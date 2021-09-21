«Впечатление» в технике мастихин

Выставка художницы Гуранды Барциц под названием «Впечатление» открылась в этот понедельник, 20 сентября, на железнодорожной платформе «Гума». На ней представлены работы в технике живописи мастихин. Почему-то затрагивая в разговоре слово «живопись», почти безотчетно на ум приходят музейные залы, на стенах которых висят Ван Эйки, Брюлловы и Мане. При этом, говоря об искусстве, которое создается сегодня, мы обязательно вспомним о какой-нибудь инсталляции, перформансе или видеоарте и весьма редко – о картине, да и то это будет что-то абстрактно-минималистическое. То ли человек разучился рисовать окружающий его мир, то ли подустал от этого, то ли реальность диктует новые правила, исключающие широкую популярность классической фигуративной живописи в XXI веке. Здесь вряд ли найдется правильный ответ. Но это не значит, что такой вид искусства умирает. Множество людей до сих пор предпочитают реалистичное изображение пешеходов на фоне знакомых мест непонятным закорючкам на огромных белых холстах какого-нибудь Сая Твомбли. А десятки школ по всему миру по-прежнему учат молодых художников правилам каноничной живописи. Интересно, что в маленькой Абхазии, в отличие от других стран, по-прежнему классическая живопись торжествует над любой иной формой современного искусства. В местном культурном контексте подавляющее большинство – это художники, создающие фигуративную живопись.

Одной из них является Гуранда Барциц. В этот понедельник 30-летняя художница представила на железнодорожной платформе «Гума» выставку «Впечатление». Все представленные на ней картины созданы в технике мастихин.

Такое название пошло от особого инструмента, который поначалу использовали в масляной живописи для смешения красок на палитре. Но художественные эксперименты привели к тому, что мастихин стали употреблять вместо кисти для нанесения краски рельефными мазками или ровным слоем на холст. Так родилась новая техника, применение которой можно увидеть в творчестве Франсиско Гойи, Поля Сезанна и Валентина Серова. Гуранда Барциц рассказала о том, почему для своего творческого выражения выбрала именно эту технику: «После окончания университета я находилась в творческом поиске и как-то наткнулась на французского художника Карла Гайома. Он писал в технике мастихин, у него были насыщенные цвета и широкие мазки. Я поняла, что кистью такие мазки невозможно получить и что я просто обязана научиться этой технике. Я поехала приобретать все возможные виды мастихина. Это инструмент, визуально похожий на лопаточку или шпатель. В отличие от кисти он предполагает меньшую детализацию объекта, и с помощью него можно получить пастозные, жирные мазки с насыщенным цветом. Путем проб и ошибок я овладела этой техникой и с тех пор пишу в этом стиле».

На выставке представлено 20 работ, и большая их часть изображает знакомые каждому жителю Сухума места: тут есть и краснокирпичная гостиница «Россия» начала ХХ века, и центральная часть набережной с колоннадой, и здание Абхазского института гуманитарных исследований, и вид на смотровую площадку на Сухумской горе. Семь картин посвящены балету, и, как подчеркивает Гуранда Барциц, эта тема занимает особое место в ее творчестве: «Вдохновляет меня все, что окружает. Мы живем в прекрасном месте с прекрасной природой и городскими пейзажами. Но отдельное место в моем творчестве занимает балет. Моя мама, не имея художественного образования, в юности рисовала балерин. Я их никогда не видела. Но, видимо, как-то эта любовь мне передалась. Одним вечером я села и нарисовала балерину и после этого поняла, что мне близка эта тема. Мама тоже удивилась, когда увидела мои картины, и рассказала мне, что всю юность тоже рисовала балерин. И вот родилась серия картин, их намного больше, чем представлено на этой выставке. Еще я работаю в школе балета, преподаю изобразительное искусство. Видимо, балет меня окружает».

С помощью мягких оттенков краски работы на выставке создают какую-то трогательно-наивную атмосферу в здании железнодорожной платформы «Гума». У зрителя есть еще шесть дней, чтобы сходить на выставку и решить для себя, близко ли ему такое изображение родного города. «Впечатление» будет открыто до 27 сентября.