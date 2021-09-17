В Эргнети обсудили судьбу лиц, без вести пропавших во время вооруженных конфликтов

В селе Эргнети накануне состоялась 16-я встреча Координационного механизма по выяснению судьбы и местонахождения лиц, пропавших без вести в связи с вооруженными конфликтами 1990-х гг. и августа 2008 г. Об этом сообщили в Международном Комитете Красного Креста (МККК).

Координационный механизм был создан в 2010 году под эгидой и при технической и экспертной поддержке МККК, выполняющего роль нейтрального посредника. В рамках этой исключительно гуманитарной платформы для обмена собираются представители грузинской, российской и югоосетинской сторон.

«Обсуждение включало обновленную информацию о прогрессе, достигнутом со времени предыдущей встречи Координационного механизма в октябре 2020 года, а также усилия, необходимые для выяснения судьбы 122 лиц, все еще считающихся пропавшими без вести в связи с вооруженными конфликтами», – заявили в МККК.

Впервые встреча прошла под председательством Даниэля Мак Суини – представителя МККК по вопросам пропавших без вести на Кавказе, назначенного на эту должность в феврале 2021 года.

«Моя главная цель - поддержать текущую работу по выяснению судьбы и местонахождения людей, которые остаются пропавшими без вести. Этого можно достичь, сотрудничая со сторонами конфликта, чтобы найти новый способ совместной работы, более эффективный и устойчивый, чем сегодня. Решения по делам о пропавших, идентификация останков и передача их семьям могут помочь облегчить боль семей, глубоко страдающих от отсутствия своих близких и от неясности», – заявил Мак Суини.