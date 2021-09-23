В Абхазии подтверждено 116 новых случаев коронавируса

Специальный посланник США в Республике Гаити Дэниел Фут подал в отставку, выразив несогласие с депортацией гаитянских беженцев, которые бежали из своей страны из-за нестабильной политической обстановки и стихийных бедствий.

Власти США продолжают вывозить сотни людей, в том числе целые семьи, обратно на Гаити. Одновременно наблюдается обострение условий в лагерях для мигрантов по обе стороны границы между США и Мексикой, пишет «Голос Америки».

«Я не хочу быть причастным к бесчеловечному контрпродуктивному решению Соединенных Штатов депортировать тысячи гаитянских беженцев и нелегальных иммигрантов на Гаити - в страну, где представители властей США не покидают охраняемых территорий из-за опасности, исходящей от вооруженных банд, контролирующих повседневную жизнь», – заявил Фут в своем письме об отставке, о котором впервые сообщил канал PBS.

Фут назвал политику США в отношении Гаити глубоко ошибочной и заявил, что его рекомендации были проигнорированы и отклонены. Он также написал, что на Гаити произошел крах государственности и власти не обеспечивают гражданам безопасность или даже базовые услуги.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал ложными утверждения дипломата, что его предложения были проигнорированы. «По поводу Гаити велось несколько политических дискуссий на высшем уровне, в рамках которых все предложения, в том числе инициативы специального посланника Фута, были полностью рассмотрены в рамках строгого и прозрачного политического процесса. Некоторые из этих предложений были сочтены нецелесообразными в контексте нашей приверженности продвижению демократии в Гаити и были отклонены в ходе политического процесса», - приводит слова Прайса «Голос Америки».

Начиная с воскресенья, как отмечает «Би-би-си», США вывозными рейсами вернули обратно на Гаити более 1400 беженцев, живших во временном лагере в Техасе. Всего в этом лагере на границе с Мексикой разместились 13 тысяч человек.

Многие гаитяне бежали из своей страны после разрушительного землетрясения 2010-го года. Значительная часть этих людей вначале прибыли в Бразилию и ряд других стран Латинской Америки, но затем, не найдя работу и не получив легального статуса, начали перемещаться в сторону США. В этом году ситуацию на Гаити усугубил политический кризис, связанный с убийством в июле президента Жовенеля Моиза. Позднее, в августе, в стране произошло новое землетрясение с большим количеством жертв и значительными разрушениями.