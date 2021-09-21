«Пальмовая ветвь» в номинации «Батумский остров»

В последние перед выборами дни власти наращивают масштабы обещаний, анонсированы проекты на миллиарды лари. Например, Батуми обещаны расширения и на суше, в Гонио, и на море, в виде острова в бухте. Впрочем, эксперты и представители гражданского сектора напомнили властям ее нереализованные идеи времен прошлых выборов три года назад.

Глава правительства Аджарской автономии Торнике Рижвадзе пообещал реализацию сразу двух многомиллиардных проектов – строительство нового города на месте бывшей советской базы в Гонио и создание рукотворного жилого острова в Батумской бухте на манер знаменитого Дубайского – в форме пальмы. Но только в случае победы партии власти на выборах. По словам главы кабмина Аджарии, реализация обоих проектов усилит туристический потенциал региона:

«Эксклюзивно поделюсь с вами новостью – мы достигли соглашения с инвестиционной командой о строительстве искусственного острова в виде пальмы. Мы приступаем к глубокому изучению вопроса и, как только будет первый результат, сразу приступим к реализации – объем инвестиций превысит несколько сот миллионов долларов. Кроме того, экстенсивное развитие региона подразумевает строительство нового города – на 320 гектарах в Гонио уже проведены подготовительные работы. Можно сказать, будет создана экстерриториальная юрисдикция, где будет развернута современная городская инфраструктура», – заявил Рижвадзе в эфире телекомпании «Имеди».

Позднее глава аппарата правительства автономии Джаба Сурманидзе представил несколько красочных иллюстраций проекта.

Инициатива Рижвадзе не нашла поддержки в Аджарии. Сегодня к зданию правительства автономии в Батуми пришли гражданские активисты и представители оппозиции с пальмовыми ветвями в руках. По словам участников перформанса, правительство Аджарии ничего не может противопоставить стихийной застройке Батуми. В течение двух лет общественность безуспешно добивается запрещения строительства посреди бульвара 20-этажной гостиницы «Амбассадор», а недавно стало известно, что в городе без надлежащих разрешений планируется строительство еще нескольких небоскребов.

По словам представителей местной оппозиции, правительство просто издевается над жителями Аджарии, анонсируя строительство масштабных проектов в то время, когда из-за неисправной дождевой системы и хаотичной застройки жители городов автономии не могут нормально передвигаться после дождя средней интенсивности.

В свою очередь, идею строительства объектов подверг критике член политсовета «Нацдвижения» Роман Гоциридзе.

«Они полностью потеряли совесть и смеются над избирателем. Несмотря на многочисленные обещания, за девять лет правления они не смогли построить ни одного моста в Тбилиси, а в Батуми у них появятся деньги на строительство острова в море? То, что мы видим на этой картинке фотошопа, будет стоить миллиарды долларов. Однако говорить о каких-либо финансовых расчетах или технических деталях проекта настолько несерьезно и абсурдно, что нет смысла продолжать», – написал Гоциридзе на своей странице в Facebook.

Кроме вышеупомянутого моста в Тбилиси, можно вспомнить обещания городских властей по строительству ветки наземного метро в пригородах столицы. Сегодня журналисты напомнили градоначальнику Кахе Каладзе на презентации новых маршрутов автобусов и маршрутных такси о многомиллионном проекте, анонсированном мэром еще в 2018 году. Каладзе пообещал вернуться к нему в случае своей победы на выборах:

«Технико-экономические исследования завершены по двум направлениям наземного метро «Самгори-Лило» и «Лило-Рустави». Мы не углублялись в детали проекта, так как в условиях пандемии нам пришлось временно его приостановить. Об этом обязательно порассуждаем в будущем».

Аналогичное положение складывается в регионах. На недавней презентации команды «Грузинской мечты» было заявлено о реализации масштабных проектов туристической инфраструктуры в регионе Имерети. Между тем, как следует из доклада НПО «Международная прозрачность – Грузия» от 17 сентября, в Кутаиси приостановлена реализация начатых в 2018 году проектов общей сметой в десятки миллионов лари. Среди них: реабилитация 70-ти домов на набережной Риони, реконструкция известной лестницы в сто ступеней, на которую было выделено около миллиона лари, строительство завода по производству электромобилей, подведение к аэропорту железнодорожной ветки и многое другое. Как и в Тбилиси, в ответном письме кутаисской мэрии причиной срыва работ также значится пандемия коронавируса.

В случае победы на выборах «Грузинской мечты», в течение 10 лет только в развитие инфраструктуры регионов обещано направить из бюджета порядка 32 миллиардов лари. В качестве бонуса обещано дополнительно инвестировать семь миллиардов лари на развитие сельского хозяйства Грузии. Для справки: доходная часть бюджета Грузии на 2021 год составляет 12 миллиардов лари, внешний долг страны превышает 25 миллиардов лари.