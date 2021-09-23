Обзор абхазской прессы

Абхазское телевидение выяснило, как проходит вакцинация в медучреждениях столицы. Темпы вакцинации упали в Республиканской больнице.

«В Республиканской больнице из сотрудников привито 10%. Это свидетельствует о многом. Те, кто знает, что это такое, тем не менее не прививаются. Это пришло от антипрививочного движения из России. Там такая же проблема, такая же беда, как и у нас», – сказал в интервью Абхазскому телевидению замминистра здравоохранения Абхазии Вахтанг Вардания. Он оценил процесс вакцинации в медучреждениях столицы как вялотекущий.

В Сухумской городской клинической больнице привито 364 человека, из них 68 медработников.

Главврач сухумской поликлиники № 1 Лиана Ампар сообщила, что с 10 августа в медучреждении вакциной «Спутником Лайт» провакцинировано 588 человек, тогда как «Спутником V» было провакцинировано более 1400.

Снижение активности населения наблюдается и в поликлинике № 3 в Синопе. На данный момент «Спутником Лайт» привилось 215 человек. «Когда был «Спутник V», мы активно прививали, в день до 60 человек могли прийти на первый и второй компонент», – говорит главврач сухумской поликлиники Галина Горбунова.

«Вот-вот очередной День Победы, только нет ощущения победы. Что-то мы потеряли за эти десятилетия совесть ли, порядочность ли... В прошлом году с приходом нового руководства в Фонд инвалидов ОВНА 1992-1993 гг. прекратили финансирование Ассоциаций инвалидов», – пишет на своей странице в социальной сети «Фейсбук» ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., кавалер ордена Леона Надежда Ашуба.

«Насколько правомерно было это решение, надеемся, решит суд, бюджет был расписан на весь год. Я не буду вдаваться в подробности деятельности фонда, слышала, они сумели подчистить списки, сократить долги. Молодцы, если это так. Здесь хочу поговорить немного о другом. С годами мы не становимся моложе и здоровее. Догоняют нас хвори, на которые раньше не обращали внимания. Помимо всего прочего, донимает нас, возможно, как и многих в нынешние времена, и дефицит общения. Вот в этом плане очень здорово нас всех, имею в виду женщин – инвалидов войны, поддерживала и подстегивала Ассоциация женщин инвалидов войны. В списке нас было около сотни, сейчас уже меньше, мы тихо уходим по конечному адресу. Можно по-разному относиться к людям, но кинь в меня камень тот, кто сам без греха. Наташа Сангулия, Лариса Тарба, Мзиана Квинадзе – можно сказать штаб нашей Ассоциации женщин инвалидов войны. Никакой мерой и никакими весами не измерить труд этих девчонок, которые ни одну заболевшую медсестричку не оставляли без внимания, устраивая ее в больницу, бегая по аптекам за лекарствами и в худшем случае устанавливая памятники безвременно ушедшим. И не оставляли без внимания осиротевших детей. Я думаю, не слишком много расходов нес бюджет, выплачивая зарплату руководителям ассоциаций инвалидов, учитывая какие растраты бюджета делали некоторые руководители организаций и предприятий, которых наказали домашним арестом?! Самое обидное, что против ассоциаций инвалидов с шашками наголо кинулись те, кто был во время войны рядом с нами, но не удосужился услышать нас в мирное время. Видно, наше время прошло, и мы им сегодня оказались не нужны, зачем, войны ведь нет – и слава богу, никому не надо оказывать первую помощь».

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Директор Государственного музея Абхазии, археолог Аркадий Джопуа рассказал «Апсныпресс» о судьбе ценного археологического артефакта – свинцового саркофага, которому более 1500 лет. Его нашли месяц назад в ходе совместной абхазо-российской археологической экспедиции в древнем городище Гюэнос на территории современного города Очамчыры.

Ученые не спешат его вскрывать. Для этого они ждут специалистов из России, сейчас ведут с ними переговоры и надеются, что до конца октября саркофаг будет вскрыт и можно будет приступить к его подробному изучению.

«Свинцового саркофага этого периода не находили еще нигде на территории Закавказья. Были находки только более позднего периода. Похожие саркофаги были найдены в Англии и в прошлом году во Франции, но нельзя сказать, что их много. Это очень редкая находка, поэтому нам очень повезло и нашей истории тоже», – сказал Джопуа. Совместные абхазо-российские археологические экспедиции проходят ежегодно 20 лет подряд.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия