Югоосетинская неделя: тайное соглашение Бибилова и множество интерпретаций

Автор главного события недели – депутат Давид Санакоев. В среду он опубликовал на своей странице в Facebook копию документа под называнием «План интеграции таможенных органов республики Южная Осетия и Российской Федерации».

Из публикации следует, что еще 9 декабря 2020 года президент Анатолий Бибилов тайком подписал в Москве протокол совещания, согласно которому в одностороннем порядке обязался отменить таможенное законодательство Южной Осетии в пользу законодательства Евразийского экономического союза, а в той части, где это невозможно, – таможенного законодательства Российской Федерации.

Если быть точнее, он утвердил план мероприятий по интеграции таможенных органов, который перед этим, 26 ноября, согласовали руководитель Федеральной таможенной службы РФ Владимир Булавин и руководитель таможенного комитета РЮО Мурат Цховребов. Он предполагает совместный контроль грузов на таможенном посту «Нижний Зарамаг». После объединения постов таможня перейдет на ставки единого таможенного тарифа Евразийского союза и российских вывозных пошлин.

Что это означает для Южной Осетии, «Эхо Кавказа» спросило у юриста таможенного дела Тимура Кокойты:

«Все сводится к тому, что мы идем к унификации по тарифам, ставкам налоговых платежей, акцизов и так далее, то есть ничего хорошего нам это не предвещает.

– Почему так, что плохого в унификации?

– Потому что тарифы, пошлины и акцизы существенно выше в Таможенном союзе и в России. Если мы начнем их применять, у нас все станет существенно дороже.

– Что конкретно подорожает?

– Все подорожает. Не только подакцизные алкоголь и сигареты, подорожают все товары народного потребления – продукты, одежда, промышленные товары… В первую очередь это отразится на уровне жизни нашего населения».

Депутат Давид Санакоев подчеркивает, что предполагаемые дорожной картой изменения затронут каждого жителя. Тем более странно, говорит он, что в республике узнают о них не от правительства или президента, а от третьих лиц спустя девять месяцев после подписания. Узнают случайно, пытаются заполучить копию документа, чтобы разузнать, что готовит руководство республики своему народу. По сути, говорит Давид Санакоев, президент и его кабмин ведут себя, как подпольщики на вражеской территории:

«По важным вопросам, касающимся всех жителей республики, власть пытается закрыть информацию, и мы не понимаем, чем она руководствуется, принимая такие решения. Задавались ли они вопросом о том, полезны будут эти решения для нашей страны или не полезны? С нами эти решения не обсуждаются. То есть решения, которые должны широко обсуждаться, проходить через общественные фильтры, принимаются какой-то небольшой группой лиц. Такого быть не должно. Это противоречит духу Конституции, ее положениям о том, что народ – единственный источник власти.

– Но новые тарифы и пошлины должен еще утвердить парламент. Вы бы в любом случае узнали об этой дорожной карте.

– Все указывает на то, что парламент будут ставить перед фактом, когда выполнят весь комплекс мероприятий, указанный в документе, и останется только принять постановление правительства и постановление парламента. Теперь становится понятным, почему партия власти пытается уменьшить кворум с двух третей до простого большинства депутатского корпуса – так они смогут принимать любые решения, оппозиционное меньшинство не сможет им помешать».

В самом деле, это положение не является конституционным законом, а значит, для его приятия достаточно простого большинства, которое президенту гарантируют партии «Единая Осетия» и «Единство народа». Единственное препятствие – без оппозиционных депутатов не набирается кворум.

Опубликованный документ произвел эффект разорвавшейся бомбы. Его репостят десятки пользователей. Главный вопрос комментаторов: зачем подписывать такие невыгодные для республики соглашения, какой в этом смысл?

На самом деле, эта дорожная карта отсылает нас в 2015 год, когда в ту пору спикер парламента и главный претендент на президентское кресло Анатолий Бибилов лоббировал новый договор с Российской Федерацией о союзничестве и интеграции. Три главных пункта договора: упразднение югоосетинской армии, создание координационного центра МВД РЮО и РФ и переход на новые таможенное законодательство, тарифы и пошлины. Теперь мы наблюдаем продолжение истории, которая началась пять лет назад.

Это было политическое детище Анатолия Бибилова. Его соратники называли договор едва ли не самым важным событием для республики после признания независимости в 2008 году. Всех, кто пытался возражать, обвиняли в пособничестве врагу. Так, партией «Единая Осетия» был отправлен в отставку министр иностранных дел Давид Санакоев – за сомнения в грандиозности проекта и попытки возразить.

Необходимо отметить, что не все читатели согласились с такой трактовкой событий, изложенной в материале «Тайное соглашение Анатолия Бибилова» от 16 сентября 2021 года. Некоторые пользователи, напомнили, что в ту пору президентом был Леонид Тибилов, это он подписывал договор, ему и отвечать.

Безусловно, это и его ответственность, но все же застрельщиком проекта была «Единая Осетия», а главными агитаторами – Петр Гассиев и Анатолий Бибилов. Именно они продвигали договор в том виде, в котором он был принят. Это они вынесли на обсуждение неизвестно откуда взявшийся тогда новый проект интеграционного договора с Россией.

Помню, как на круглом столе у Ирины Гаглоевой в ту пору председатель общественного движения «Твой выбор – Осетия» Алан Джуссоев недоумевал по поводу предмета обсуждения – по сути, анонимный текст.

Наверное, все точки над i расставит фрагмент интервью Анатолия Бибилова телеканалу «Россия 24» 23 января 2015 года. В интервью, длившемся 16 минут, Анатолий Ильич подробно объяснял свою позицию по договору, я приведу лишь те фрагменты, которые отвечают на упреки пользователей:

«Россия 24»: Исполнительная власть представила свой официальный проект документа об интеграции с Россией. Вы его раскритиковали, предложили свой вариант. Расскажите, в чем основные противоречия между этими документами.

Анатолий Бибилов: В первую очередь – это наше видение, каким должен быть договор. Нам кажется, он должен носить максимально интеграционный характер. Наш проект договора, как его называют, вариант «Единой Осетии», – он как раз носит характер максимальной интеграции практически во всех сферах.

– Насколько я знаю, вас даже критикуют за планы по такой полной интеграции, говорят, что это приведет, по сути, к потере суверенитета. Что вы на это ответите?

– Тут надо понимать, что с 1989 года и по сегодняшний день народ Южной Осетии стремится к полной интеграции, вплоть до вхождения в состав Российской Федерации… Фактически договор, который мы предлагаем и который, я уверен, будет подписан, он как раз дает ту возможность, что де-факто мы уже находимся в составе Российской Федерации, а де-юре мы, конечно же, республика Южная Осетия…

– «Единая Осетия» уже заявила, что не будет поддерживать предложенный исполнительной властью проект договора. Но компромисс ведь придется искать какой-то? Как вы намерены это делать?

– Я уверен, что к компромиссу мы придем. Как раз сегодня был опубликован еще один вариант, рабочий, без сомнения, вариант договора, в котором с нашими предложениями в сфере безопасности согласились и включили их. И это неплохо – это правильно».

Агитаторы обещали, что благодаря новому интеграционному договору граница с Россией станет формальной, незаметной. Но теперь получается, что благодаря этому соглашению она станет непреодолимой, потому что маленькое государство не в состоянии выполнить требования Таможенного союза. Говорит Тимур Кокойты:

«Я общался с участниками этих переговоров, и у меня большие сомнения, что Южная Осетия вообще способна выполнять те требования, которые заложены в обсуждаемых договоренностях в части выполнения законодательства Евразийского союза. Мы, во-первых, не участвуем в этом союзе, но принимаем к исполнению те законы и решения, к формированию которых никакого отношения не имеем. А во-вторых, мы видим громоздкость этой структуры и сложность механизмов, которые предполагают реализацию ее решений, нововведений. Южная Осетия физически не способна их осилить. Нам просто чиновничьего аппарата не хватит, чтобы в полном объеме исполнять все нормы. Это ведь не только таможенное оформление, там и технические регламенты, и экологические требования, и много чего еще. То есть весь спектр хозяйственной деятельности, который есть в этих странах, но у нас номинально нет служб, чтобы все это претворяли в жизнь».

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Еще одна публикация, которая наделал шуму на этой неделе.

13 сентября ресурс «Абхазия Центр» опубликовал статью «Теневой бизнес югоосетинских чиновников». Автор статьи Диана Ванеева (очевидно, это псевдоним) приводит свою версию причин, по которым правительство отказалось предоставлять депутатам акт проверки Счетной палаты:

«Казалось бы, после публичного скандала табачные бароны должны были залечь на дно. Как бы не так. Спустя время начались очень серьезные внутриполитические разборки, связанные с проверкой Счетной палаты РФ, которая, по слухам, выявила дыру в бюджете – 1,8 млрд рублей. Слухи до сих пор не находят подтверждения, потому что правительство бойкотирует требования депутатов обнародовать результаты российского аудита, ссылаясь на некие ограничения по допуску к информации.

Что скрывается под грифом «совершенно секретно» известно избранным. Утверждается, что деньги, исчезнувшие из бюджета, как раз были взяты для очередного транзита сигарет. По каким-то причинам контрабанда сорвалась. Деньги не успели вовремя вернуть. Объяснить такую нестандартную господдержку сигаретного бизнеса власти не смогли. Тем не менее дело сделано. А из ситуации как-то нужно выкручиваться. Тем более что повесить такую ощутимую недостачу на министра финансов республики не получилось. Женщина внезапно слегла с нервным срывом».

Эта публикация явно претендует на продолжение резонансного материала с говорящим заголовком «Сигаретный «контрабас» генерального прокурора Южной Осетии», которая была опубликована в «Абхазия Центре» в марте. Но новая статья явно не дотягивает до уровня мартовской. «Сигаретный контрабас» не оставлял сомнений в том, что это силовики сливают результаты длительной оперативной разработки – подробный перечень подставных фирм, транзакций, подробности секретных переговоров контрабандистов… А здесь сплошное ОБС (одна бабка сказала).

Хотя статья заинтересовала некоторых товарищей как повод навести справки, но в основном она послужила для осетинских пользователей поводом поточить зубы. В принципе, в этом нет ничего предосудительного. Когда власть наглухо закрыта, она как бы предлагает людям догадаться, что творится не ее заднем дворе.

В самом деле, никто ведь не рассчитывал, что общественность успокоится на том, что акты засекречены, и потеряет интерес к грязным делишкам чиновников? Люди имеют моральное право при таких обстоятельствах строить самые нелицеприятные для власти версии.

По мнению политического редактора «Основы» Руслана Тотрова, власти уже никто не верит. Даже если сегодня этот акт опубликуют и в нем не окажется каких-то серьезных нарушений, никто не поверит в подлинность документа. Это такой репутационный цугцванг, когда любая попытка оправдаться и переломить общественное мнение приведет к еще большему недоверию к власти со стороны общества:

«Понятное дело, что прямо сейчас общественности, да и журналистам тоже, неизвестно, что случилось с югоосетинскими государственными деньгами. Растащили, разворовали или просто такая цепочка событий, злосчастное стечение обстоятельств? Непонятно. Но дело в том, что преступный, я настаивают на этом определении, преступный политический режим Анатолия Бибилова сделал все, чтобы, во-первых, никакие слова этой клики более не воспринимались на веру, а во-вторых, чтобы народ отвернулся от когда-то законно избранного президента и его приспешников. Все, что сейчас делают Анатолий Бибилов и компания, еще больше озлобляет народ Южной Осетии. Электоральная поддержка у президента страны ничтожна. Сейчас совершенно очевидно, что никакие выборы ему честным путем не выиграть, а вот такие истории, как в данном случае с бюджетом, вбивают последние гвозди в крышку политического гроба Анатолия Бибилова. Это факт жизни, потому что он со своей командой за последние годы, а особенно за последние год-полтора, сделал все от него зависящее, чтобы ускоренным курсом отправиться прямиком в политическое и, самое главное, человеческое забвение».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия