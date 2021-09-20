Реальность по-абхазски

В последнее время мне довелось прочесть несколько публикаций и интервью известных представителей гражданского общества и СМИ Абхазии, посвященных одной теме, которую условно можно назвать «Как все начиналось». Авторы текстов и интервьюируемые лица излагали свое видение того, как начиналась война в Абхазии, каковы были ее корни, кто ее разжигал, а кто, напротив, всячески пытался ее избежать.

Если бы это была одна такая публикация, наверное, я бы махнул рукой и не стал заострять на ней внимание – мало ли кто что пишет. Но поскольку общий смысл всех статей и интервью был практически одинаковым, то стало очевидно, что это уже не просто мнение одного конкретного человека, а тенденция, как говорят финансисты, тренд. Это то, на чем в Абхазии будут воспитывать детей, и то, что абхазская элита выносит за рубеж, их видение и их взгляд на события конца 80-х, начала 90-х.

Можно было бы и на это не обращать внимания, если бы не один фактор – пропаганда, на которую никто не отвечает, становится историческим фактом. Когда реальность искажается до неузнаваемости, а вы молчите и не реагируете, – получается так, будто бы вам нечего ответить, и тогда через 10 лет ложь станет правдой, и оспорить ее будет некому.

Во всех без исключения статьях и публикациях абхазские авторы занимаются тем, что умеют лучшего всего, – моделированием реальности. Как говорится, «тут помню, тут не помню», – то, что не укладывается в тщательно создаваемый образ «жертвы грузинского фашизма», вообще не упоминается. Неудобные факты игнорируются, и общая картина меняется до неузнаваемости.

В упомянутых статьях и интервью все выглядит так, будто живущие в Абхазии грузины – в основном вздорные и самовлюбленные фашисты – вдруг, ни с того ни с сего, взъелись на несчастных абхазов, которые все это время трудились целыми днями и ни о чем другом не думали. Почему взъелись и за что – непонятно. Наверное, от природной вредности, не иначе.

Несмотря на это, миролюбивые абхазы денно и нощно пытались утихомирить соседей, шли на всяческие компромиссы, уговаривали, убеждали – «давайте жить дружно», но, подстрекаемые тбилисскими князьями, грузины не шли ни какие уступки, что и стало причиной начала войны. Наверное, мои коллеги-оппоненты жили в какой-то другой Абхазии, существовавшей где-то в параллельном пространстве, где события развивались совсем не так, как в нашем измерении.

В Абхазии, в которой родился и вырос я, мне с малых лет приходилось слышать практически один и тот же текст: «Вы здесь пришлые, и рано или поздно мы вас отсюда прогоним…»

Было это в глубоко советское время. Звиад Гамсахурдия сидит дома под колпаком КГБ, лишний раз пальцем пошевелить не может, а перестройка пока успешно умещается в рамках СССР и ограничивается лишь развенчанием Сталина. Поздний СССР, журнал «Огонек», Виктор Коротич… Помните времена?

А было еще и раньше – еще при Леониде Ильиче... Постоянное глухое недовольство – «Это наша земля, вы тут никто».

А еще заведение под названием АБИЯЛИ – Абхазский институт языка и литературы – настоящее гнездо сепаратизма, в котором занимались одной-единственной деятельностью – создавали идеологическую основу под идею отделения от Грузии.

В Абхазии, в которой жил я, главной мечтой абхазов было отделаться от грузин и стать большинством в республике. Было это, как и все вышесказанное, глубоко в советское время, так что на звероподобных грузинских фашистов во главе с Гамсахурдия списать никак не получится.

Мои оппоненты много описывают, как в параллельной реальности абхазская элита пыталась договориться с грузинами, но в нашем измерении все было совсем не так радужно – на примере Гальского района мы наглядно видим, какую роль грузинам отводили в независимом абхазском государстве – покорные, лишенные достоинства, забитые рабы.

В параллельном пространстве абхазов усиленно грузинизировали и заставляли их говорить на ненавистном языке. Но в Абхазии, в которой я вырос, большинство абхазов говорили только на русском. Странная грузинизация получается. При этом и сегодня парламент Абхазии работает на русском языке, и даже инаугурация президента проходит на великом и могучем. Но – грузинизация. А что, где-нибудь в Туманности Ориона, возможно, так и сочли бы.

В Абхазии, где я вырос, человек, у которого единственная дочь была замужем за грузином и подарила ему трех внуков, воевал за то, чтобы его зять и его же родные внуки были изгнаны, без права возвращения.

В Абхазии, где я вырос, абхазский профессор мог дружить с грузинской семьей, проводить с ней все свободное время, а потом идти в штаб «Аидгылары» и планировать, как бы их получше и эффективнее изгнать…

В Абхазии, в которой я вырос, все абхазское общество было одержимо идеей, что грузин сюда переселил Берия, и если их как-нибудь изгнать, то получится страна уровня Швейцарии.

В нынешней Абхазии эти неприятные истины то ли забыли искренне, то ли пытаются забыть намеренно. Удивительно, что многие этому верят. У меня есть несколько друзей в соцсетях, молодые абхазы, выросшие уже после войны и не помнящие баталий 80-х годов, и они искренне удивляются, когда я им рассказываю про «мы вас рано или поздно прогоним».

Время прошло, и у них уже сложилась совершенно ясная картинка прошлого, в котором абхазы не мечтали изгнать грузин, в июле 1989 года вероломно-звероподобные грузинские фашисты, пользуясь многократным количественным превосходством, напали на мирных абхазов, которые чисто случайно оказались возле здания Сухумского филиала Тбилисского университета… А профессура и студенты почему-то наглухо заперлись и не выходили на улицу. Что хотели, чего требовали? Кто их поймет…

В конце скажу то, что говорил неоднократно: в абхазском конфликте невинных овечек нет. Грузинская сторона в 80-е годы тоже вела себя не самым умным образом – а что, кто-то ожидал от нас скандинавской мудрости? Однако говорил и буду говорить: основная вина за развязывание войны лежит на абхазской стороне, которая сделала ее неизбежной. Когда целью является изгнание целой группы населения, надо понимать, что красиво и интеллигентно не получится.

Как бы ни пыталась абхазская элита переиначить историю, – ничего из этого не выйдет. Грузинская сторона ответственна за факт 14 августа 1991 года, и это наша коллективная историческая ответственность. Но абхазская сторона виновна в том, что 14 августа вообще стало возможным.

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