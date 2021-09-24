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Один из лидеров «Талибана» принял «представителя Южной Осетии»
Официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммад Наим накануне сообщил, что заместитель премьер-министра в новой администрации Афганистана Мулла Абдул Гани Барадар встретился с представителем самопровозглашенной республики Южная Осетия. Информацию распространил и ряд Telegram-каналов.
«На встрече обсуждались вопросы, касающиеся обеих стран, региональной безопасности и ситуации в Афганистане», – говорилось в сообщении.
Оказалось, что встретился с талибами Алексей Максимов. В августе-сентябре сообщалось, что его пригласили в Цхинвали из Москвы и назначили представителем югоосетинской Службы внешней разведки в России. Пользователи соцсетей и СМИ писали о «сомнительных фактах в его биографии» – он, возможно, приписывал себе несуществующие военные заслуги и награды.
О встрече Алексея Максимова с представителем «Талибана» официальные источники в Цхинвали пока не сообщают.
В августе югоосетинский депутат Давид Санакоев не исключил политическое признание Южной Осетии «Талибаном».
«Вопрос о признании «Талибана» со стороны Государства Алания пока не стоит на повестке дня, хотя исключать ничего нельзя. Все будет зависеть от того, насколько вменяемым и прагматичным покажет себя новое афганское руководство», – писал Санакоев.
Другие новости дня
Один из менеджеров НОВАТЭК обвинён в США в налоговых преступлениях
Суд в США арестовал американского гражданина, заместителя председателя правления независимой российской газовой компании НОВАТЭК Марка Джитвэя. Ему предъявлены обвинения в обмане Соединенных Штатов, выразившемся в уклонении от уплаты налогов и сокрытии в офшорах доходов, заработанных во время работы в компании.
Согласно обвинительному заключению, представленному в федеральном суде в городе Форт Майерс во Флориде, будучи финансовым директором НОВАТЭК с 2005 до 2016 года, Джитвэй получил десятки миллионов долларов компенсации в виде акций компании и других финансовых инструментов. Все эти средства поступали на два счета в швейцарских банках. Сумма этих активов в определенный момент достигала 93 миллионов долларов. Прокуратура утверждает, что Джитвэй указывал свою бывшую жену-гражданку России в качестве владельца этих счетов.
Джитвэю предъявлен ряд обвинений, связанных с неуплатой налогов на иностранные доходы, предоставлением фальшивых данных в налоговых декларациях, сокрытием активов, находящихся в иностранных банках. В случае признания виновным, он может провести несколько десятилетий в тюрьме.
В обвинительном заключении подчеркивается, что вина Джитвэя усугубляется тем, что он является профессиональным лицензированным бухгалтером, специализирующимся на налогах.
В течение 11 лет Марк Джитвэй работал главным финансовым директором НОВАТЭКа, сейчас он занимает должность заместителя председателя правления компании
Обнаружены обломки пропавшего на Камчатке вертолета ФСБ
Обломки пропавшего вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке в ночь на 24 сентября, найдены на склоне горы Острой в Елизовском муниципальном районе края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в авиационных службах региона.
Обломки вертолета обнаружены на высоте примерно 950 метров над уровнем моря. По данным Камчатгидромета, погодные условия в ночь на пятницу были хорошими, однако облака, возможно, закрывали вершину горы высотой около одной тысячи метров. На борту, предположительно, находилось трое человек. Пропавший вертолет, по предварительным данным, принадлежит ФСБ России. О судьбе экипажа пока ничего неизвестно, сообщил источник "Интерфакса".
РИА-Новости сообщают, что обломки вертолета находятся в труднодоступной местности. По данным издания, на борту могли находиться сотрудники авиационного отряда ФСБ, выполнявшие тренировочный полет. Сотрудники МЧС к поисковым работам не привлекаются, сообщили РБК в региональном отделении.
- В августе на Камчатке разбился вертолет с туристами из Санкт-Петербурга и Москвы. Ми-8, на борту которого находилось 13 пассажиров и 3 члена экипажа, упал на дно Курильского озера. Восемь человек сумели спастись сами или с помощью сотрудников Кроноцкого заповедника.
- 13 сентября в Иркутской области потерпел крушение самолет L-410 авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он разбился в тайге в районе села Казачинское около реки Киренга при повторном заходе на посадку. На борту находились 16 человек, четверо из них погибли.
- 22 сентября в 38 км от Хабаровска разбился самолет АН-26, на борту которого находились 6 членов экипажа. Спасатели с воздуха обнаружили обломки судна. Все члены экипажа погибли.
На Эльбрусе из-за непогоды погибли 5 альпинистов
Пятеро альпинистов из туристической группы, которая отправилась на покорение Эльбруса и подала сигнал бедствия вечером 23 сентября, найдены мёртвыми, сообщает Baza.
