Число выявленных в Грузии случаев коронавируса превысило 600 тысяч

Строительство крупной гидроэлектростанции в Грузии будет приостановлено – турецкая компания ENKA объявила о выходе из проекта «Намахвани ГЭС».

В официальном сообщении говорится, что компания уже уведомила правительство Грузии о расторжении контракта, заключенного 25 апреля 2019 года. Причина – долгосрочные нарушения контракта и форс-мажор.

В проект строительства ГЭС в Западной Грузии инвесторы должны были вложить около 800 миллионов долларов. Против осуществления проекта выступали местные жители и представители НПО.

После акций протеста премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Минюсту изучить контракт с компанией ENKA. Он заявил, что проект «не будет продолжен на нынешних условиях». В частности, премьер упомянул тему аренды земель – для осуществления проекта инвестор получил часть территории в пользование на 99 лет.

Власти также заявляли, что приостанавливают строительство плотины и водохранилища ГЭС на шесть месяцев, однако расторгать контракт с инвестором не собираются.

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