В Дагестане наблюдатели заявили о противодействии в работе на избирательных участках

В Махачкале в первый день голосования на выборах члены избирательных комиссий мешали общественным наблюдателям проверять документы у избирателей, пресекать голосование не по месту прописки и ограничивали их перемещение по участку. Об этом Кавказ.Реалии заявил координатор движения «Наблюдатели Дагестана» Руслан Ахалчи.

«Утром наши наблюдатели столкнулись с недопуском. Комиссия не желала признавать их полномочия, несмотря на то, что все документы были оформлены верно. После препирательств, споров с ними с привлечением кандидатов и представителей партий, от которых были направлены наблюдатели, проблему с недопуском удалось решить. После того, как их полномочия были подтверждены, комиссия всяческим образом пыталась ограничивать их перемещение по участку», – рассказал координатор.

По его словам, избирательные комиссии всячески препятствовали проверке прописки у приходящих избирателей. В те моменты, когда прописки проверить удавалось, часто оказывалось, что избиратель прописан в другом районе и не имеет голосовать на том участке, куда пришел, заявил Руслан Ахалчи.

Наблюдавший за выборами активист Эдуард Атаев рассказал Кавказ.Реалии, что ему препятствовали вести видеосъемку. На своем участке, он зафиксировал организованное голосование бюджетников.

Наблюдатели в первый день голосования также зафиксировали явку избирателей с паспортами своих родственников и без паспортов. На нескольких избирательных участков были зафиксированы «карусели».