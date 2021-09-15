Экстрадицию Мегиса Кардава из Украины в Грузию остановила ООН

Бывший начальник военной полиции Грузии времен президента Михаила Саакашвили Мегис Кардава, обвиняемый по 11 уголовным делам, получил международную протекцию, сообщает «Новости-Грузия».

Экстрадиция Мегиса Кардава из Украины в Грузию, которая еще накануне казалась решенным вопросом, на три месяца приостановлена по решению Организации Объединенных Наций. Международная протекция, под которую взят Кардава, свидетельствует о том, что против него ведется политическое преследование, и в ООН знают об этом, заявил журналистам адвокат Кардава Малхаз Велиджанашвили.

По его словам, после рассмотрения дела Кардава в течение трех месяцев ООН даст украинской стороне рекомендации – экстрадировать его в Грузию или нет. Адвокат также подчеркнул, что Украина еще не решила вопрос о предоставлении Кардава политического убежища, поэтому параллельно вести дело о его экстрадиции – изначально ошибочно.

«Политическое преследование против Кардава настолько очевидно, что подлинно демократическое государство не может его выдать. Если, конечно же, Украина хочет быть в ряду демократических стран. Наверное, это то, что видела ООН, и поэтому прекратила эту процедуру, которая проходила совершенно незаконно. ООН изучит это дело в течение трех месяцев, и, возможно, представит какие-то рекомендации», – сказал Велиджанашвили.

О задержании Кардава украинскими властями стало известно в ноябре 2017 года. С тех пор началось рассмотрение дела об его экстрадиции в Грузию, а сам Мегис Кардава находился под домашним арестом. 11 сентября появилась информация о том, что украинские власти готовы его экстрадировать.

В тот же день стало известно о смерти украинского судьи, который рассматривал дело об экстрадиции Кардава. Тело Виталия Писанца было найдено в селе Погребы Киевской области - в доме, куда он приехал в гости. Точная причина смерти в настоящее время неизвестна. Украинская пресса не исключает, что это связано с профессиональной деятельностью судьи. Следствие ведется по статье «умышленное убийство».