"Интерфакс" уточняет, что всего в группе было 19 человек из 11 регионов России, включая гида. 14 из них удалось спасти в результате поисковой операции, в которой участвовали 70 спасателей и 16 единиц техники.
По предварительным данным причиной ЧП стала непогода. В четверг на маршруте, по которому следовала группа, скорость ветра поднялась до 40 метров в секунду при температуре минус 20 градусов. Видимость не превышала одного метра из-за сильной пурги. При этом ни один человек из туристической группы не являлся профессиональным альпинистом.
Отмечается, что тургруппа заранее зарегистрировала свой маршрут в МЧС России. Сигнал бедствия она подала, когда находилась на высоте 5 тысяч 400 метров.
Утечка газа в Цхинвали – Маргарита Симоньян рассказала об «адовой провокации»
В Цхинвали, возможно, пытались отравить газом руководителя информагентства «Спутник – Южная Осетия» Виталия Денисова. О «дикой истории» рассказала главный редактор агентства «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
По её словам, Денисов, командированный агентством из Москвы, обнаружил в арендуемом частном доме утечку газа в двух местах – на входящем уличном стояке и в котельной на первом этаже.
«Концентрация газа в котельной могла привести к взрыву при автоматическом включении горелки. Этого не произошло по случайности – в системе не было воды. Прибывшая аварийная служба ликвидировала неисправность. Через некоторое время Денисов осмотрел повреждения и обнаружил, что труба распилена.
И все мы тут же вспомнили, как погибла семья российского советника по здравоохранению Игоря Галя. Именно так она и погибла. В феврале 2020-го при странных обстоятельствах отравились газом», – пишет Симоньян.
По её словам, Денисову позвонил лично президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и пообещал досконально во всем разобраться.
«Я знаю, как осетины относятся к русским и к России. У меня мало сомнений, что это адова провокация кого-то, кто хочет поссорить народы. Осталось выяснить, чья именно», – написала Симоньян.
В югоосетинском КГБ заявили, что оперативно-следственная группа ведомства выявила повреждение газового шланга отопительной системы в одном из частных домовладений.
«21 сентября в Комитет государственной безопасности обратился руководитель ИА «Спутник – Южная Осетия» Денисов Виталий Алексеевич в связи с предположением о возможных злонамеренных действиях неустановленных лиц, якобы вызвавших утечку природного газа в частном домовладении.
Выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа КГБ РЮО провела обследование домовладения, в ходе которого действительно выявлено повреждение газового шланга отопительной системы. При этом следов умышленной порчи данного оборудования не обнаружено», – говорится в сообщении пресс-службы.
КГБ отмечает, что в настоящее время с привлечением соответствующих экспертных структур продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего, отрабатываются различные версии, в том числе по умышленной порче газового шланга.
В Абхазии подтверждено 116 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 507 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 116 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 44 пациента. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 20 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 9 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 12, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 67 пациентов, состояние 10 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 153 человека. Зарегистрировано 410 летальных случаев. Выздоровели 22 107 человек.
Посланник США подал в отставку, не согласившись с депортацией гаитян
Специальный посланник США в Республике Гаити Дэниел Фут подал в отставку, выразив несогласие с депортацией гаитянских беженцев, которые бежали из своей страны из-за нестабильной политической обстановки и стихийных бедствий.
Власти США продолжают вывозить сотни людей, в том числе целые семьи, обратно на Гаити. Одновременно наблюдается обострение условий в лагерях для мигрантов по обе стороны границы между США и Мексикой, пишет «Голос Америки».
«Я не хочу быть причастным к бесчеловечному контрпродуктивному решению Соединенных Штатов депортировать тысячи гаитянских беженцев и нелегальных иммигрантов на Гаити - в страну, где представители властей США не покидают охраняемых территорий из-за опасности, исходящей от вооруженных банд, контролирующих повседневную жизнь», – заявил Фут в своем письме об отставке, о котором впервые сообщил канал PBS.
Фут назвал политику США в отношении Гаити глубоко ошибочной и заявил, что его рекомендации были проигнорированы и отклонены. Он также написал, что на Гаити произошел крах государственности и власти не обеспечивают гражданам безопасность или даже базовые услуги.
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал ложными утверждения дипломата, что его предложения были проигнорированы. «По поводу Гаити велось несколько политических дискуссий на высшем уровне, в рамках которых все предложения, в том числе инициативы специального посланника Фута, были полностью рассмотрены в рамках строгого и прозрачного политического процесса. Некоторые из этих предложений были сочтены нецелесообразными в контексте нашей приверженности продвижению демократии в Гаити и были отклонены в ходе политического процесса», - приводит слова Прайса «Голос Америки».
