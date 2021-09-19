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В Грузии выявлен 1 501 новый случай Covid-19, скончались 43 человека
В Грузии за сутки выявлен 1 501 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 595 264-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 522;
- Имерети – 226;
- Кахети – 186;
- Самегрело – Земо Сванети – 181;
- Аджария – 101;
- Квемо Картли – 100;
- Шида Картли – 70;
- Гурия – 47;
- Самцхе-Джавахети – 31;
- Мцхета-Мтианети – 24;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 13.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 954 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 559 996 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 43 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 8 541 случай летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 26 701 (-496). Из этого числа 1 255 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 330 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Лечение в стационаре под наблюдением врачей проходят 5 446 человек;
- В ковид-гостиницах находятся 1 225 человек;
- В карантинных пространствах находятся 39 человек;
- Проходят лечение на дому 20 030 человек;
- На самоизоляции находятся 21 501 человек.
За последние 24 часа было проведено 22 920 тестов. В том числе 12 141 исследование на антиген и 10 779 ПЦР-тестов. Дневной показатель положительных ответов – 6,55%. Показатель за последние 14 дней – 7,19%.
Другие новости дня
В Абхазии проходит голосование по выборам депутатов Госдумы РФ
Граждане Российской Федерации, проживающие постоянно или временно в самопровозглашенной республике Абхазия, сегодня, 19 сентября, могут проголосовать на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва.
В Абхазии организовано девять участков для голосования. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Чтобы получить бюллетени для голосования надо иметь при себе внутренний или заграничный российский паспорт.
Избирателям будут выданы два бюллетеня для голосования: по единому федеральному и одномандатному округам. Граждане, не имеющие регистрации на территории РФ, получат один бланк для голосования по федеральному округу. В бюллетене по федеральному округу приводятся названия партий и их эмблемы, расположенные в соответствии с местом, определенным жеребьевкой.
Выборы депутатов Государственной думы проводятся по смешанной системе: 225 депутатов Государственной думы избираются по одномандатным избирательным округам (один округ - один депутат), а другие 225 депутатов - по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за партийные списки кандидатов.
Минобороны РФ сообщило о ранении двух армянских военнослужащих в Карабахе
В информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, опубликованном вечером 18 сентября, говорится, что накануне в районе Шуши были ранены двое армянских военнослужащих.
«17 сентября 2021 г. в районе ШУША зафиксировано три обстрела постов вооруженных формирований Нагорного Карабаха. По информации армянской стороны, огонь велся с позиций вооруженных сил Азербайджанской Республики. В результате обстрела ранения получили двое военнослужащих вооруженных формирований Нагорного Карабаха. Командованием миротворческого контингента проводится разбирательство с участием представителей обеих сторон», - в частности, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства обороны РФ, передает Радио Азатутюн.
Между тем, Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с данной информацией Минобороны РФ, отметив, что она «вызывает удивление и сожаление».
«Вышеуказанный инцидент расследовался при совместном участии представителей Министерства обороны Азербайджанской Республики и руководства миротворческого контингента Российской Федерации. В результате было установлено, что наши части не открывали огонь в указанный день и в указанном направлении. Непонятно, как информация, расследованная с участием обеих сторон, впоследствии была представлена совершенно в другой форме», - заявил заместитель начальника пресс-службы Минобороны Азербайджана подполковник Анар Эйвазов, согласно азербайджанским СМИ.
После второго дня голосования в РФ явка избирателей составила 31,5 процента
Явка на выборах в Госдуму к 20 часам московского времени после второго дня голосования в России (с учетом аннексированного Крыма) составила 31,5%, сообщил Центризбирком. В эти данные не входят участники электронного голосования.
Среди российских регионов лидер по активности на выборах Чечня - 73,5% избирателей в республике к вечеру субботы уже проголосовали. Одним из регионов с самым низким уровнем явки по итогам субботы остается Хакасия - там проголосовали 17% избирателей.
В Москве, по данным на 15 часов проголосовало больше 30%, в Петербурге - 16,5%.
Зарубежные СМИ следят за российским голосованием. Так Би-би-си отмечает, что это первые федеральные выборы в трехдневном формате. Он был опробован при голосовании за поправки к Конституции в 2020 году. Голосование прошло во время первой волны пандемии коронавируса в России.
Несколько недель спустя Госдума приняла закон, разрешающий и впредь делать голосование многодневным. Принимался он якобы для более эффективной защиты граждан от угрозы заражения. Однако, в первый же день нынешних выборов в Госдуму, в пятницу, во многих регионах выстроились очереди голосующих без соблюдения правил социального дистанцирования.
Международное французское радио пишет, что французские СМИ «соревнуются в подборе определений для описания трехдневной электоральной процедуры, официально именуемой выборами». Среди таких определений - «Полностью подконтрольные, скованные, запертые на замок от нежелательных кандидатов...»
При рекордно низком рейтинге партии власти «Единой России» (менее 30%), Кремль сделал все, чтобы обеспечить ей победу, отмечает постоянный корреспондент RFI в Москве Аниса Эль Джабри. В самый первый день голосования 17 сентября даже мировые гиганты Google и Apple уступили давлению российских властей удалив приложение «Навальный» из своих онлайн-магазинов и сделав недоступными для российских пользователей рекомендации «Умного голосования», предложенные соратниками оппозиционера. На следующий день бот «Умного голосования» удалил мессенджер Telegram, а Youtube заблокировал видео с перечислением кандидатов.
Коронавирус в Абхазии: 61 новый случай, 4 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 268 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 61 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 34 пациента. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 14 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 11, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 68 пациентов, состояние 9 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончались три пациента: двое мужчин 1959 и 1963 г.р и женщина 1958 г.р.
- В Гагрской ЦРБ скончалась женщина 1934 г.р.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 719 человек. Зарегистрировано 401 летальный случай. Выздоровели 22 034 человека.
В первый день выборов в РФ отмечают массовое участие в них бюджетников
Из разных регионов, в том числе Сибири, с утра поступают сообщения о массовом участии бюджетников в голосовании на выборах разного уровня в России.
По информации телеграм-канала «Свободный народ», в Бурятии на избирательном участке выстроилась очередь военных, массово голосуют полицейские и сотрудники других бюджетных учреждений. Канал опубликовал фото с участков.
В Омске на ряд участков в Кировском округе с утра приезжали голосовать несколько сотен полицейских и сотрудников МЧС. Как сообщает наблюдатель Омского гражданского объединения, они прибывали на микроавтобусах и газелях.
Также в Омске на один из участков строем пришли голосовать сотрудники Росгвардии. Не менее 50 человек промаршировали на участок №264, где кандидатом в Госдуму от «Единой России» идет Оксана Фадина, действующий мэр Омска, сообщает Омское гражданское объединение. Также сообщается, что на участки привозят солдат-срочников, пишет сайт Сибирь.Реалии.
Кандидат в Госдуму от КПРФ Василий Шипилов из Томска заявил о жалобах бюджетников на принуждение открепляться от своих участков и голосовать на других, которые им укажут. Шипилов уведомил о ситуации ЦИК, направив копию «инструкции», выданной избирателям.
В Новосибирске наблюдатель от «Яблока» Алексей Колесников с участка №1335 сообщил о необычных «инструкциях для наблюдателей», переданных Общественной палатой. В перечне «обязанностей» есть пункт «Передача информации об оппозиционных наблюдателях в штаб». Такую же инструкцию волонтеры обнаружили в Бердске на УИК 1335.
В Красноярске наблюдатели зафиксировали подвоз избирателей к участку в гимназии «Универс». Об этом сообщил телеграм-канал «Борус». Глава краевого избиркома Алексей Подушкин сказал, что намерен экстренно решить проблему со столпотворениями людей на входе. Почему так произошло, Подушкин не знает.
Издание «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список «иноагентов») со ссылкой на СМИ, правозащитников и наблюдателей пишет, что в пятницу на многих избирательных участках образовались аномально большие очереди из работников бюджетных сфер и военных. По словам источника «Медузы», близкого к администрации президента России, «административно-зависимые избиратели» в своей общей массе должны проголосовать до 12 часов 17 сентября. «Это нужно для обеспечения мобилизации – будет больше времени мобилизовать тех, кто не пришел в первую волну утром в пятницу», – утверждает источник «Медузы«.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказал недоумение, комментируя предположения о том, что очереди на избирательных участках в первый день парламентских выборов – результат административного давления. «Они приняли решение и пришли голосовать, согласитесь. А может, кто-то из них в субботу и воскресенье работает, может, у них дежурство. Никакой проблемы в этом нет, абсолютно», – приводит слова Пескова «Интерфакс».
Замглавы российского ЦИК Николай Булаев заявил днем в пятницу, что серьезных жалоб на выборах пока не зафиксировано. Явка в стране в среднем составляет 8–12 процентов. На некоторых участках, по словам Булаева, явка доходит до 15 процентов.
В России в течение трех дней, начиная с 17 сентября, выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. Также проходят местные и региональные выборы. В списки избирателей включены более 108 миллионов россиян.
Жители Москвы и еще нескольких регионов, включая аннексированный Севастополь, могут проголосовать в онлайн-формате.
Некоторые пользователи электронного голосования в Москве уже пожаловались на сбои. Как проверили корреспонденты РБК, при попытке получить бюллетень на портале mos.ru появляется знак песочных часов, сообщение о превышении количества одновременных запросов к системе и просьба об ожидании.
Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал журналистам, что московская система онлайн-голосования подверглась ddos-атакам. «Поскольку одновременно шли ddos-атаки и большая очередь, время ожидания увеличилось до 5 минут. Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы проголосовать», – сказал Венедиктов.
Комитет министров Совета Европы вновь призвал Россию освободить Навального
Комитет министров Совета Европы призвал власти России освободить Алексея Навального, а также выплатить компенсации заявителям по ряду дел, в частности, по «делу ЮКОСа». Положения национального законодательства не могут служить оправданием нарушения обязательств, вытекающих из международных договоров», – подчеркнул комитет министров Совета Европы.
Комитет министров Совета Европы 14–16 сентября провел ежеквартальное заседание, посвященное надзору за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ. Рассмотрено состояние десятков дел, которые касаются 20 государств-членов Совета Европы. Шесть из рассмотренных дел касаются России, сообщило «Международное французское радио».
Речь идет в частности о «деле Кировлеса» («Навальный и Офицеров против РФ») и деле «Навальные против РФ» («дело Ив Роше»). По этим двум делам ЕСПЧ постановил, что заявителей осудили в России «за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности» на основании «произвольных» и «явно необоснованных» судебных решений.
На заседании министров Совета Европы обсуждалось и дело «Нефтяная компания ЮКОС против РФ». Комитет министров СЕ напомнил, что Россия не исполнила постановление ЕСПЧ.
Суд в Страсбурге обязал Россию выплатить истцам компенсацию материального ущерба в 1 866 104 634 евро и 300 тысяч евро издержек и судебных расходов. Комитет министров подчеркнул, что «положения национального законодательства не могут служить оправданием нарушения обязательств, вытекающих из международных договоров, которые государство решило ратифицировать». Комитет министров призвал Россию предоставить план по выплате компенсаций, включая сроки выплат.
Комитет министров СЕ напомнил о других невыполненных Россией постановлениях ЕСПЧ. Например, по постановлению ЕСПЧ от 31 января 2019 года, Россия должна была выплатить за три месяца 10 млн евро по межгосударственной жалобе Грузии в связи с выдворением грузинских граждан в 2006 году. До сих пор ничего не выплачено, констатирует надзорный орган.
Комитет также высказался относительно дела «Хашиев, Акаев и другие против РФ», которое касается убийств и насильственных исчезновений во время контртеррористических операций в Чечне и соседних регионах. Из 650 человек, значащихся в исковом списке пропавших без вести в 1999–2006 гг., найдены только двое. Комитет также высказался относительно дела «Пичугин (группа Кляхина) против РФ», призвав власти РФ срочно найти альтернативные способы обеспечить защиту прав заявителя, предусмотренных Конвенцией.
Россия является членом Совета Европы и ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, взяв на себя обязательства исполнять решения ЕСПЧ. Однако в декабре прошлого года в России был закреплен приоритет Конституции над международным правом, говорится в публикации.
Прокуратура Грузии сделала заявление по предполагаемой утечке секретных данных
Прокуратура Грузии сделала специальное заявление по поводу дела т. н. секретных записей, предположительно, свидетельствующих о массовой слежке за гражданами, сообщает SOVA. 12 сентября СМИ получили ссылку, по которой можно было обнаружить тысячи документов – более 25 гигабайт текстовых файлов, видео- и аудиозаписей и фотографий. По одной из версий, в течение долгих лет эта информация собиралась сотрудниками Службы госбезопасности Грузии.
В прокуратуре в этой связи заявляют, что активные следственные и процессуальные мероприятия по расследования попавшей в СМИ информации продолжаются.
«С целью определения законности получения и распространения данных, а также их достоверности проводится опрос лиц, фигурирующих в деле. Ведутся мероприятия по идентификации личности тех, кто собирал и распространял информацию, а также по установлению аутентичности вышеуказанных документов.
В рамках практики правовой помощи прокуратура Грузии обратились к США и другим странам с запросом на доступ к данным на серверах, выявленных в ходе расследования. Свидетели, в том числе представители СМИ, получившие соответствующую информацию о размещенных в интернете материалах, были допрошены.
Прокуратура также призывает всех, кто владеет информацией по утечке или фигурирует в записях, связаться со следствием и сотрудничать с ней. В ведомстве подчеркивают, что указанные материалы могут содержать информацию о личной жизни, представлять собой деловую, профессиональную, коммерческую и/или государственную тайну, разглашение которой является нарушением закона. Поэтому прокуратура призывает воздержаться от распространения этой информации, «чтобы не нанести вред интересам физических и юридических лиц, а также государства».
Расследование уголовного дела ведется по 1, 2 и 4 пунктам статьи 158 частей (Нарушение тайны частной коммуникации) Уголовного кодекса Грузии.
В США ожидают вынесения приговора миллионеру Роберту Дёрсту
В США жюри присяжных признало мультимиллионера Роберта Дёрста виновным в убийстве в 2000 году его подруги Сьюзан Берман. Агентство Reuters сообщило, что признанный виновным и в других преступлениях, Дёрст, по всей вероятности, будет вынесен приговор к пожизненному заключению. Оглашение приговора 78-летнему Дёрсту назначено на 18 октября.
Продолжавшиеся в последние три с лишним десятилетия попытки доказательно расследовать несколько убийств, совершенных Дёрстом, давали ответов на все вопросы. Речь идёт об убийстве трех человек, совершённых на
Дёрст подозревается в убийстве трех человек, совершенных на протяжении 39 лет. В 1982 году исчезла его жена Кэтлин Маккормак. В 2000 году была убита подруга миллионера Сьюзан Бергман. Дёрст был заподозрен в том, что это было делом его рук, ради сокрытия обстоятельств убийства своей жены - Бергман знала правду об этом преступлении.
Третьей предполагаемой жертвой Дёрста стал его бывший сосед Морри Блэк. Несмотря на признание Дёрста в том, что он разрубил тело Блэка и сбросил его останки в реку, суд присяжных в 2001 году оправдал миллионера.
В ходе судебного заседания, состоявшегося в конце этой недели, Дёрст был признан виновным во всех трёх убийствах.
Сообщившие об этом СМИ рассказывают об эпизоде из жизни Роберта Дёрста, послужившем одним из последних аргументов в пользу его окончательного осуждения. Во время съемок документального сериала канала HBO «Тайны миллиардера» (The Jinx), наследник империи недвижимости, разговаривая сам с собой и забыв во время перерыва в съёмках, что на нём включённый микрофон, сознался в преступлении.
МВД Грузии сообщило о раскрытии убийства Ники Кварацхелия
Полиция раскрыла факт умышленного убийства, которое произошло на улице Анджапаридзе в Тбилиси 15 сентября 2021 года, - говорится в сообщении МВД Грузии. Речь идет об убийстве Ники Кварацхелия.
«По результатам расследования дела установлено, что в убийстве Ники Кварацхелия, 1999 года рождения, подозреваются А.Ч. 2000 г.р., и Г.К. 1999 года рождения, которые действовали по заранее разработанному плану. В частности, 15 сентября текущего года указанные лица на взятом напрокат автомобиле приехали на улицу Верико Анджапаридзе в Тбилиси, где устроили засаду на Кврарацхелия.
На основании полученных по делу доказательств также было установлено, что А.Ч. произвел более 10 выстрелов в жертву. Позже пострадавший Ника Кварацхелия скончался от полученных ранений в больнице.
С целью установления местонахождения А.Ч. и Г.К. и их задержания проводятся комплексные оперативно-розыскные и следственные действия, расследование продолжается», - говорится в сообщении МВД.
Цена на проезд из Цхинвали во Владикавказ повысилась из-за подорожания ГСМ
Стоимость поездки из Цхинвали во Владикавказ на общественном транспорте повысилась с 350 до 400 рублей, сообщил глава Управления автомобильного транспорта (УАТ) самопровозглашенной республики Южная Осетия Альберт Дудаев. По его словам, повышение цены на проезд в соседнюю республику связано с подорожанием горюче-смазочных материалов.
«Сегодня многие пассажиры предпочитают общественный транспорт частному извозу из-за повышения стоимости услуг последнего. Кроме того, компактные автобусы быстро заполняются, а на таможенном пункте пропуска они могут проезжать по отдельной линии, что также создает удобства для граждан - им не приходится простаивать в очередях на таможне», - сказал Дудаев.
Начальник управления отметил, что рейсовый общественный транспорт отправляется во Владикавказ ежедневно. Он отметил, что общественный транспорт отправляют во Владикавказ и в 9 утра, а при большем количестве пассажиров запускается и третий рейс. Начальник управления добавил, что салоны автобусов в ежедневном режиме обрабатывают дезинфицирующими средствами из-за ситуации с коронавирусом, передает информагентство «Рес».
Суд не разрешил второму президенту Армении Роберту Кочаряну выехать в Россию
Суд не разрешил второму президенту Армении Роберту Кочаряну, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, выехать в Россию. Об этом сообщается на странице возглавляемого Кочаряном блока «Айастан» в Facebook.
Адвокат Кочаряна Ованнес Худоян сообщил Радио Азатутюн, что представил ходатайство рассматривающей дело Кочаряна судье Анне Данибекян, которая, рассмотрев его в письменной форме, отклонила.
«Правящая партия России «Единая Россия» около недели назад направила лидеру блока «Айастан», второму президенту Роберту Кочаряну приглашение посетить Москву. Ожидалось, что в ходе визита, который начнется 19 сентября, с российской стороной будет обсуждаться не только межпартийное сотрудничество, но и широкий круг вопросов. Однако суд первой инстанции Армении отказал Роберту Кочаряну в выезде за границу. Мы вынуждены отменить визит.
Мы стали свидетелями очередного давления властей на суд, что направлено на ограничение политической деятельности блока «Айастан». Мы расцениваем происходящее как очередное проявление узкой личной мстительности власти и новое доказательство полного отсутствия государственного мышления», - говорится в сообщении блока «Айастан».
В Дагестане наблюдатели заявили о противодействии в работе на избирательных участках
В Махачкале в первый день голосования на выборах члены избирательных комиссий мешали общественным наблюдателям проверять документы у избирателей, пресекать голосование не по месту прописки и ограничивали их перемещение по участку. Об этом Кавказ.Реалии заявил координатор движения «Наблюдатели Дагестана» Руслан Ахалчи.
«Утром наши наблюдатели столкнулись с недопуском. Комиссия не желала признавать их полномочия, несмотря на то, что все документы были оформлены верно. После препирательств, споров с ними с привлечением кандидатов и представителей партий, от которых были направлены наблюдатели, проблему с недопуском удалось решить. После того, как их полномочия были подтверждены, комиссия всяческим образом пыталась ограничивать их перемещение по участку», – рассказал координатор.
По его словам, избирательные комиссии всячески препятствовали проверке прописки у приходящих избирателей. В те моменты, когда прописки проверить удавалось, часто оказывалось, что избиратель прописан в другом районе и не имеет голосовать на том участке, куда пришел, заявил Руслан Ахалчи.
Наблюдавший за выборами активист Эдуард Атаев рассказал Кавказ.Реалии, что ему препятствовали вести видеосъемку. На своем участке, он зафиксировал организованное голосование бюджетников.
Наблюдатели в первый день голосования также зафиксировали явку избирателей с паспортами своих родственников и без паспортов. На нескольких избирательных участков были зафиксированы «карусели».
- Все регионы СКФО и большинство регионов Юга России оказались в числе субъектов, где результаты выборы потенциально могут быть сфальсифицированы. Об этом говорится в исследовании движения «Голос».
- Массовое голосование бюджетников в первый день голосования также отмечено по всей стране, в том числе Краснодаре, Калмыкии и Ростове.
От коронавируса на Северном Кавказе за сутки умерли 86 человек
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 86 пациентов с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 133.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 34 человека, в Ставропольском крае – 22, в Дагестане – 11, в Адыгее – четыре, в Чечне, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии зафиксировано по три летальных случая, еще по два – в Северной Осетии, Ингушетии и Калмыкии. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 18 692 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего – в Карачаево-Черкесии.
- Ставропольский край + 354 (81 630 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 227 (71 239)
- Дагестан + 116 (50 461)
- Чечня + 67 (21 847)
- Калмыкия + 76 (29 620)
- Кабардино-Балкария + 67 (31 043)
- Северная Осетия + 69 (22 113)
- Ингушетия + 60 (20 757)
- Адыгея + 51 (19 040)
- Карачаево-Черкесия + 46 (24 864)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 372 614 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 18 сентября, выявлено 7 254 754 заболевших коронавирусом.
В Грузии объявили неделю бескорыстной сдачи крови
Национальный центр по контролю заболеваний объявил неделю бескорыстной сдачи крови. Девиз кампании - «Нет искусственным заменителям крови! Один из способов получить продукты крови - сдать кровь! Один бескорыстный донор может спасти три жизни одним пожертвованием!»
Национальный центр по контролю заболеваний и общественному здравоохранению подчеркивает, что в любой момент любому может понадобиться кровь для поддержания жизни. Организаторы кампании отмечают, что пандемия COVID-19 привела к сокращению запасов крови во всем мире на 20-30%.
Грузия, как и многие другие страны, сталкивается с вызовом, однако, несмотря на пандемию COVID-19, несмотря на ограниченную мобильность и другие проблемы, бескорыстные доноры крови продолжают сдавать кровь пациентам, для которых переливание крови жизненно важно.
Стать донором может любой здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет, сообщает «Новости-Грузия». Кровь нельзя сдавать тем, у кого выявили инфекционное заболевание, ВИЧ/СПИД, сифилис, вирусный гепатит, бруцеллез, паразитарные заболевания и заболевания крови.
В Грузии в год в переливании крови нуждаются около 20 тысяч человек. При этом фиксируется около ста тысяч донаций за год. В стране с 2011 года осуществляется государственная программа «Безопасная кровь». На сегодняшний день в этой программе участвуют 13 банков крови по всей стране.
Кобахидзе посоветовал Гахария «бросить кокаин»
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе советует экс-премьеру Георгию Гахария «бросить кокаин». «Вместо того, чтобы бегать с банками, пусть лучше бросит кокаин – это важно для его здоровья», - так Кобахидзе ответил на просьбу журналистов прокомментировать новость о том, что Гахария прошел наркотест в австрийской клинике, так как не доверяет Национальному бюро экспертизы.
По словам Кобахидзе, клиника, в которой Гахария прошел наркотест, связана с политическим скандалом вокруг отравления экс-президента Украины Виктора Ющенко.
«Во всей Европе это единственная клиника, с именем которой связан политический скандал вокруг медицинского исследования. Это очень известный скандал – скандал Ющенко, когда главный врач клиники ушел в отставку из-за того, что пошел против менеджмента. Администрация просила его подделать результаты исследования. Это единственный политический скандал, который связан с европейской клиникой и именно в эту клинику [Гахария] отправил свою «банку», как он сам говорит обычно.
Естественно, это говорит обо всем. Он выбрал именно эту клинику. Чем устраивать такую беготню с «банками», ему лучше бросить кокаин. Это вредит его здоровью. Сегодня мы говорили о проблемах здравоохранения – о его здоровье должны позаботиться мы», - заявил Кобахидзе.
Лидеры «Грузинской мечты» резко критикуют Георгия Гахария, который в феврале со скандалом ушел в отставку с поста премьера, организовал собственную партию и сейчас баллотируется на пост мэра Тбилиси, сообщает «Новости-Грузия». Согласно опросам, Гахария входит в тройку лидеров предвыборной гонки.
- Всего год назад Гахария был первым номером в избирательном списке «Грузинской мечты» на выборах в парламент, а критикующие его сегодня однопартийцы называли его эффективным менеджером. «Человек, который выделяется своим патриотизмом и профессионализмом, у которого есть выдающиеся способности лидерства и управления. Именно премьерство Гахария необходимо нашей стране, чтобы окончательно побороть вызванные пандемией проблемы и продолжить быстрое развитие», - такими словами Ираклий Кобахидзе представлял Георгия Гахария 10 сентября 2020 года на съезде партии.
В России впервые с конца августа больше 20 тысяч заболевших COVID-19
За последние сутки в России выявлено 20 329 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
С 22 августа количество заболевших COVID-19 в России не превышало 20 тысяч за сутки, рост заболеваемости начался 15 сентября.
За последние сутки в России от коронавируса умерли 799 человек – это максимум с 26 августа. Наибольшее число скончавшихся в Москве – 51 человек, по 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге и в Свердловской области. Общее число заболевших в России достигло 7 254 754 человек. За время пандемии от вируса умерли 197 425 пациентов.
Выборы в Грузии: Наблюдателям от ОБСЕ рассказали о подкупе избирателей
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) опубликовало промежуточный отчет о местных выборах в Грузии 2 октября.
«В интервью наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ почти во всех регионах утверждают, что государственные и местные чиновники, как и представители правящей партии, занимаются подкупом избирателей и оказывают давление на сторонников оппозиционных партий», - сказано в отчете.
В миссии считают, что в избирательной кампании в Грузии в настоящее время преобладают обвинения в дезинформации и нарушениях на выборах, с одной стороны, и акцент на протестах после выборов, с другой.
«Для правящей партии порог в 43%, вытекающий из соглашения от 19 апреля, является ключевым моментом дискуссии, который перекрыл местные проблемы в первые недели кампании. Наблюдатели от ОБСЕ признают, что избирательная кампания широко освещается в печатных и онлайн-СМИ, а также в социальных сетях. Большинство участников, с которыми встретились представители наблюдательной миссии БДИПЧ, не выразили озабоченности по поводу свободного проведения своей кампании, в том числе на языках меньшинств. Некоторые из опрошенных описали политический ландшафт как крайне поляризованный, а дискурс - агрессивный, с частыми обвинениями в распространении дезинформации», - сказано в отчете.
Согласно отчету, в местных выборах в Грузии участвуют 42 политические партии и 76 инициативных групп. Центральная избирательная комиссия и окружная избирательная комиссия зарегистрировали 241 кандидата в мэры, 2 845 мажоритарных кандидатов в 664 одномандатных округах и 773 по пропорциональным спискам.
25 женщин баллотируются на пост мэра (10%), 496 женщин (17%) - на места мажоритарных депутатов и 8 856 кандидатов-женщин (42,5%) проходят по пропорциональным партийным спискам.
Миссия наблюдателей БДИПЧ также получила несколько сообщений о давлении на кандидатов с целью отказа от участия в выборах, сообщает «Новости-Грузия».
В Южной Осетии во второй день выборов в Госдуму возросла активность избирателей
Голосование по выборам депутатов Государственной Думы России проходит в Южной Осетии активно, сообщил сегодня, 18 сентября, заведующий консульским отделом посольства РФ в самопровозглашенной республике Сергей Алексеев.
Второй день подряд российские граждане реализуют свое избирательное право, голосуя на десяти участках, которые открыты на территории республики с 8 утра. «Голосование проходит активно, явка более интенсивная, чем вчера. Никаких замечаний, происшествий не отмечено на участках», - сказал Алексеев.
По его словам, наибольшая активность избирателей фиксируется на участках в российском посольстве и цхинвальском Доме совета профсоюзов. Заведующий консульским отделом считает, что в основной день голосования - 19 сентября - явка будет наиболее высокой.
Накануне, первый день выборов, на участки пришли более двух с половиной тысяч российских граждан в республике, досрочно с 3 по 16 сентября проголосовали порядка 3,5 тысяч граждан из числа военнослужащих 4-й российской военной базы и сотрудников пограничного управления ФСБ России, сообщает информагентство «Рес».
Выборы в Госдуму России проходят 17-19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
ЦИК Российской Федерации присоединил жителей Южной Осетии, имеющих российское гражданство, к Забайкальскому краю, к Читинскому избирательному округу.
Чечня стала второй в России по явке избирателей в первый день голосования
Чечня в первый день досрочного голосования на выборах в России традиционно вышла в лидеры по официальной явке избирателей. 17 сентября в республике проголосовали более 300 тысяч жителей или 39,46% избирателей, утверждает республиканский избирком. В Чечне проходят тройные выборы – в Госдуму России, в местный парламент, а также выборы главы республики.
В целом по стране официальная явка на выборы 17 сентября составила 16%. Показатель Чечни оказался вторым в России, первой идет родина министра обороны и лидера списка «Единой России» Сергей Шойгу Тыва, там свои голоса отдали уже более 40% местных жителей.
В пятницу в Чечне показательно проголосовали глава республики Рамзан Кадыров вместе с семьей, муфтий Салах Межиев, председатель избирательной комиссии Умар Байханов и ряд других высокопоставленных лиц.
Выборы в Чечне проходят без независимого наблюдения. По данным проект «Голос» (внесен в список иностранных агентов в России – Прим.ред.) на вечер 17 сентября из республики не поступило ни одного сообщения о нарушении. Для сравнения – из Ставропольского края зафиксировано 13 сообщений, из Дагестана – 6, из Ингушетии – 12.
«Мне кажется, в Чечне только аномальная явка и может быть ожидаемой. Там ведь всегда такую рисуют. Если нужно за три дня подобраться близко к 100%, как обычно, то нарисовать 27% к обеду пятницы – самое логичное решение», – прокомментировал Кавказ.Реалии ход голосования в Чечне сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук.
Юрист правозащитной организации «Комитет против пыток» Абубакар Янгулбаев в разговоре с Кавказ.Реалии признался, что не доверяет информации из чеченских провластных СМИ.
«Они могут писать и рассказывать про высокую явку, но фактически явка обеспечивается сгоняемыми из-под палки бюджетниками. Как собиралась и всеми известные провластные митинги в Чечне – под угрозой увольнения. Также активно используются «карусели» – одну и ту же группу людей возят по разным участкам, где они голосуют за других. Лично я на позапрошлых выборах столкнулся с таким нарушением: специально пошёл голосовать вечером, а за меня уже кто-то проголосовал», – привел пример правозащитник.
- Выше среднероссийской в первый день голосования явка из южных регионов также оказалась в Кабардино-Балкарии (35%), Карачаево-Черкесии (34%), Северной Осетии (32%), Адыгее (25%), Краснодарском крае (22%), в аннексированном Крыму (21%), в Ингушетии (20%), в Ставропольском крае и Калмыкии (по 19%), в Дагестане и аннексированном Севастополе (17%). Самая низкая на Юге России явка 17 сентября – в Астраханской области (14%).
- Все регионы СКФО и большинство регионов Юга России оказались в числе субъектов, где результаты выборы потенциально могут быть сфальсифицированы. Об этом говорится в исследовании движения «Голос».
- Массовое голосование бюджетников в первый день голосования также отмечено по всей стране, в том числе Краснодаре, Калмыкии и Ростове.
Ингушетия и Ставрополье лидируют в СКФО по сообщениям о нарушениях на выборах в Госдуму
В первый досрочный день голосования из регионов Северного Кавказа на карту нарушений движения в защиту прав избирателей «Голос» (в России внесено в список иностранных агентов. – Прим.ред.) сообщения о возможных нарушениях поступили только из Ингушетии и Ставропольского края.
Согласно открытым данные карты, лидером по количеству сообщений о нарушениях в СКФО на данный момент является Ингушетия, откуда поступили 12 сообщений, восемь из них – за 17 сентября. Все они касались неработающих камер видеонаблюдения – сообщения об этом поступили из Сунжи, Магаса, Малгобека, Карабулака, Назрани, Джейраха.
От наблюдателей Ставропольского края за всю предвыборную кампанию поступило 12 сообщений, в том числе пять за первый день выборов. Три из них касались ненадлежащим образом опечатанных урн для голосования, в других жалобах говорилось о недопуске наблюдателя и принуждении голосовать со стороны работодателя.
Из Дагестана последнее сообщение о нарушениях поступило на карту «Голоса» 5 сентября, из Карачаево-Черкесии – 16 сентября, из Северной Осетии – 20 августа. Из Кабардино-Балкарии и ставшей второй в стране по уровню явки Чечни наблюдатели не получили ни одного сообщения.
В разговоре с Кавказ.Реалии председатель республиканского отделения партии «Яблоко» и кандидат в Госдуму Альберт Эседов сообщил, что в первый день голосования в Дагестане также были зафиксированы проблемные моменты, но они пока не попали на карту нарушений.
«Членов комиссии с правом совещательного голоса от «Яблока» не допускали на участки, также председатели участковых комиссий неверно толковали инструкцию «что разрешено, что запрещено» в отношении наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса, препятствовали их перемещению по участку. Эти проблемы устранялись оперативно после обращения штаба партии в избирком Дагестана», – привел примеры собеседник.
