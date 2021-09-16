Кто скрывается под ником «Цицерон Ксанти»?

В Ленингорском районе идет охота на ведьм. Ищут блогера под ником «Цицерон Ксанти», известного своими разоблачительными публикациями о чиновниках и силовиках, а также его возможных осведомителей. В ход идут угрозы, насилие, увольнения с работы. Круг подозреваемых растет c каждым днем.

Охотники – это чиновники, силовики, контрабандисты и прочие, кого до печенок достал таинственный пользователь сети под ником «Цицерон Ксанти».

Речь идет не об организованном мероприятии, а, скорее, о частных расследованиях, которые предпринимают «жертвы» блогера в меру своих способностей и представлений о границах допустимого. Общее в этих расследованиях – охотники не обременяют себя поиском доказательств и в духе местных правоохранительных органов предпочитают угрозы и требования признать вину. Недавно, пишет на своей странице в Facebook «Цицерон Ксанти», дело дошло до увольнений. По подозрению в связях с блогером освободили с должностей сотрудников местного музея в резиденции Ксанских эриставов.

Как это происходит? «Цицерон Ксанти» разместил пост о том, что братья Аслан и Автандил Битаровы под покровительством шефа районного КГБ гоняют в Грузию контрабандные сигареты, а оттуда привозят коньяк «Сараджишвили». Почему-то они посчитали, что такое мог написать только Василий Хачиров, чиновник со странной должностью – он координатор поселковых советов Ленингорского района. Братья остановили его на улице, заявили, будто им известно, что это он – «Ксанти», стали угрожать, требовали признаться, потом отобрали мобильный телефон и искали в нем доказательства вины, но ничего не нашли.

Среди тех, кого еще подозревали как «Ксанти», прокурор района Алан Кулумбегов, бывший глава района Виталий Мамитов, некий офицер из КГБ…

Однажды в подозреваемые попала и гражданская активистка Тамара Меаракишвили. Ее заподозрили после публикации поста, в котором говорилось о злоупотреблениях на почте:

«Недавно ко мне подошла моя хорошая знакомая. По ее словам, начальник почты Алик Черткоев попросил передать мне, будто ему известно, что «Цицерон Ксанти» – это Тамара Меаракишвили. «Чего она от меня хочет?!» – возмущался начальник почты и передал на словах, что если я не остановлюсь, то… Далее последовало многозначительное молчание знакомой. Я рассказала об этой беседе маме. Она ответила, что не хотела говорить, но и у нее, и отца Тамары состоялся похожий разговор с начальником почты. Он задал им тот же вопрос: «Чего хочет от меня твоя дочка?! Просто из уважения к вам, а то я бы уже…» Он тоже предложение не закончил, но угроза в его словах чувствовалась».

Сфера интересов скандального блогера не ограничивается Ленингорским районом. Он пишет про контрабанду сигарет, про министров, совмещающих по пять должностей, и про президентскую торговлю наградными пистолетами «Глок-19» по 8-10 миллионов рублей, про объекты, которые построили только на бумаге, и о многом другом.

И что самое занимательное, говорит Тамара Меаракишвили, все или почти все, о чем рассказывает блогер, находит свое подтверждение:

«Даже прокурор Ленингорского района написал в своем посте: «То, что Цицерон пишет про Ленингор, – это истинная правда. Хотя чуть иногда преувеличенная». Алан Кулумбегов по этому поводу как-то пошутил, мол, он мне прибавил работы. Судя по всему, высокое начальство верит тому, что пишет блогер, поэтому после его постов требует от прокурора района провести поверку по указанным в посте нарушениям. Сейчас, насколько мне известно, прокуратура проверяет почту – как там организована выдача пенсий. Прокуратура и КГБ совместно проверяют, как выдаются медицинские заключения, некоторые кадровые назначения. Много чего проверяют из-за публикаций «Цицерона Ксанти».

Тамара в шутку сравнивает его с Фантомасом, но очевидно, что он, скорее, Зорро в эпоху социальных сетей. Вместо маски – ник, вместо удара шпагой – пост в Facebook.

Разоблачитель демонстрирует осведомленность о происходящем в самых разных коридорах власти. Возможно, тут дело в доверительных отношениях с теми, кто во власти. Сейчас многие не согласны с происходящим, а он дает им возможность тайно выразить свое несогласие, попартизанить и таким образом облегчить совесть. Кроме того, он открыт для сотрудничества – каждый может сигнализировать блогеру о каких-то безобразиях.

Из комментариев под постами видно, что людей привлекает предложенный формат общения – без купюр, без соблюдений формальностей и скучного анализа. Факты, приправленные крепким словцом, беззлобны, даже с юмором.

Ну, и как положено в приключенческом сюжете, героя пытаются изловить местные «мальчиши-плохиши». На удивление, будто подстраиваясь под сюжет, они такие же, как и в фильмах про Зорро.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия