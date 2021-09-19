Новости
Анатолий Бибилов поздравил Сергея Меняйло со вступлением в должность главы Северной Осетии
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов принял участие в церемонии вступления в должность главы Республики Северная Осетия-Алания Сергея Меняйло, сообщает пресс-служба главы республики.
После того, как глава Северной Осетии принес присягу, югоосетинский президент поздравил его со вступлением в должность. Анатолий Бибилов отметил, что «высокое доверие президента Российской Федерации, депутатов парламента Республики Северная Осетия-Алания, народа республики, без сомнения, будут той основой, на которой глава республики будет строить развитие Республики Северная Осетия-Алания».
Он подчеркнул, что избрание нового главы имеет большое значение и для Южной Осетии. «Мы определенно, если и являемся разделенным народом, но всегда говорим, что Осетия у нас одна. Конечно же, развитие Северной Осетии важно и для жителей Республики Южная Осетия, исходя из того, что большинство жителей Южной Осетии являются гражданами Российской Федерации и многие прописаны в Республике Северная Осетия-Алания», - сказал Бибилов.
Он высказал уверенность в том, что дальнейшее взаимодействие в укреплении интеграционных процессов между Российской Федерацией в целом, и Северной Осетией в частности, и Южной Осетии, будут продолжены.
- Депутаты парламента Северной Осетии сегодня, 19 сентября, избрали путем тайного голосования на пост главы региона Сергея Меняйло, исполнявшего обязанности руководителя республики с апреля 2021 года. Он получил 57 голосов. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение заксобрания трех кандидатов на должность руководителя региона: врио главы республики Сергея Меняйло, председателя комитета парламента по бюджету Валерия Баликоева и депутата Медею Элдзарову.
Другие новости дня
ЦИК шифрует статистику выборов в Госдума, затрудняя анализ результатов
Данные о результатах выборов на страницах Центризбиркома России закодированы - на это обратил внимание специалист по электоральной статистике Сергей Шпилькин. зашифрованы, обнаружил специалист по электоральной статистике. Кодированная публикация результатов голосования не позволяет их копировать для анализа и сопоставления.
Ранее уже были зашифрованы результаты прошлых выборов. Шпилькин изучил исходный код страницы с результатами голосования на участке номер 511 во Владивостоке в 2016 году и обнаружил, что цифры заменены буквами шифра.
«Если попытаться скопировать данные со страницы, вместо чисел тоже будут эти странные буквы. Не знаю, до какой степени надо бояться собственных граждан, чтобы делать такое», - написал Сергей Шпилькин в своем Фейсбуке.
«Немецкая волна» обратила внимание на то, что еще в середине лета стало известно: во время выборов в Госдуму не будет единого, открытого для всех граждан портала наблюдения за избирательными участками. Вместо этого трансляция ведется на служебном портале, доступ к которому имеют только члены избиркомов, а также партии и кандидаты.
На прошлых выборах в России трансляции с камер видеонаблюдения на участках зачастую содержали доказательства фальсификаций
На юге Грузии произошло очередное землетрясение
В Дманисском районе возле села Самеба сегодня, 19 сентября, произошло очередное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 3,0 зафиксированы в 18:34 по местному времени в 25 километрах от города Дманиси на юге Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.
В последнее время сейсмологи зафиксировали уже несколько десятков подземных толчков, эпицентр которых находился в районе села Самеба, на юго-востоке страны, на границе между Дманиси и Ниноцминда (соответственно регионы Квемо Картли и Самцхе-Джавахети). Эти землетрясения не вызвали разрушений.
Довольно сильное землетрясение произошло месяц назад - утром 16 августа, его магнитуда составила 5,1. Сейсмологи отмечают, что весь летний период землетрясения в этом регионе происходили довольно активно, в основном это толчки магнитудой до 3-4, которые фиксирует только устройство, а люди практически не ощущают.
Джавахетский хребет - вулканического происхождения, и тектонические процессы под ним вызывают деформацию коры, что влечет за собой высвобождение энергии небольшими порциями, сообщает «Новости-Грузия».
Министр экономики Грузии находится с рабочим визитом в ОАЭ
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сегодня, 19 сентября, посещает с рабочим визитом Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Объединенные Арабские Эмираты являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Министр проведет встречи с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ, министром толерантности, а также вместе с членами грузинской правительственной делегации проведет переговоры с исполнительными директорами ведущих местных холдингов.
На встречах будет обсуждаться сотрудничество двух стран в сферах торговли, экономики, недвижимости, энергетики, инвестиций и туризма.
«Примечательно, что с этой целью ведется работа по установлению тесных контактов между представителями деловых кругов двух стран, развитию сотрудничества между Торгово-промышленными палатами, проведению совместных деловых и инвестиционных форумов и семинаров», - говорится в распространенном министерством заявлении.
В состав грузинской делегации входят заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, директор агентства «Производи в Грузии» Михаил Хидурели, руководитель департамента инвестиционной политики и поддержки инвестиций Георгий Эдилашвили. Во встречах также принимает участие посол Грузии в ОАЭ Паата Каландадзе.
Министр также ознакомится с подготовкой грузинского павильона, который будет представлен на одной из крупнейших международных выставок Expo Dubai.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов переизбран на новый срок
Парламент Карачаево-Черкесии 19 сентября переизбрал на новый срок главу республики Рашида Темрезова. Он руководит регионом с 2011 года, его кандидатура была поддержана депутатами единогласно.