Эседов добавил, что утром 18 сентября на участке 10-79 на члена комиссии с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» напал наблюдатель от «Единой России».
«Похоже, в этой партии напутали с инструктажем наблюдателей или сам наблюдатель не понял своих полномочий... Очевидно, второй и третий день выборов будут жарче», – подытожил кандидат из Дагестана.
- Все регионы СКФО и большинство регионов Юга России оказались в числе субъектов, где результаты выборы потенциально могут быть сфальсифицированы. Об этом говорится в исследовании движения »Голос».
- Массовое голосование бюджетников в первый день голосования также отмечено по всей стране, в том числе Краснодаре, Калмыкии и Ростове.
Анатолий Карпов о скандале с Netflix: Как Каспаров допустил такую ошибку?
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал иск грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против кинокомпании Netflix, сообщает Общественный вещатель Грузии. В сериале «Ход королевы» были допущены две серьезные неточности в отношении пятикратной чемпионки мира, которая упомянута как российская шахматистка, а также говорится, что она никогда не играла против мужчин. Оба факта неверны.
«Я просто не знаю, как консультант фильма Гари Каспаров допустил такую ошибку. Может быть, он не смотрел сериал до конца или ему не все говорили, потому что он прекрасно знает, что Гаприндашвили была первым гроссмейстером в истории - как среди женщин, так и среди мужчин. Получить титул гроссмейстера среди мужчин она могла, только выступая в мужских турнирах. Так что в этом отношении она абсолютно права. Говоря о конкретных исторических персонажах, информация должна быть более четкой и конкретной.
Конечно, если бы о ней было сказано просто «советская шахматистка», тогда не было бы ничего спорного. Но объявить ее российским шахматистом - это вопрос присвоения национального происхождения, и совершенно очевидно, что Нона Гаприндашвили родилась в Грузии, она грузинка и этим гордится. Ее никак нельзя назвать русским шахматистом, и ее никогда так не упоминали. Говорили - «представитель Советского Союза», «советский шахматист». Или, чаще, «представитель Грузии», «грузинский шахматист», - сказал Карпов.
Коронавирус в Грузии: выздоровели 1 232 человека, скончались 52 пациента
За минувшие сутки в Грузии выявили 1997 новых случаев заражения коронавирусом, 1232 человека выздоровели, скончались 52 пациента, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge. За сутки было проведено 32 071 теста.
Показатель выявления коронавируса составляет: суточный - 6,23%, за последние 14 дней - 7,27%, за семь дней - 7,02%. Всего в Грузии с начала пандемии выявлено 593 763 случая заражения коронавирусом, из которых 558 042 инфицированных излечились и 8 498 умерли.
В Грузии к этому времени сделано 1 629 582 прививки от коронавируса, накануне, 17 сентября, вакцинировались 19 273 человек.
1 997 новых случаев заражения географически распределились следующим образом:
- Тбилиси - 692,
- Аджария – 124
- Имерети – 292
- Квемо Картли – 137
- Шида Картли – 154
- Гурия – 52
- Самегрело - Земо Сванети – 199
- Кахети – 220
- Мцхета-Мтианети – 56
- Самцхе-Джавахети – 41
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 30.
На сегодня в Грузии 27 197 активных случаев, из них 5 492 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 264 пациентов тяжелое, из них 345 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 241 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 20 464 инфицированных пациента проходят курс лечения дома. В карантинных пространствах остаются 39 человек, а в самоизоляции - 21 479.
Пентагон признал «ошибку» при ударе по мирным жителям в Кабуле
Пентагон в пятницу признал, что 29 августа в Афганистане в результате удара с американского дрона были убиты 10 мирных жителей - семеро детей и трое взрослых. Американская сторона называет произошедшее «трагической ошибкой», сообщила газета «Нью-Йорк таймс».
Взрывчатка, якобы находившаяся, как считали американские военные, в легковом автомобиле, оказалась канистрами с водой. При втором ударе с дрона в том же густо населенном районе Кабула, произошел взрыв баллонов с пропаном. Следователи заключили, что автомобиль, пораженный первым ударом, не представлял собой никакой угрозы. А водитель автомобиля оказался давним сотрудником американской гуманитарной организации. Первоначально военные считали, что наносят удар по одному из кабульских укрытий бойцов «Исламского государства» (запрещено в России).
Генерал Кеннет Маккензи (глава Центрального командования США) сообщил в пятницу журналистам на пресс-конференции в Пентагоне, что направил глубокие соболезнования семье и друзьям Земари Ахмади, погибшего водителя автомобиля. Маккензи заявил, что удары наносились с «глубокой уверенностью» что «Исламское государство» готовилось к очередному нападению на аэропорт Кабула. Тремя днями ранее при теракте в аэропорту были убиты более 140 человек, среди них - 13 американских военнослужащих.
В Абхазии подтверждено 109 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 445 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 28 пациентов. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 14 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 67 пациентов, состояние 10 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 658 человек. Зарегистрировано 397 летальных случаев. Выздоровели 21 909 человек.
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