спикера парламента Петра Гассиева.
Перед каникулами депутаты одобрили ряд поправок в бюджет 2021 года по выплатам госслужащим. Также были внесены изменения в две статьи Налогового кодекса.
Последним в повестке сессии значился вопрос ухода депутатов на парламентские каникулы. Ранее вопрос поднимался в середине августа. Тогда отдельные депутаты отказались уйти в отпуск до получения ответов на их запросы от министерств по разным вопросам.
Петр Гассиев отметил, что депутаты по необходимости будут продолжать исполнять свои обязанности и встречаться с избирателями, «если понадобится, то соберутся и на заседание».
Франция призывает Мали не сотрудничать с ЧВК «Вагнер»
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, выступая в парламенте, что Париж выведет военных из Мали, если в этой африканской стране появятся российские наёмники из частной военной компании "Вагнер".
По словам главы МИД Франции, это совершенно несовместимо с присутствием французских военных в Мали.
По данным французских источников, военное руководство Мали планирует пригласить в страну около одной тысячи сотрудников ЧВК "Вагнер" для обучения малийской армии. В свою очередь, власти в Бамако признали, что вели подобные переговоры с российской стороной, но никаких договоренностей не было достигнуто.
В свою очередь министр обороны Франции Флоранс Парли призвала Мали не заключать соглашения с частной военной компанией "Вагнер". По словам министра, это может подорвать усилия Франции по борьбе с исламскими экстремистами в регионе.
В июле президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французское военное командование до конца года закроет часть своих баз в Мали, где французы помогали освобождать захваченные джихадистами районы. По словам Макрона, в Мали останется несколько сот французских солдат вместо 5 тысяч, находящихся там в настоящее время.
Частная военная компания "Вагнер" – российское неофициальное военное подразделение, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в операциях в Сирии и Ливии и в войне на востоке Украины. Они также действуют в нескольких африканских странах. Наиболее заметно их присутствие в Центральноафриканской Республике.
Спонсором "ЧВК Вагнера" называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.
- В августе в Мали произошёл военный переворот, президент страны был арестован, парламент и правительство - распущены. Захватившая власть хунта называет себя Национальным комитетом спасения народа.
На Фарерах в ходе традиционной охоты убили более 1400 дельфинов
На Фарерских островах во время традиционной охоты убили более 1400 атлантических белобоких дельфинов. Об этом сообщает Би-би-си. Охотники на скоростных катерах и гидроциклах загнали животных на мелководье и убили ножами. Туши вытащили на берег и раздали местным жителям.
На Фарерских островах уже сотни лет существует традиция гриндадрапа — охоты на китообразных, в которой могут участвовать представители местных общин. Жители архипелага считают мясо китов и дельфинов важной частью своего рациона, а охоту на них — частью культуры.
Организация Sea Shepherd, которая с 1980-х выступает за её запрет, отметила, что нынешняя охота была нелегальной. Её масштабы и жестокость убийства - раненые дельфины, выброшенные на берег, медленно и мучительно умирали - шокировали даже многих местных жителей и вызвали критику со стороны охотников. Так, по данным опроса, проведенного среди населения фарерскими СМИ, 50 процентов респондентов ответили, что жестокую охоту необходимо прекратить.
В Sea Shepherd допускают, что охота 12 сентября стала крупнейшим убийством китообразных, когда-либо зарегистрированным в мире.
Депутаты Европарламента выдвинули Навального на премию имени Сахарова
Группа "Обновление Европы" в Европейском парламенте 14 сентября выдвинула Алексея Навального кандидатом на звание лауреата Премии за свободу мысли имени Андрея Сахарова.
На сайте группы "Обновление Европы" отмечается, что российский оппозиционный политик, активист борьбы против коррупции получил международную известность, организуя крупные общественные акции, участвуя в политической борьбе за реформы и против президента Владимира Путина и путинского правительства. Алексея Навального называют человеком, которого боится Путин, отмечается в публикации, посвящённой российскому оппозиционеру.
Участник группы "Обновление Европы", член Европейского парламента Ги Верхофстадт (бывший премьер-министр Бельгии), заявил, что Алексей Навальный борется за всё то, на чём настаивает Европейский союз: за демократию и верховенство права, за правду и свободу. Борьба Навального в современной путинской России едва не стоила ему жизни. По словам Верхофстадта, Навального поддерживают многие граждане России, которые опасаются высказывать свою позицию и нуждаются в поддержке со стороны Европейского союза".
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Абхазский омбудсмен призвала к незамедлительному расследованию по факту смерти Анри Атейба
Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл прокомментировала смерть 24-летнего жителя Гагрского района Анри Атейба. Шакрыл призывает органы прокуратуры «провести незамедлительное тщательное расследование по факту смерти Атейба» в соответствии с абхазским законодательством.
В письме на имя генпрокурора Адгура Агрба омбудсмен указывает, что «основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления», а промедление в возбуждении уголовного дела при очевидных признаках преступления недопустимо.
«В соответствии с международно-признанными принципами эффективного расследования пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, государство обязано обеспечить оперативное и эффективное расследование. Для этого, как отмечается в Приложении к резолюции 55/89 Генеральной Ассамблеей ООН от 4 декабря 2000 года, "лица, проводящие расследование, должны быть независимыми от предполагаемых виновных и учреждений, в которых они работают, должны быть компетентными и беспристрастными. Методы, используемые при проведении таких расследований, должны удовлетворять самым высоким профессиональным стандартам, а их выводы предавать гласности"», – отмечает Шакрыл.
Омбудсмен считает, что результаты проведённого расследования необходимо предоставить общественности. Она также напоминает о том, что офис Уполномоченного по правам человека не раз указывал на факты применения насилия в местах лишения свободы.
«Я выражаю надежду на то, что сотрудники правоохранительных органов, виновные в смерти А. Атейба и других аналогичных фактах применения насилия, имевших место в местах принудительного содержания, понесут наказание. Вместе с тем я обращаюсь к руководству страны с призывом незамедлительно принять все необходимые меры по недопущению вопиющих фактов насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов», – отмечается в письме Асиды Шакрыл.
Накануне абхазский сегмент соцсетей всколыхнула информация о смерти 24-летнего Анри Атейба из села Блабурхва Гагрского района. Сначала сообщали о том, что он умер в больнице в результате побоев, нанесенных ему сотрудниками Гагрского районного отдела внутренних дел. Позже мать погибшего молодого человека рассказала, что его довели до суицида во время пребывания в КПЗ.
Атейба умер на территории, контролируемой властями Грузии, куда его срочно вывезли родственники в надежде спасти.
В Грузии от коронавируса скончались еще 60 пациентов
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 60 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8347.
За сутки в стране выявили 2515 новых случаев коронавируса. Накануне провели 32 207 тестов: PCR-тестов – 12 866, экспресс–тестов на антиген – 19 341.
Выздоровели еще 2829 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 587 551, выздоровевших – 551 780.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,81%, за последние 14 дней составляет 7,61%, за неделю – 7,32%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 24 941 человек, всего в Грузии использовано 1 561 228 вакцин.
Новая книга: генерал Милли опасался, что Трамп может начать войну
Самый высокопоставленный американский военный председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли опасался, что в последние дни президентства Дональд Трамп может прибегнуть к военной акции, включая использование ядерного оружия и принял меры, чтобы предотвратить такой поворот событий. Это утверждают авторы новой книги "Опасность" журналисты Боб Вудворд и Роберт Коста.
Согласно американским СМИ, опубликовавшим во вторник выдержки из книги, 8 января Милли созвал на секретное совещание высших руководителей Пентагона, на котором он потребовал от них не выполнять приказов о начале боевых действий без согласования с ним, то есть действовать строго согласно протоколу. Милли якобы был обеспокоен тем, что Трамп "соорудил свою альтернативную реальность с бесконечными заговорами, связанными с выборами". Он начал действовать после звонка спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая спросила его что можно ли что-то сделать, чтобы не позволить "нестабильному президенту" начать военный конфликт или нанести ядерный удар.
Если верить авторам книги, генерал Милли также позвонил главе Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генералу Ли Цзочэну, который был обеспокоен ситуацией в Вашингтоне после атаки на Капитолий 6 января и заверил его, что ситуация находится под контролем. Это был второй разговор американского и китайского военных лидеров. Первый телефонный разговор состоялся 30 октября прошлого года. Тогда генерал Милли получил разведданые о том, что китайские военные считают, что США могут использовать учения в Южно-китайском море как предлог для нанесения удара по Китаю и он объяснил китайскому визави, что США не намерены бить по Китаю. Мало того, он пообещал предупредить китайского генерала заранее, если США решат нанести удар.
В ответ на публикации бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что если данные, приведенные в книге соответствуют истине, то генерал Милли заслуживает предания суду за измену, поскольку он вступил в контакт с китайской стороной за спиной президента и пообещал предупредить о возможной атаке.
Вудворд и Коста говорят, что они взяли более двухсот интервью во время работы над книгой о последних дня пребывания Дональда Трампа в Белом дом. Имена этих людей впрочем не приводятся. В книге приводятся выдержки из секретных документов. Боб Вудворд - автор нескольких книг о разных президентах. Он известен своими обширными связями в американском политическом истэблишменте.
Москва и Сухуми обсуждают делимитацию и демаркацию де-факто границы
В самопровозглашенную республику Абхазия прибыла делегация из Российской Федерации. Как заявляют в оппозиционном Абхазском народном движении (АНД), стороны должны обсудить вопрос делимитации и демаркации де-факто границ между Абхазией и Россией.
«В настоящее время идет работа комиссии, обсуждаются вопросы, которые крайне важны для нашего народа и государства. Призываем власти проводить работу совместной комиссии открыто и информировать общественность, так как вопрос принадлежности территорий крайне чувствительный для нашего народа», – сказано в обращении АНД.
В 2019 году российский посол в Сухуми Алексей Двинянин заявил, что Россия предложила Абхазии подписать соглашение по разграничению морских пространств – «из-за того, что пока не удается решить вопрос по сухопутной границе». В интервью «Эху Кавказа» дипломат подтвердил, что неурегулированным остается «вопрос лишь одного села Аибга».
В ноябре 2020 года строительство пешеходного моста в приграничной территории через реку Псоу, который связал поселок Аибга с Адлерским районом Краснодарского края, в Абхазии расценили как нарушение территориальной целостности.
Грузинские власти село Аибга называют «одним из наиболее ярких примеров российской аннексии».
В Абхазии выявлено 138 случаев инфицирования коронавирусом
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 502 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 138 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 29 пациентов. Состояние 9 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 17 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 19, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 58 пациентов, состояние 12 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 375 человек. Зарегистрирован 395 летальных случаев. Выздоровели 21 807 человек.
Лидер «Лело» требует объяснений от Гахария касательно фактов прослушки
Лидер «Лело» Мамука Хазарадзе обращается в прокуратуру Грузии с просьбой прекратить т.н. «дело об отмывании денег» и опросить его в связи с незаконным прослушиванием и записью телефонного разговора между ним и митрополитом Теодором, сообщает «Нетгазети».
«Я, Мамука Хазарадзе, подтверждаю, что распространенная информация о разговоре с преподобным Теодором соответствует действительности. Подтверждаю аутентичность текста. Это наглядно доказывает, что тогда был незаконно подслушан мой разговор, как представителя бизнеса, с высокопоставленным священнослужителем», - сказал Хазарадзе.
Предположительно, в просочившиеся из СГБ материалах говорится о том, что Мамука Хазарадзе проинформировал епископа о встрече с патриархом, в ходе которой он поговорил с Илией Вторым о недавних нападках на TBC Bank. В документе говорится, что, по словам Хазарадзе, «определенные лица убеждают «вышестоящего» в его политических амбициях, что не соответствует действительности, и было бы лучше, если бы кто-то его успокоил».
Согласно документу, Хазарадзе просит епископа ввести в курс дела «вышестоящего» [Иванишвили], на что священнослужитель отвечает, что постарается передать эту историю адресату.
«Грузинская мечта» пришла на смену предыдущему правительству и тотально внедрила мерзкую систему подслушивания и наблюдения. С помощью этой системы они запугивают, шантажируют людей и, таким образом, хотят укрепить и сохранить свою власть. Власть в эти годы старательно продвигала имидж защитника Православной церкви, вела политическую кампанию и осуждала всех остальных, представляя как антицерковные силы. Как видно из распространенной информации, правительство «Грузинской мечты» подслушивает и следит за представителями церкви - высшими иерархами и другими представителями духовенства. В этом случае они не только шантажируют и дискредитируют людей, но и грубо нарушают Конституцию, когда таким грязным и незаконным образом вмешиваются во внутренние дела церкви и используют все это в своих политических целях», - сказал Мамука Хазарадзе.
По мнению лидера «Лело», премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили должен перестать говорить о зверствах, совершенных при предыдущем правительстве, и рассказать общественности, как он лично взял на себя управление «порочной системой незаконного наблюдения в 2012 году в качестве министра внутренних дел, а затем в качестве премьер-министра».
Кроме того, Хазарадзе считает, что экс-премьер страны Георгий Гахария должен перестать «бросать пепел в глаза общественности» и объяснить, на каком основании, в тот период, когда он был министром внутренних дел, и с какой целью проводилась прослушка разговоров преподобного Теодора и тысячи других граждан.
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