28 августа президент России Владимир Путин представил Народному собранию Карачаево-Черкесии трех кандидатов на пост губернатора – поддержанного «Единой Россией» Рашида Темрезова, руководителя фракции «Справедливая Россия-За правду» в республиканском парламенте Рената Акбаева и руководителя фракции ЛДПР Олега Жедяева.
«Переизбрание Рашида Темрезова оказалось очевидным и бесспорным с того момента, как его поддержал президент России Владимир Путин. Даже «медийные войны» и откровенные фейки в отношении Темрезова в мессенджерах, заказчиками которых могли стать представители оказавшихся не у дел элитных группировок, тут же свернулись», – заявил для Кавказ.Реалии руководитель Центра политических исследований и технологий Григорий Киселев.
По его мнению, Темрезову удалось создать федеральную позитивную повестку вокруг горнолыжных курортов Архыз и Домбай, что привлекло сюда туристов, и это было оценено Кремлем. Также по ряду социально-экономических показателей республика оказалась в числе лучших на Северном Кавказе, считает политолог.
«Стабилизацию внутриполитической ситуации в Карачаево-Черкесии подтверждают и нынешние парламентские выборы – из региона, в отличие от соседнего Дагестана и Ингушетии, нет сообщений о нарушениях», – подытожил Киселев.
- На осень 2021 года были назначены выборы глав четырех регионов Северного Кавказа – в Чечне, Карачаево-Черкесии, Дагестане и Северной Осетии.
- Все регионы СКФО и большинство регионов Юга России оказались в числе субъектов, где результаты выборы потенциально могут быть сфальсифицированы. Об этом говорится в исследовании движения «Голос» (организация признана в России «иностранным агентом»).
NYT: иранского физика-ядерщика застрелил робот-убийца
Агенты израильской спецслужбы «Моссад» убили иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с помощью робота. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в США, Израиле и Иране.
Фахризаде погиб в ноябре 2020 года на севере Ирана. Автомобиль, в котором он находился, обстреляли из крупнокалиберного оружия, которым управляли дистанционно. Как отмечает The New York Times израильские агенты использовали пулемет бельгийского производства, прикрепленный к роботизированному устройству. Оно весило около тонны, поэтому в Иран его ввозили по частям и собирали на месте. Затем робота-убийцу поместили в пикап.
В день операции грузовик ждал автомобиль Фахризаде на дороге. Робот выпустил по машине физика-ядерщика 15 пуль. После этого пикап дистанционно взорвали, но, по данным источников, уничтожить оружие полностью не получилось.
Иранские СМИ ранее писали, что ученого могли убить с из израильского оружия, управляемого через спутник.
По данным газеты, с 2007 года агенты «Моссада» убили шестерых иранских ядерщиков, которые работали с Фахризаде над созданием ядерной боеголовки. Убить Фахризаде, по данным источников, пытались еще в 2009 году, но якобы из-за утечки информации операцию отменили.
Готовить новую операцию Израиль начал в 2019 году, отмечает The New York Times, после того как в 2018 году США вышли из ядерной сделки.
В начале 2021 года Тегеран сообщил, что на подземном ядерном объекте в Фордо возобновлено обогащение урана до 20 процентов. Это является одним из самых серьезных нарушений так называемой «ядерной сделки», заключенной в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами. Иранские власти заявили, что этот шаг – ответ на убийство Израилем Фахризаде.
Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии
Депутаты парламента Северной Осетии сегодня, 19 сентября, избрали путем тайного голосования на пост главы региона Сергея Меняйло, исполнявшего обязанности руководителя республики с апреля 2021 года. Он получил 57 голосов.
«Я сделаю все, чтобы оправдать то доверие, которое мне оказано. У нас есть шансы сделать Северную Осетию процветающей. Но надо прекратить тянуть одеяло на себя, нужно уметь общаться с людьми, решать их проблемы. По этому пути должны пойти все вместе. Рассчитываю на доверие земляков! Вместе сможем придать новый импульс для развития республики. От нас ждут перемен, прозрачности и справедливости. Знаю, что жители Осетии ждут сегодня от нас правильных действий. Наша задача состоит в том, чтобы каждому гражданину жилось спокойно и комфортно. Жители региона должны видеть и понимать, что мы работаем на общее благо. Именно над этим я надеюсь трудиться при вашей поддержке», – сказал Сергей Меняйло.
Новый глава РСО-Алании Сергей Меняйло озвучил свое видение основных направлений развития республики. В первую очередь он отметил необходимость формирования эффективной структуры власти, чтобы уходить «от ручного управления».
Торжественная церемония принятия присяги проходит в Доме правительства. В мероприятии принимают участие полпред президента в СКФО Юрий Чайка, президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, гости из соседних республик, представители Госдумы и Совета Федерации.
«Перед лицом президента Российской Федерации, парламента Республики Северная Осетия-Алания обязуюсь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Северная Осетия-Алания, уважать права и свободы человека и гражданина, укреплять государственность и верно служить народу Республики Северная Осетия-Алания», - эту клятву на русском и осетинском языках принес Сергей Меняйло.
Как сообщает информагентство «Рес», президент России Владимир Путин внес на рассмотрение заксобрания трех кандидатов на должность руководителя региона: врио главы республики Сергея Меняйло, председателя комитета парламента по бюджету Валерия Баликоева и депутата Медею Элдзарову.
Выборы в Грузии: «кровавые» политические баннеры вместо призывов к вакцинации
За две недели до местных выборов на улицах Тбилиси и еще нескольких городов Грузии появились баннеры с надписью «Нет нацам! Нет злу! Нет предательству!». Плакаты, авторы которых называют «нацами» представителей самой крупной оппозиционной партии «Национальное движение», можно увидеть практически на всех центральных улицах Тбилиси, они занимают самые дорогостоящие рекламные места.
На баннерах в обрамлении следов крови изображены экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, нынешний председатель основанной им партии «Национальное движение» Ника Мелия, депутат парламента Губаз Саникидзе, который поддерживает Саакашвили, председатель оппозиционной партии «Европейская Грузия» и бывший соратник третьего президента Гига Бокерия и лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе, чья партия поддерживает на выборах мэра Тбилиси кандидатуру Мелия. Также на баннере изображены представители оппозиционных СМИ - гендиректор телекомпании «Мтавари» Ника Гварамия и руководитель новостной службы телекомпании «Пирвели» Нодар Меладзе.
Следует отметить, что «кровавые баннеры» с надписью «Нет нацам, нет злу!», были впервые использованы перед вторым туром президентских выборов в 2018 году, когда кандидат от «Национального движения» Григол Вашадзе вышел во второй тур и неожиданно набрал не меньше голосов, чем Саломе Зурабишвили, которую поддерживала «Грузинская мечта».
В отличие от баннеров трехлетней давности, на новых изображен еще один «персонаж» - экс-премьер Георгий Гахария, который в феврале ушел в отставку, основал собственную партию «За Грузию» и баллотируется на пост мэра Тбилиси. Отставку Гахария, который еще год назад был первым номером в избирательном списке правящей партии, многие в «Грузинской мечте» прямо называют «предательством».
Несмотря на это, в «Грузинской мечте» уже заявили, что не размещали «кровавые» плакаты. Исполнительный секретарь партии и действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе также подтвердил, что мэрия города не имеет к ним никакого отношения. Согласно официальной версии, баннеры, размещение которых обошлось бы в десятки тысяч лари, заказала некая неправительственная организация, которая сделала это анонимно.
Наблюдатели на выборах - неправительственная организация «Справедливые выборы» (ISFED), уже подали жалобу в Центральную избирательную комиссию Грузии из-за анонимных баннеров, содержащих «язык ненависти», что является нарушением правил избирательной кампании.
Между тем сегодня оппозиционные СМИ отметили еще одну деталь – часть «кровавых баннеров» были размещены поверх рекламных щитов, которые призывали жителей Грузии к вакцинации. Эти баннеры размещены и оплачены из бюджета на срок до конца года Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья. Такая ситуация вызвала вопросы у журналистов, и центр ответил на них заявлением.
«Национальный центр контроля заболеваний не имеет никакого отношения к замене баннеров с вакцинацией на баннеры с другим содержанием. Центр постоянно призывает население через средства массовой информации и социальные сети, что основной способ остановить ковидпандемию - это вакцинация. Если информация о замене баннеров с вакцинацией на баннеры с другим содержанием соответствует действительности, Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья осуждает этот факт и со всей ответственностью заявляет, что не имеет никакого отношения к этому процессу», - сказано в заявлении.
Между тем сегодня в Кутаиси представители оппозиционных партий закрыли один из «кровавых баннеров» белой тканью, на которой написан более нейтральный лозунг: «Приходи на референдум!».
В оппозиции считают, что если правящая партия не получит на местных выборах 43% голосов, то она должна назначить досрочные выборы парламента. Такое условие содержалось в соглашении, подписанном ранее между правящей партией и оппозицией при посредничестве президента Евросоюза Шарля Мишеля. Однако в конце июля «Грузинская мечта» вышла из этого соглашения, отказавшись выполнять условия проведения досрочных выборов.
Семья осужденного в Абхазии Ираклия Бебуа провела в Тбилиси акцию протеста
Семья Ираклия Бебуа, осужденного в самопровозглашенной республике Абхазия, провела акцию протеста перед зданием правительства Грузии. По словам родственников, состояние здоровья Ираклия тяжелое, и сухумские власти не уделяют ему должного внимания, передает SOVA.
Семья требует встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, чтобы официальный Тбилиси предпринял действенные шаги по освобождению Ираклия Бебуа. На акции присутствовал и доктор Важа Гаприндашвили, в прошлом удерживаемый в Южной Осетии.
«Мое единственное требование – освобождение моего сына. Мы передали заявление на имя Ираклия Гарибашвили, и нам интересно, что они делают… Два месяца прошло, как мы обратились, но ответа нет. Должны быть предприняты эффективные шаги для освобождения моего сына», - сказала мать осужденного Лали Пипия.
- Ираклий Бебуа был задержан в Гальском районе 30 сентября 2020 года по факту сожжения абхазского флага. В результате местный суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, признав виновным в «незаконном приобретении и хранении боеприпасов», «умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога» и «надругательстве над государственным флагом». Свою вину Бебуа признал лишь частично.
Аслан Бжания проголосовал на выборах в Госдуму РФ
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания проголосовал на выборах депутатов Государственной думы РФ на сухумском избирательном участке, который располагается в средней школе №5.
После процедуры голосования Аслан Бжания сказал, что выборы в Госдуму РФ – важное политическое событие. «Идут выборы в Государственную думу. Это очень важное для российского государства политическое событие, поэтому я, как гражданин и Абхазии, и Российской Федерации, счел своим долгом прийти проголосовать. Это мой гражданский долг, и я воспользовался этим правом», – сказал Аслан Бжания.
Председатель этого избирательного участка Евгений Громков сообщил, что их участок был открыт вовремя, выборы проходят спокойно. «Народу не так много, как в десятой школе. К 12 часам проголосовало 307 человек. Сейчас у нас проголосовал президент. Все идет нормально», – сказал Громков.
Всего по данным российского посольства в республике, к 12:00 на всех девяти участках проголосовало 4383 избирателя: в Сухуми - 1200 человек, в Гагре – 481, в Пицунде – 257, в Гудауте – 340, в селе Бамбора – 947, в Очамчири – 450, в Ткварчели - 492, и 152 человека проголосовали в Гали.
В Израиле умерла Ида Нудель - «ангел-хранитель» советских евреев
В Израиле на этой неделе умерла Ида Нудель — активистка и борец за право на репатриацию для советских евреев. Ей было 90 лет.
Ида Нудель родилась в Новороссийске 27 апреля 1931 года. Ее отец погиб во Второй мировой войне. Мать в одиночку воспитывала двоих дочерей. Позднее семья переехала в Москву.
В 1971 году Нудель подал заявления на выезд из СССР, но получила отказ. Вскоре за стремление покинуть Советский Союз Нудель уволили с работы.
В 1977 году Нудель вновь подала заявление на выезд и долго не могла получить ответ. Тогда в окне своей квартиры она выставила плакат «КГБ, где моя виза в Израиль?». В 1978 году Нудель признали виновной в хулиганстве и на четыре года отправили в ссылку в Томскую область. Там она собирала информацию о преследованиях еврейских активистов, передавала эти данные зарубежным правозащитникам, писала протесты в официальные советские инстанции.
После ссылки Нудель было запрещено жить в Москве. В Активистку оправили в Молдавию под надзор КГБ. В Молдавии Нудель продолжала добиваться права на выезд в Израиль.
В феврале 1987 года Нудель предложили вновь подать документы на репатриацию, пообещав положительный ответ. 15 октября 1987 года она вместе со своей собакой прилетела в Израиль на личном самолете американского бизнесмена Арменда Хаммера.
В Израиле Нудель занялась помощью новым репатриантам, особенно одиноким матерям. Израильтяне называли ее матерью узников Сиона и ангелом-хранителем.
Подозреваемым в убийстве Ники Кварацхелия предъявлено заочное обвинение
Подозреваемым в убийстве Николоза Кварацхелия предъявлено заочное обвинение, сообщила адвокат обвиняемых Дали Барбакадзе.
Накануне МВД Грузии заявило о раскрытии дела об убийстве молодого предпринимателя, который был расстрелян возле своего дома на улице Анджапаридзе в центре Тбилиси. У следствия есть данные с камер наблюдения, на основании которых они считают, что в убийстве участвовали 21-летний Ако Челидзе и 22-летний Георгий Кавиладзе. Никто из обвиняемых пока не задержан.
Адвокат заявила, что семьи подозреваемых сотрудничают со следствием, хотя говорят, что не знают о местонахождении разыскиваемых, передает «Новости-Грузия».
Дали Барбакадзе отметила, что ей показали видео, на основании которого следствие предъявило обвинение. По словам адвоката, на видео Кавиладзе и Челидзе устраивают засаду и наблюдают за жертвой.
«Следствие показало мне кадры стрельбы с уличных камер наблюдения. Как мне сказали, этот человек опознан, и это Ако Челидзе. Что касается второго обвиняемого, то они не показали видео его передвижения, однако пояснили, что Кавиладзе находился в засаде вместе с Ако Челидзе и наблюдал за жертвой», - сказала адвокат.
- Ника Кварацхелия был основателем грузинской геолокационной платформы Feedc для обмена и поиска местных новостей. Его убили 15 сентября днем выстрелами из пистолета в упор возле дома, в котором он проживал. По данным полиции, убийца скрылся с места происшествия на автомобиле вместе с поджидавшим его соучастником. Молодого человека с множественными ранениями на его же автомобиле отвезли в больницу имени Хечинашвили. Несмотря на проведенную операцию, утром следующего дня он скончался. Убийство вызвало в Грузии волну общественного возмущения.
Эпидемиологи недовольны снижением темпов вакцинации в Грузии
Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе недоволен тем, что в стране снизились темпы вакцинации от коронавируса. В интервью телекомпании «Рустави-2» Гамкрелидзе назвал «неутешительными» данные по вакцинации за последние четыре дня.
«В целом эпидемическая ситуация очень медленно, но стабилизируется. Единственное, что стало наглядно вчера и позавчера - это, к сожалению, сокращение ежедневного количества прививок. Раньше у нас традиционно было снижение показателя на выходных, но теперь и в пятницу, и в четверг было видно, что темп вакцинации снижается, и это очень плохо», - сказал Гамкрелидзе.
По данным на 19 сентября, всего в стране сделано 1 646 441 прививок. Одной дозой вакцинировано 945 291 гражданин, это 33, 1 % взрослого населения. Полный курс вакцинации прошли 701 150 человек или 24, 6% взрослого населения. 18 сентября привился 14 071 человек, 17 сентября - 19 273, 16-го - 19 158. 15 и 14 сентября этот показатель превышал 25 тысяч.
Как подчеркнул Гамкрелидзе, улучшение эпидемиологической ситуации напрямую связано с высоким показателем вакцинации и контролем за соблюдением действующих ограничений.
«Улучшение эпидемиологической ситуации с последней декады августа произошло в основном благодаря действующим регуляциям и введенным ограничениям, при относительно высоком уровне вакцинации», - заявил Гамкрелидзе.
Эпидемиолог предупредил, что жители Грузии «не должны расслабляться», так как снижение числа прививок вновь негативно отразится и на показателе смертности. За минувшие сутки в Грузии от последствий коронавируса скончались 43 пациента. Вчера - 56, позавчера 53 человека. В конце августа показатель смертности превышал 75 человек в сутки: 29 августа - 76, 30-го - 78, 31-го - 79 погибших. Только за август, на который пришелся пик четвертой волны распространения коронавируса, в Грузии от коронавируса скончались более 1300 человек.
Crew Dragon с полностью гражданским экипажем приводнился в Атлантике
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, который впервые в истории доставил на орбиту полностью гражданский экипаж, приводнился в Атлантическом океане.
Благополучная посадка у побережья Космического центра Кеннеди во Флориде закрепила успех миссии, одна из целей которой - привлечь больше космических туристов.
В космосе на борту корабля побывали четыре человека, среди которых миллиардер Джаред Айзекман. Он оплатил полет.
Корабль Crew Dragon стартовал 16 сентября. Полет проходил на высоте 575 километров. Это дальше расположения Международной космической станции. Она находится на высоте 420 километров.
Экипаж за время полета провел несколько экспериментов, в том числе изучал влияние невесомости на организм человека.
Миссия также носила и благотворительный характер. Айзекман планирует собрать 200 миллионов долларов для одной из американских детских больниц, которая среди прочего специализируется на лечении онкологических болезней. Член экипажа Хейли Арсено перенесла в детстве рак и лечилась в этой больнице. Сейчас она занимает там должность помощника врача.
В Абхазии проходит голосование по выборам депутатов Госдумы РФ
Граждане Российской Федерации, проживающие постоянно или временно в самопровозглашенной республике Абхазия, сегодня, 19 сентября, могут проголосовать на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва.
В Абхазии организовано девять участков для голосования. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. Чтобы получить бюллетени для голосования надо иметь при себе внутренний или заграничный российский паспорт.
Избирателям будут выданы два бюллетеня для голосования: по единому федеральному и одномандатному округам. Граждане, не имеющие регистрации на территории РФ, получат один бланк для голосования по федеральному округу. В бюллетене по федеральному округу приводятся названия партий и их эмблемы, расположенные в соответствии с местом, определенным жеребьевкой.
Выборы депутатов Государственной думы проводятся по смешанной системе: 225 депутатов Государственной думы избираются по одномандатным избирательным округам (один округ - один депутат), а другие 225 депутатов - по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за партийные списки кандидатов.
Минобороны РФ сообщило о ранении двух армянских военнослужащих в Карабахе
В информационном бюллетене Министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, опубликованном вечером 18 сентября, говорится, что накануне в районе Шуши были ранены двое армянских военнослужащих.
«17 сентября 2021 г. в районе ШУША зафиксировано три обстрела постов вооруженных формирований Нагорного Карабаха. По информации армянской стороны, огонь велся с позиций вооруженных сил Азербайджанской Республики. В результате обстрела ранения получили двое военнослужащих вооруженных формирований Нагорного Карабаха. Командованием миротворческого контингента проводится разбирательство с участием представителей обеих сторон», - в частности, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства обороны РФ, передает Радио Азатутюн.
Между тем, Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением в связи с данной информацией Минобороны РФ, отметив, что она «вызывает удивление и сожаление».
«Вышеуказанный инцидент расследовался при совместном участии представителей Министерства обороны Азербайджанской Республики и руководства миротворческого контингента Российской Федерации. В результате было установлено, что наши части не открывали огонь в указанный день и в указанном направлении. Непонятно, как информация, расследованная с участием обеих сторон, впоследствии была представлена совершенно в другой форме», - заявил заместитель начальника пресс-службы Минобороны Азербайджана подполковник Анар Эйвазов, согласно азербайджанским СМИ.
В Грузии выявлен 1 501 новый случай Covid-19, скончались 43 человека
В Грузии за сутки выявлен 1 501 новый случай коронавируса. Таким образом, общее число лиц, инфицированных с начала пандемии, достигло 595 264-ти.
Распределение новых случаев Covid-19 по регионам Грузии следующее:
- Тбилиси – 522;
- Имерети – 226;
- Кахети – 186;
- Самегрело – Земо Сванети – 181;
- Аджария – 101;
- Квемо Картли – 100;
- Шида Картли – 70;
- Гурия – 47;
- Самцхе-Джавахети – 31;
- Мцхета-Мтианети – 24;
- Рача-Лечхуми – Квемо Сванети – 13.
За последние 24 часа от коронавируса вылечились 1 954 пациента. В целом Covid-19 в Грузии переболели уже 559 996 лиц. От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались еще 43 человека. В настоящее время в общей сложности зафиксирован 8 541 случай летального исхода от Covid-19.
Активных случаев на сегодняшний день – 26 701 (-496). Из этого числа 1 255 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 330 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Лечение в стационаре под наблюдением врачей проходят 5 446 человек;
- В ковид-гостиницах находятся 1 225 человек;
- В карантинных пространствах находятся 39 человек;
- Проходят лечение на дому 20 030 человек;
- На самоизоляции находятся 21 501 человек.
За последние 24 часа было проведено 22 920 тестов. В том числе 12 141 исследование на антиген и 10 779 ПЦР-тестов. Дневной показатель положительных ответов – 6,55%. Показатель за последние 14 дней – 7,19%.
После второго дня голосования в РФ явка избирателей составила 31,5 процента
Явка на выборах в Госдуму к 20 часам московского времени после второго дня голосования в России (с учетом аннексированного Крыма) составила 31,5%, сообщил Центризбирком. В эти данные не входят участники электронного голосования.
Среди российских регионов лидер по активности на выборах Чечня - 73,5% избирателей в республике к вечеру субботы уже проголосовали. Одним из регионов с самым низким уровнем явки по итогам субботы остается Хакасия - там проголосовали 17% избирателей.
В Москве, по данным на 15 часов проголосовало больше 30%, в Петербурге - 16,5%.
Зарубежные СМИ следят за российским голосованием. Так Би-би-си отмечает, что это первые федеральные выборы в трехдневном формате. Он был опробован при голосовании за поправки к Конституции в 2020 году. Голосование прошло во время первой волны пандемии коронавируса в России.
Несколько недель спустя Госдума приняла закон, разрешающий и впредь делать голосование многодневным. Принимался он якобы для более эффективной защиты граждан от угрозы заражения. Однако, в первый же день нынешних выборов в Госдуму, в пятницу, во многих регионах выстроились очереди голосующих без соблюдения правил социального дистанцирования.
Международное французское радио пишет, что французские СМИ «соревнуются в подборе определений для описания трехдневной электоральной процедуры, официально именуемой выборами». Среди таких определений - «Полностью подконтрольные, скованные, запертые на замок от нежелательных кандидатов...»
При рекордно низком рейтинге партии власти «Единой России» (менее 30%), Кремль сделал все, чтобы обеспечить ей победу, отмечает постоянный корреспондент RFI в Москве Аниса Эль Джабри. В самый первый день голосования 17 сентября даже мировые гиганты Google и Apple уступили давлению российских властей удалив приложение «Навальный» из своих онлайн-магазинов и сделав недоступными для российских пользователей рекомендации «Умного голосования», предложенные соратниками оппозиционера. На следующий день бот «Умного голосования» удалил мессенджер Telegram, а Youtube заблокировал видео с перечислением кандидатов.
Коронавирус в Абхазии: 61 новый случай, 4 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 268 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 61 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 34 пациента. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 14 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 11, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 68 пациентов, состояние 9 человек тяжелое.
- В российском военном госпитале скончались три пациента: двое мужчин 1959 и 1963 г.р и женщина 1958 г.р.
- В Гагрской ЦРБ скончалась женщина 1934 г.р.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 719 человек. Зарегистрировано 401 летальный случай. Выздоровели 22 034 человека.
В первый день выборов в РФ отмечают массовое участие в них бюджетников
Из разных регионов, в том числе Сибири, с утра поступают сообщения о массовом участии бюджетников в голосовании на выборах разного уровня в России.
По информации телеграм-канала «Свободный народ», в Бурятии на избирательном участке выстроилась очередь военных, массово голосуют полицейские и сотрудники других бюджетных учреждений. Канал опубликовал фото с участков.
В Омске на ряд участков в Кировском округе с утра приезжали голосовать несколько сотен полицейских и сотрудников МЧС. Как сообщает наблюдатель Омского гражданского объединения, они прибывали на микроавтобусах и газелях.
Также в Омске на один из участков строем пришли голосовать сотрудники Росгвардии. Не менее 50 человек промаршировали на участок №264, где кандидатом в Госдуму от «Единой России» идет Оксана Фадина, действующий мэр Омска, сообщает Омское гражданское объединение. Также сообщается, что на участки привозят солдат-срочников, пишет сайт Сибирь.Реалии.
Кандидат в Госдуму от КПРФ Василий Шипилов из Томска заявил о жалобах бюджетников на принуждение открепляться от своих участков и голосовать на других, которые им укажут. Шипилов уведомил о ситуации ЦИК, направив копию «инструкции», выданной избирателям.
В Новосибирске наблюдатель от «Яблока» Алексей Колесников с участка №1335 сообщил о необычных «инструкциях для наблюдателей», переданных Общественной палатой. В перечне «обязанностей» есть пункт «Передача информации об оппозиционных наблюдателях в штаб». Такую же инструкцию волонтеры обнаружили в Бердске на УИК 1335.
В Красноярске наблюдатели зафиксировали подвоз избирателей к участку в гимназии «Универс». Об этом сообщил телеграм-канал «Борус». Глава краевого избиркома Алексей Подушкин сказал, что намерен экстренно решить проблему со столпотворениями людей на входе. Почему так произошло, Подушкин не знает.
Издание «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список «иноагентов») со ссылкой на СМИ, правозащитников и наблюдателей пишет, что в пятницу на многих избирательных участках образовались аномально большие очереди из работников бюджетных сфер и военных. По словам источника «Медузы», близкого к администрации президента России, «административно-зависимые избиратели» в своей общей массе должны проголосовать до 12 часов 17 сентября. «Это нужно для обеспечения мобилизации – будет больше времени мобилизовать тех, кто не пришел в первую волну утром в пятницу», – утверждает источник «Медузы«.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказал недоумение, комментируя предположения о том, что очереди на избирательных участках в первый день парламентских выборов – результат административного давления. «Они приняли решение и пришли голосовать, согласитесь. А может, кто-то из них в субботу и воскресенье работает, может, у них дежурство. Никакой проблемы в этом нет, абсолютно», – приводит слова Пескова «Интерфакс».
Замглавы российского ЦИК Николай Булаев заявил днем в пятницу, что серьезных жалоб на выборах пока не зафиксировано. Явка в стране в среднем составляет 8–12 процентов. На некоторых участках, по словам Булаева, явка доходит до 15 процентов.
В России в течение трех дней, начиная с 17 сентября, выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. Также проходят местные и региональные выборы. В списки избирателей включены более 108 миллионов россиян.
Жители Москвы и еще нескольких регионов, включая аннексированный Севастополь, могут проголосовать в онлайн-формате.
Некоторые пользователи электронного голосования в Москве уже пожаловались на сбои. Как проверили корреспонденты РБК, при попытке получить бюллетень на портале mos.ru появляется знак песочных часов, сообщение о превышении количества одновременных запросов к системе и просьба об ожидании.
Руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал журналистам, что московская система онлайн-голосования подверглась ddos-атакам. «Поскольку одновременно шли ddos-атаки и большая очередь, время ожидания увеличилось до 5 минут. Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы проголосовать», – сказал Венедиктов.
Комитет министров Совета Европы вновь призвал Россию освободить Навального
Комитет министров Совета Европы призвал власти России освободить Алексея Навального, а также выплатить компенсации заявителям по ряду дел, в частности, по «делу ЮКОСа». Положения национального законодательства не могут служить оправданием нарушения обязательств, вытекающих из международных договоров», – подчеркнул комитет министров Совета Европы.
Комитет министров Совета Европы 14–16 сентября провел ежеквартальное заседание, посвященное надзору за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ. Рассмотрено состояние десятков дел, которые касаются 20 государств-членов Совета Европы. Шесть из рассмотренных дел касаются России, сообщило «Международное французское радио».
Речь идет в частности о «деле Кировлеса» («Навальный и Офицеров против РФ») и деле «Навальные против РФ» («дело Ив Роше»). По этим двум делам ЕСПЧ постановил, что заявителей осудили в России «за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности» на основании «произвольных» и «явно необоснованных» судебных решений.
На заседании министров Совета Европы обсуждалось и дело «Нефтяная компания ЮКОС против РФ». Комитет министров СЕ напомнил, что Россия не исполнила постановление ЕСПЧ.
Суд в Страсбурге обязал Россию выплатить истцам компенсацию материального ущерба в 1 866 104 634 евро и 300 тысяч евро издержек и судебных расходов. Комитет министров подчеркнул, что «положения национального законодательства не могут служить оправданием нарушения обязательств, вытекающих из международных договоров, которые государство решило ратифицировать». Комитет министров призвал Россию предоставить план по выплате компенсаций, включая сроки выплат.
Комитет министров СЕ напомнил о других невыполненных Россией постановлениях ЕСПЧ. Например, по постановлению ЕСПЧ от 31 января 2019 года, Россия должна была выплатить за три месяца 10 млн евро по межгосударственной жалобе Грузии в связи с выдворением грузинских граждан в 2006 году. До сих пор ничего не выплачено, констатирует надзорный орган.
Комитет также высказался относительно дела «Хашиев, Акаев и другие против РФ», которое касается убийств и насильственных исчезновений во время контртеррористических операций в Чечне и соседних регионах. Из 650 человек, значащихся в исковом списке пропавших без вести в 1999–2006 гг., найдены только двое. Комитет также высказался относительно дела «Пичугин (группа Кляхина) против РФ», призвав власти РФ срочно найти альтернативные способы обеспечить защиту прав заявителя, предусмотренных Конвенцией.
Россия является членом Совета Европы и ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, взяв на себя обязательства исполнять решения ЕСПЧ. Однако в декабре прошлого года в России был закреплен приоритет Конституции над международным правом, говорится в публикации.
Прокуратура Грузии сделала заявление по предполагаемой утечке секретных данных
Прокуратура Грузии сделала специальное заявление по поводу дела т. н. секретных записей, предположительно, свидетельствующих о массовой слежке за гражданами, сообщает SOVA. 12 сентября СМИ получили ссылку, по которой можно было обнаружить тысячи документов – более 25 гигабайт текстовых файлов, видео- и аудиозаписей и фотографий. По одной из версий, в течение долгих лет эта информация собиралась сотрудниками Службы госбезопасности Грузии.
В прокуратуре в этой связи заявляют, что активные следственные и процессуальные мероприятия по расследования попавшей в СМИ информации продолжаются.
«С целью определения законности получения и распространения данных, а также их достоверности проводится опрос лиц, фигурирующих в деле. Ведутся мероприятия по идентификации личности тех, кто собирал и распространял информацию, а также по установлению аутентичности вышеуказанных документов.
В рамках практики правовой помощи прокуратура Грузии обратились к США и другим странам с запросом на доступ к данным на серверах, выявленных в ходе расследования. Свидетели, в том числе представители СМИ, получившие соответствующую информацию о размещенных в интернете материалах, были допрошены.
Прокуратура также призывает всех, кто владеет информацией по утечке или фигурирует в записях, связаться со следствием и сотрудничать с ней. В ведомстве подчеркивают, что указанные материалы могут содержать информацию о личной жизни, представлять собой деловую, профессиональную, коммерческую и/или государственную тайну, разглашение которой является нарушением закона. Поэтому прокуратура призывает воздержаться от распространения этой информации, «чтобы не нанести вред интересам физических и юридических лиц, а также государства».
Расследование уголовного дела ведется по 1, 2 и 4 пунктам статьи 158 частей (Нарушение тайны частной коммуникации) Уголовного кодекса Грузии.
В США ожидают вынесения приговора миллионеру Роберту Дёрсту
В США жюри присяжных признало мультимиллионера Роберта Дёрста виновным в убийстве в 2000 году его подруги Сьюзан Берман. Агентство Reuters сообщило, что признанный виновным и в других преступлениях, Дёрст, по всей вероятности, будет вынесен приговор к пожизненному заключению. Оглашение приговора 78-летнему Дёрсту назначено на 18 октября.
Продолжавшиеся в последние три с лишним десятилетия попытки доказательно расследовать несколько убийств, совершенных Дёрстом, давали ответов на все вопросы. Речь идёт об убийстве трех человек, совершённых на
Дёрст подозревается в убийстве трех человек, совершенных на протяжении 39 лет. В 1982 году исчезла его жена Кэтлин Маккормак. В 2000 году была убита подруга миллионера Сьюзан Бергман. Дёрст был заподозрен в том, что это было делом его рук, ради сокрытия обстоятельств убийства своей жены - Бергман знала правду об этом преступлении.
Третьей предполагаемой жертвой Дёрста стал его бывший сосед Морри Блэк. Несмотря на признание Дёрста в том, что он разрубил тело Блэка и сбросил его останки в реку, суд присяжных в 2001 году оправдал миллионера.
В ходе судебного заседания, состоявшегося в конце этой недели, Дёрст был признан виновным во всех трёх убийствах.
Сообщившие об этом СМИ рассказывают об эпизоде из жизни Роберта Дёрста, послужившем одним из последних аргументов в пользу его окончательного осуждения. Во время съемок документального сериала канала HBO «Тайны миллиардера» (The Jinx), наследник империи недвижимости, разговаривая сам с собой и забыв во время перерыва в съёмках, что на нём включённый микрофон, сознался в преступлении.
МВД Грузии сообщило о раскрытии убийства Ники Кварацхелия
Полиция раскрыла факт умышленного убийства, которое произошло на улице Анджапаридзе в Тбилиси 15 сентября 2021 года, - говорится в сообщении МВД Грузии. Речь идет об убийстве Ники Кварацхелия.
«По результатам расследования дела установлено, что в убийстве Ники Кварацхелия, 1999 года рождения, подозреваются А.Ч. 2000 г.р., и Г.К. 1999 года рождения, которые действовали по заранее разработанному плану. В частности, 15 сентября текущего года указанные лица на взятом напрокат автомобиле приехали на улицу Верико Анджапаридзе в Тбилиси, где устроили засаду на Кврарацхелия.
На основании полученных по делу доказательств также было установлено, что А.Ч. произвел более 10 выстрелов в жертву. Позже пострадавший Ника Кварацхелия скончался от полученных ранений в больнице.
С целью установления местонахождения А.Ч. и Г.К. и их задержания проводятся комплексные оперативно-розыскные и следственные действия, расследование продолжается», - говорится в сообщении МВД.
Цена на проезд из Цхинвали во Владикавказ повысилась из-за подорожания ГСМ
Стоимость поездки из Цхинвали во Владикавказ на общественном транспорте повысилась с 350 до 400 рублей, сообщил глава Управления автомобильного транспорта (УАТ) самопровозглашенной республики Южная Осетия Альберт Дудаев. По его словам, повышение цены на проезд в соседнюю республику связано с подорожанием горюче-смазочных материалов.
«Сегодня многие пассажиры предпочитают общественный транспорт частному извозу из-за повышения стоимости услуг последнего. Кроме того, компактные автобусы быстро заполняются, а на таможенном пункте пропуска они могут проезжать по отдельной линии, что также создает удобства для граждан - им не приходится простаивать в очередях на таможне», - сказал Дудаев.
Начальник управления отметил, что рейсовый общественный транспорт отправляется во Владикавказ ежедневно. Он отметил, что общественный транспорт отправляют во Владикавказ и в 9 утра, а при большем количестве пассажиров запускается и третий рейс. Начальник управления добавил, что салоны автобусов в ежедневном режиме обрабатывают дезинфицирующими средствами из-за ситуации с коронавирусом, передает информагентство «Рес».
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.