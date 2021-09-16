Обзор абхазской прессы

Корреспондент информагентства «Апсныпресс» Дамей Касландзия выяснил, как повышение цен на горюче-смазочные материалы повлияло на цены за проезд в общественном транспорте.

«Утром приехал (на маршрутном такси) в Сухум на работу из города Новый Афон. Подъезжая к сухумскому вокзалу, поинтересовался у водителя, сколько стоит проезд. Оказалось – 150 рублей, хотя совсем недавно поездка на маршрутке из Нового Афона в Сухум и из Сухума в Новый Афон стоила 100 рублей», – написал Дамей Касландзия.

Теперь за проезд от Сухума до Дранды стоит не 50 рублей, как это было совсем недавно, а 70 рублей. Проезд до Агудзеры уже стоит не 30, а 50 рублей. «Выхода не было, пришлось поднять цену за проезд из-за роста цен на бензин», – объяснил один из водителей.

В последнее время выросли цены и на такси: дешевле, чем за 150 рублей, даже пару-тройку кварталов по городу не проедешь. Начальник Сухумского автотранспортного предприятия Леонид Шулумба прокомментировал «Апсныпресс» ситуацию в столице. «Повышение цен на проезд ожидается, но когда точно, не могу сказать. Идет согласование тарифов, ведутся подсчеты, АТП уже обратилось в администрацию города, а они в свою очередь в Министерство экономики. Идет расчет пассажиро-километров, после чего все данные отправят в кабинет министров. Только после этого будут утверждены новые тарифы», – сказал он.

Тарифы на проезд в общественном транспорте регулируются Министерством экономики республики. В Минэкономики сообщили «Апсныпресс», что никакого решения о повышении платы за проезд не принималось.

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Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа прокомментировал заседание кабинета министров с участием президента страны.

«Мы никак не можем наладить нормальный учет отдыхающих, механизм их регистрации по месту временного проживания, не можем выявить случаи незаконной коммерческой деятельности, так как многие скрывают факт извлечения прибыли от размещения курортников. С землей тоже все верно. Многие просто удерживают за собой обширные земельные участки исключительно для последующей передачи в «субаренду». Вообще, было бы разумно ввести высокие штрафные санкции, причем из года в год сумму штрафа увеличивать за неиспользование земли по целевому назначению, тогда и пропала бы охота занимать сотни гектаров и ждать, пока не появится кто-то и не начнет ее вымаливать».

По словам блогера, такая же проблема у объектов, которые «приватизированы за гроши по цене, значительно ниже рыночной, и стоят, как памятники разрухи». Тенгиз Джопуа считает, что их надо отбирать.

Общественный деятель отметил, что у населения страны полностью отсутствует понимание происходящего в правительстве, нет представления о текущих проблемах, методах их разрешения, сроках и ответственных за это. Он подчеркнул, что руководителей министерств недостаточно приглашать на эфиры, от них надо требовать планов, озвученных публично.

«Про повышение зарплаты бюджетникам – это политический ход. В преддверии октября власть пытается быть хорошей. Однако не совсем понятно, за счет чего правительство собирается это делать? Если за счет профицита, то это, ребята, выльется проблемой к следующему финансовому году. Рост деловой активности, объемов продаж, импорта и взысканных налогов – это не достижение правительства Абхазии, это достижение правительства России, которое ограничило выезд своих граждан по наиболее популярным для россиян направлениям. Второе: при таком взрывном росте количества отдыхающих министерства и районы должны были выполнить свои фискальные обязательства не на 110%, не на 120 и даже не на 200%. Цифры должны были быть от 250 до 300%. Не забываем, что планы эти верстались в сложный период, во время масштабного развертывания санитарно-эпидемиологических ограничений, и никто даже и представить не мог, что в Абхазии численность платежеспособного населения и объем внутреннего спроса взлетит так, что создаст дефицит не только бензина, но многих других товаров и услуг. В стране отдыхающих столько, что воздуха не хватало, а у вас превышение плана – всего ничего. Там профицита должно быть не триста с лишним, а, думаю, под миллиард. Так что все самое интересное осталось в серой зоне экономики».

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Инициатор принятия антикоррупционного закона «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами» Астамур Какалия в своем посте в Facebook отметил, что до сих пор не предоставлена полная база данных с деталями декларации инспекторам Министерства по налогам и сборам РА, прокуратуре, МВД, СГБ, и не начаты проверки согласно закону.

«До сих пор не обозначены люди, в нарушение закона не сдавшие вообще декларации. Вместо этого тянется время. На совещании в кабмине по ТВ звучит: «мы не знаем, кто эти люди, которые заняли полуразрушенные здания». Кабмину поручено разобраться с владельцами и найти их. Это очень легко, если исполнять закон о декларировании, а не тормозить его действие всеми возможными способами. В декларациях чиновников и членов их семей зачастую проходит такое имущество: «полуразрушенное здание в г. Сухуме, в г. Очамчира, Гульрипше». Надо просто открыть полную базу Министерства по налогам и сборам, и там будет указан точный адрес. Так вы документально уже получили информацию о владельцах и адресах», – написал Астамур Какалия. Детальная информация скрыта от общественности, но она, по его словам, должна быть доступна хотя бы для служб, если госструктуры на самом деле желают исполнять закон.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия