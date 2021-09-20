«Где густо, а где пусто». Явка на выборах в Госдуму в Абхазии оказалась неровной

Девять участков для голосования на выборах в Госдуму России восьмого созыва открылись на территории Абхазии в восемь утра и закрылись в восемь вечера в воскресенье 19 сентября. Принять участие в голосовании могли все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а это, как считается, до 80 процентов взрослого населения республики, а также временно находящиеся в стране, которых тоже было немало в нынешний бархатный курортный сезон.

Ранее участки для голосования на выборах в Госдуму были открыты на территории Абхазии в 2011 и 2016 годах. В голосовании 18 сентября 2016 года приняло участие более 20 тысяч избирателей, из них 75% проголосовало за партию «Единая Россия». В 2018 году в республике проходило голосование на президентских выборах, тогда за действующего президента России Владимира Путина проголосовало 94,1%, или 39 тысяч 427 человек.

К сохранению этой тенденции призывали накануне нынешних выборов представители самых разных внутриполитических лагерей Абхазии. Так, 18 сентября политсовет партии «Апсны» опубликовал заявление с призывом голосовать за партию «Единая Россия» и кандидатов от нее, мотивировав его следующим:

«Абхазию на протяжении долгих лет связывают взаимоотношения с главной политической силой Российской Федерации - всероссийской политической партией «Единая Россия» и ее лидерами, благодаря которым в 1999 году была снята блокада, а затем в 2008-м признана независимость нашего государства. Сегодня президентом Российской Федерации является Владимир Путин – лидер партии «Единая Россия». Именно благодаря его поддержке взаимоотношения между нашими государствами активно развиваются, Республике Абхазия оказывается всесторонняя помощь в социально-экономической сфере и обороне, а также на международной арене».

Участки, привязанные к одномандатным избирательным округам, были открыты в Сухуме (два) и по одному в Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора Гудутского района (рядом с 7-й российской военной базой), Очамчыре, Ткуарчале, Гале. Они приписаны к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.

Я озаботился накануне получением в посольстве РФ в Абхазии бумаги об аккредитации для СМИ на освещение выборов депутатов Госдумы. И оказалось, что совсем не напрасно: бумага эта очень пригодилась, когда около двенадцати дня подошел к зданию сухумской 10-й средней школы, где разместился один из двух избирательных участков в столице Абхазии, и увидел, что вдоль ее стены стоит очередь желающих проголосовать числом не меньше ста.

Встреченная у школы говорливая знакомая тут же стала рассказывать, как только что подъезжал проголосовать на участок президент Абхазии Аслан Бжания, но, постояв в очереди минут десять, решил поехать голосовать на другой участок, в школе №5, на Новом районе. Ну, что ж, правильно сделал, рассуждала собеседница, ведь у нас без разницы, на каком участке голосовать; конечно, его здесь пропустили бы и без очереди, из уважения, но в очереди этой он имеет те же права, что и остальные, и можно представить себе, сколько возмущенных комментариев появилось бы потом от его недоброжелателей в соцсетях! Кстати, спустя час после этого я зашел в магазинчик около своего дома и услышал, как сидящая там продавщица читает в айфоне смс-сообщение и пересказывает его напарнице – именно о том, как Аслан Бжания, простояв в очереди десять минут, поехал голосовать на Новый район. А придя домой, прочел сообщение одного из местных интернет-изданий о том же, только тут журналист уточнил, что стоял президент семь минут…

Попав в вестибюль 10-й школы, увидел, что все за стоявшими полукругом столиками члены участковой комиссии заняты приемом избирателей, и решил подойти к стоявшей в одиночестве у стены женщине в белом халате и, конечно, как и все вокруг, в медицинской маске. Она, представившись, рассказала:

«Адлейба Заира, медсестра 10-й средней школы. Мы сегодня здесь дежурим. Выборы проходят, сами видите, как. Пока никаких обращений к нам как к медикам не было.

– Люди сами в масках заходят или вы выдаете?

– Большинство в масках заходят, но у кого нет, мы тем выдаем».

Кстати, наблюдатель от Общественной палаты России Елена Жилинская, которая с восьми утра была в сухумской 10-й школе, похвалила в СМИ участковую комиссию за организацию голосования. В частности, была «проведена дезинфекция, есть средства защиты, толпы не создается, помогают сотрудники милиции».

Председатель участковой избирательной комиссии советник-посланник посольства России в Абхазии Максим Литвинов говорил в кабинете с кем-то по телефону:

«Очень высокая явка у нас. Можно как-то людей ориентировать, чтобы ехали в Новый район, а то мы уже тут задыхаемся».

На вопрос «Эха Кавказа», когда будут объявлены итоги голосования на участке, Литвинов сказал:

«Я не знаю. В зависимости от явки, сколько мы будем считать. У нас очень много народу идет. Сколько подсчет займет, я не могу пока сказать».

Но, как говорится, где густо, а где пусто. Очевидно, что на других участках в Абхазии явка была далеко не так высока, как на этом, в центре Сухума. На 16 часов в воскресенье по всей республике проголосовало немногим менее восьми тысяч избирателей. Сегодня к 11 утра в посольстве России сообщили СМИ, что всего участие в выборах приняли тринадцать тысяч избирателей. В абхазском сегменте соцсетей не замедлили прокомментировать, что это значительно меньше, чем пять лет назад, когда было около двадцати тысяч.

Многие наблюдатели считают, что логично предположить: это снижение активности избирателей примерно на треть связано со сложной ситуацией с коронавирусной пандемией, которой в 2016 году, как известно, не было. Но кто-то из анонимных пользователей абхазского сегмента «Фейсбука» высказал убеждение, что это, мол, следствие пагубного курса действующего президента, который «ведет нас в Грузию».

От ряда избирателей вчера слышал такие рассуждения: «По партийным спискам проголосовать можно, у большинства жителей Абхазии с российским гражданством есть свои симпатии и антипатии относительно российских политических партий, но вот по мажоритарным округам в четырех самых разных областях России, где имена кандидатов ничего нам обычно не говорят, как голосовать? Разве что снова ориентируясь на то, от какой он выдвигается партии?».

Одна избирательница, которую встретил, когда она шла к участку в 10-й школе, поделилась своими сомнениями: «Я всегда голосую на президентских выборах за Путина, который так много сделал для Абхазии. Но вот за «Единую Россию» на выборах в Думу голосовать не хочу – слишком много рыбок-прилипал у партии власти…»

О результатах голосования в Абхазии будет объявлено на днях.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия