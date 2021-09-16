«Билайн» обвинил Саакашвили во лжи и дистанцировался от грузинской политики

В компании «Вион Грузия» (бренд «Билайн») опровергают заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что сотовый оператор передал данные абонентов партии экс-премьера Георгия Гахария.

Как сказано в распространенном заявлении, компания «Билайн», как член международной группы (VEON), дистанцируется от всякой политической активности, а данные абонентов хранятся в соответствии со строгими стандартами.

«Безопасное хранение связанной с абонентами информации, кроме существующих в компании норм, также обеспечивает внедренная в «Билайн» ведущая технология, которая полностью соответствует как местному законодательству, так и существующим международным требованиям защиты данных», – говорится в заявлении.

В этой связи в компании назвали «полной ложью» заявление о том, что «Билайн» якобы передает данные абонентов какой-либо политической партии или любому другому субъекту, пишет «Интерфакс».

Накануне Саакашвили заявил, что «российская компания «Билайн» передала из своего грузинского филиала партии Гахария целый список абонентов». «Сегодня эта компания полностью контролируется российской ФСБ», – отметил он.

Саакашвили, который обещает вернуться в Грузию к выборам 2 октября, назвал интересным «прямое участие Москвы в грузинской предвыборной кампании».