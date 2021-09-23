Мужчина и женщина, рабочий вариант, или О чем принято молчать

Сексуальные домогательства на рабочем месте в госучреждениях Грузии. Исследование, посвященное этой теме, обнародовала организация «ООН-Женщины». Как часто госслужащие – как женщины, так и мужчины – подвергаются сексуальным домогательствам, почему зачастую они отказываются предавать это огласке и что вообще понимают под этой формулировкой?

Треть опрошенных госслужащих говорят, что сталкивались с сексуальными домогательствами на рабочем месте. Среди женщин этот показатель достигает 41%, а среди мужчин – 20%. Наиболее часто жертвами домогательств становятся женщины до 35 лет. Как правило, это женщины, занимающие невысокие позиции – секретари, специалисты тех или иных областей и стажеры. В особой зоне риска – разведенные:

«В Грузии разведенных женщин воспринимают как женщин легкого поведения что ли, с которыми можно все себе позволить. Именно с ними (мужчины) позволяют себе больше всего, т.е., когда знают, что женщина не замужем, с ней только флиртуют, а тут прямо требуют (секс)», – сказала 31-летняя госслужащая, участвовавшая в исследовании.

В качестве наиболее распространенных форм домогательств в исследовании упоминаются пошлые комментарии, шутки, комплименты, вопросы сексуального характера, сообщения, неуместные прикосновения сексуального толка, повторные приглашения на свидания и нежелательный флирт.

В то же время мужчины и женщины, как показало исследование, по-разному относятся к этому явлению.

«Абсолютное большинство женщин – 93% считают, что сексуальные домогательства на рабочем месте – это серьезная социальная проблема. При этом среди мужчин этого мнения придерживаются намного меньше – 44%. Кроме того, некоторые формы домогательств, например, шутки и комментарии сексуального характера или пристальные взгляды мужчины в меньшей степени считают проявлением домогательств, чем женщины», – говорит Натия Мествиришвили, специалист гендерных данных, представляющая организацию «ООН-Женщины».

Большинство женщин, которые говорят, что подвергались сексуальным домогательствам в течение последних 12 лет, отмечают, что они исходили от мужчин, которые были старше них и занимали вышестоящие должности. Это же является одной из причин, объясняющей, почему, как правило, жертвы молчат.

«Везде (в мире) и у нас редко сообщают о случаях сексуальных домогательств. Исследование показало, что только 10% из тех людей, которые подвергались им на рабочем месте, сообщали об этом в соответствующие органы», – говорит Натия Мествиришвили.

Эксперт под номером шесть, участвовавший в исследовании, рассказывает и о том, что может последовать за оглаской подобных случаев:

«Те публичные кейсы, которые мы видели, – там настолько сложно сложилась судьба у девушек (…) общество их осуждало, ругало, все они потеряли работу. Они остались безработными и в депрессии. Таких кейсов так много, что нужна очень большая смелость, чтобы заявить об этом».

Ряд экспертов, а также непосредственно участники исследования говорят, что в тех структурах, где коллектив в основном состоит из мужчин, например, в силовых ведомствах, для женщин риск стать жертвой сексуальных домогательств – выше. В то же время в учреждениях, где руководящие должности занимают женщины, – вероятность подобного меньше.

Несмотря на то, что по большей части жертвами домогательств на рабочем месте становятся женщины, такое происходит и с мужчинами.

«(…) моя начальница подошла и сказала: «Ну, что поделать, я тоже хочу ласки». Что-то в этом роде. Были еще и такие тексты, что якобы тетя ее наставляла, что, если она не сможет выйти замуж, ей нужно найти молодого парня и родить от него», – сказал 27-летний госслужащий, участвовавший в исследовании.

Следует принимать во внимание и культурные особенности страны. В Грузии принято считать, что инициатором романтических отношений обычно выступает мужчина, который должен приложить усилия, чтобы добиться расположения женщины. Из-за этого зачастую, говорит Натия Мествиришвили, мужчины и не осознают, что их внимание сексуального характера может быть нежелательным для женщины, а особенно, когда это происходит на рабочем месте:

«На деле для женщины это может быть совсем небезобидным (вниманием). Любая форма сексуальных домогательств, в том числе и вербальная, может сильно отразиться на психологическом и физическом здоровье женщин, а также на их карьерном росте, их мотивации».

В рамках исследования с декабря 2020-го по февраль 2021 года проходил онлайн-опрос, в котором приняли участие более 460 госслужащих. После этого для глубинного интервью были отобраны 27 человек – как женщины, так и мужчины, которые в формате видеоопроса более подробно рассказали о своем опыте.