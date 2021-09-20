Гражданский сектор попал под обстрел «Грузинской мечты»

Приближающиеся выборы все более поляризуют общество, отмечают эксперты, и даже неполитические вопросы, обращенные к власти, она квалифицирует как пособничество оппозиции. Как это, например, случилось с запросом «Ассоциации молодых юристов» в Конституционный суд о границах избирательных округов.
«Ассоциация молодых юристов» обратилась с иском в Конституционный суд, в котором потребовала признать неконституционным определение границ избирательных округов. В НПО считают, что голос избирателей в небольших округах «весит» намного больше, чем в многочисленных, что создает фундамент для политических манипуляций.
Однако вполне рутинная юридическая процедура встретила неожиданно яростную критику партии власти. Ее лидеры обвинили «Молодых юристов» в пособничестве «Нацдвижению» в осуществлении переворота. Вот одно из показательных заявлений председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе:
«Вызывает беспокойство то, что ЕНД открыто делало пять лет назад, теперь делается от имени неправительственных организаций. За две недели до выборов организация, имеющая статус неправительственной, пробует создать проблемы выборам с новым абсурдным заявлением. Когда против поправок, принятых на основе широкого консенсуса три месяца назад, подается протест в наиболее активной предвыборной фазе, это, естественно, говорит о том, что за их иском стоит крайне порочный политический мотив».
«Господин Кобахидзе сделал это заявление, не ознакомившись с сутью иска», – убежден Ника Симонишвили, председатель «Ассоциации молодых юристов». По словам правозащитника, иск не содержит требований по немедленному пересмотру границ избирательных округов и нападки политиков вызывают сожаление:
«Мы участвовали в первых двух слушаниях по принятию поправок в Избирательный кодекс, но, в нарушение регламента, границы округов были определены в третьем чтении, когда наше присутствие было необязательным. Второе, исходя из практики Конституционного суда, рассмотрение дела по существу произойдет не ранее двух лет, и неясно, по логике Кобахидзе, как это может оказать влияние на текущие выборы. И вообще непонятно, почему напрашиваются параллели между нашим иском и требованием «Нацдвижения» от 2016 года, где партия требовала аннулирования итогов выборов».
В целом, по словам Симонишвили, власти в который раз предпочитают рассматривать гражданский сектор в роли политического оппонента, несмотря на то, что правозащитные НПО дистанцируются от политики, а их заявления по поводу несоответствия определенных юридических норм принимаются на основе тщательного исследования и анализа. В итоге, в попытке уклониться от ответа партия власти переводит вопрос в политическую плоскость с попыткой максимальной дискредитации правозащитников, говорит юрист.
Руководитель Центра стратегических инициатив Леван Алапишвили обращает внимание на то, что нападки на неправительственный сектор в канун выборов являются излюбленным стилем власти на протяжении последних двадцати лет:
«К сожалению, ничего нового мы не видим, власти пытаются навязать общественности насильственную повестку дня. Обратите внимание на их риторику – кровь, убийства, обвинение в переворотах. Преследование журналистов и представителей третьего сектора по худшим мировым лекалам. То есть происходит предельная поляризация общества под лозунгом «кто не с нами, тот против нас».
Неизменная повестка дня грузинских политиков, по мнению эксперта, является основным препятствием развитию страны, которая на протяжении десятилетий не может вырваться из порочного круга.
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