Начиная с воскресенья, как отмечает «Би-би-си», США вывозными рейсами вернули обратно на Гаити более 1400 беженцев, живших во временном лагере в Техасе. Всего в этом лагере на границе с Мексикой разместились 13 тысяч человек.
Многие гаитяне бежали из своей страны после разрушительного землетрясения 2010-го года. Значительная часть этих людей вначале прибыли в Бразилию и ряд других стран Латинской Америки, но затем, не найдя работу и не получив легального статуса, начали перемещаться в сторону США. В этом году ситуацию на Гаити усугубил политический кризис, связанный с убийством в июле президента Жовенеля Моиза. Позднее, в августе, в стране произошло новое землетрясение с большим количеством жертв и значительными разрушениями.
Найден мертвым глава Следственного комитета по Пермскому краю
Глава Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мертвым, сообщили в четверг несколько российских СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных структурах.
Позднее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство начало проверку обстоятельств гибели Сергея Сарапульцева.
По словам источников, в том числе собеседников агентств ТАСС и «Интерфакс», Сарапульцев покончил жизнь самоубийством. Предполагаемой причиной они назвали проблемы в семье. Источник ТАСС сказал, сославшись на предварительные данные, что самоубийство чиновника не связано со службой, в частности со стрельбой в университете в Перми на этой неделе.
Сергей Сарапульцев возглавил следственное управление СК по Пермскому краю в 2018 году.
По данным телеграм-канала Baza, тело Сарапульцева нашли в его коттедже. Baza также пишет , что в четверг в областном управлении Следственного комитета прошло совещание, посвященное атаке на Пермский университет, и после этой встречи от расследования отстранили многих местных следователей.
Официальный представитель СК сообщила в среду, что Пермь посетил глава ведомства Александр Бастрыкин. По словам Светланы Петренко, на оперативном совещании Бастрыкину доложили ему о ходе расследования массового убийства в Пермском университете и запланированных следственных действиях.
Утром 20 сентября неизвестный открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. Погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. Нападавший при задержании был ранен и госпитализирован. Позднее следствие сообщило, что стрельбу в университете открыл студент юрфака этого вуза Тимур Бекмансуров. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Ника Мелия прокомментировал свою потасовку с Ираклием Кобахидзе
Председатель «Единого национального движения» Ника Мелия прокомментировал свою потасовку с председателем «Грузинской мечты» Ираклием Кобахидзе.
Инцидент произошел сегодня днем, 23 сентября, перед зданием представительства ЕС в Тбилиси. Политики пришли в офис Евросоюза на встречу с западными дипломатами, чему предшествовал скандал с предполагаемой утечкой секретных данных из Службы госбезопасности Грузии, в том числе о слежке за западными дипломатами.
Когда Кобахидзе вышел со встречи и отвечал на вопросы журналистов, к нему подошел лидер «Нацдвижения» Ника Мелия. В результате политики стали обвинять и оскорблять друг друга.
Мелия заявил, что «Грузинская мечта» показала свое лицо странам-партнерам Грузии. Он отметил, что находившиеся в здании представительства Евросоюза послы попросили его «не поддаваться на провокацию», после того как рядом с офисом собрались активисты правящей партии, сообщает «Нетгазети».
«Все лицезрели, в особенности послы наших партнеров, с каким правительством мы имеем дело. Они попросили нас быть начеку и не поддаваться на провокации, которые устраивал режим. Даже если бы «Грузинская мечта» захотела, она бы не смогла показать свое лицо более ясно перед международным сообществом», - заявил политик.
Марина Кочиева: В Южной Осетии циркулирует индийский штамм коронавируса
«В Южной Осетии в основном циркулирует индийский штамм коронавируса», - заявила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По ее словам, в августе Югосетпотребнадзор отправил пробы на лабораторные исследования в Ставропольский противочумный институт.
«Пять проб забраковали, а в оставшихся 39 пробах выявлен индийский штамм «дельта». Мы так и предполагали, но сейчас у нас уже не предположение, а лабораторно подтвержденная информация», – сказала Кочиева.
Как отметила глава ведомства, данный штамм наиболее агрессивный, в основном болеют молодые и дети. «Я бы хотела, чтобы, понимая всю серьезность ситуации, каждый следил не только за состоянием своего здоровья, но еще и берег свое окружение», - сказала она.
Главный санитарный врач обратилась к населению республики с просьбой соблюдать масочный режим, избегать мест массового скопления людей, чтобы уменьшить риск заболевания, передает информагентство «Рес».
Открыт первый двухкилометровый участок новой дороги Рикотского перевала
Сегодня было открыто движение на первом двухкилометровом, двухполосном участке Рикотской магистрали Хеви-Убиса близ тоннеля, который соединяет восточную и западную части Грузии.
Пока движение открыто на двухкилометровом четырехполосном участке (в одном направлении), при этом продолжается строительство параллельной двухполосной дороги, сообщает «Новости-Грузия».
Новый участок дороги включает шесть мостов (длина: 98 м; 65 м; 98 м; 98 м; 65 м и 131 м) и три тоннеля (длина: 70 м; 182 м; 100 м). В рамках строительства Рикотского перевала будет построено 51,6 км дорог, 96 мостов и 53 туннеля. Уже ведутся интенсивные работы на 71 мосте и в 47 туннелях, восемь туннелей уже проложены. Соответственно, 80% проекта Рикотского шоссе находится в активной фазе строительства.
Рикотская магистраль является важной частью международной скоростной автомагистрали Восток-Запад и «Трансъевропейской транспортной сети», и играет важную роль в формировании логистического и транзитного хаба Грузии.
Строительство участка Хеви-Убиса осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка развития в размере более 732 миллионов лари. Общая стоимость строительных работ на участке Рикотского перевала составляет около 2,6 млрд лари.
В Тбилиси открыли Мемориал пропавшим без вести
В Тбилиси на аллее Тамарашвили в Ваке-Сабурталинском районе появился Мемориал пропавшим без вести, сообщает «Новости-Грузия».
Памятник посвящен памяти пропавших без вести в во время вооруженный действий в 1990-х годах и российско-грузинской войне в августе 2008 года. Мемориал открыли госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани и глава Международного комитета Красного Креста в Грузии Северин Шапаз.
По официальной информации, в результате вооруженных действий 1990-х годов и российско-грузинской войны в августе 2008 года в Грузии без вести пропали более 2300 человек.
Кобахидзе извинился перед обществом за слова, произнесенные в перепалке с Мелия
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что во время провокации, устроенной лидером оппозиционного «Единого национального движения», не смог сдержать себя. Политик принес извинения за слова, которые произнес во время перепалки.
Инцидент произошел сегодня днем, 23 сентября, перед зданием представительства ЕС в Тбилиси, сообщает SOVA. Политики пришли в офис Евросоюза на встречу с западными дипломатами, чему предшествовал скандал с предполагаемой утечкой секретных данных из Службы госбезопасности Грузии, в том числе о слежке за западными дипломатами.
Когда Кобахидзе вышел со встречи и отвечал на вопросы журналистов, к нему подошел лидер «Нацдвижения» Ника Мелия. В результате политики стали обвинять и оскорблять друг друга.
Позже, комментируя инцидент, председатель «Грузинской мечты» заявил, что ЕНД использует политическую арену только для провокаций.
«Яркий пример этого мы видели сегодня в исполнении Никанора Мелия, который является неинтеллектуальным хулиганом и провокатором и видит свой политический шанс только в провокациях. Сегодняшний день также подтверждает, что на подобные провокации очень сложно не реагировать. И мне тоже было непросто терпеть сегодняшнюю провокацию и оскорбления, особенно со стороны криминала. Я хочу извиниться перед общественностью за слова, которые они услышали от меня», - сказал Кобахидзе.
Лидеры «Мечты» и «Нацдвижения» чуть не подрались у представительства ЕС. ВИДЕО
Лидеры правящей и самой крупной оппозиционной партии едва не подрались сегодня у здания офиса Евросоюза в Тбилиси.
Посол ЕС в Грузии Карл Харцель пригласил к себе на встречу лидеров политических партий и депутатов, подписавших соглашение, предложенное президентом Евросовета Шарлем Мишелем о выходе из политического кризиса.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», встреча касается вопроса проведения в Грузии местных выборов 2 октября. Посол проводит встречи с политиками по-отдельности.
Конфликт между председателем «Национального движения» Никой Мелия и председателем партии «Грузинская мечта» Ираклием Кобахидзе произошел после того, как Кобахидзе вышел со встречи с Харцелем, а Мелия туда направлялся.
Кобахидзе беседовал с журналистами и, в том числе, давал комментарии по поводу недавнего противостояния между сторонниками двух партий в Дманиси. Накануне стало известно, что задержан сын кандидата в депутаты от «Грузинской мечты», который обвиняется в том, что ранил двух представителей оппозиции ножом.
Узнав о том, что именно комментирует Кобахидзе, Ника Мелия подошел к нему и напомнил, что «Грузинская мечта» «посмела обвинять «Национальное движение» в том, что они сами ранили холодным оружием своих сторонников». Мелия использовал уничижительные термины, а также говорил громко и практически преследовал Кобахидзе, который поспешил сесть в машину.
«Ты – раб Бидзины Иванишвили. Неужели ты сам веришь в то, что говоришь? У тебя нет ни стыда, ни совести. Ты получишь достойный ответ на выборах 2 октября», – сказал Мелия.
Кобахидзе в ответ назвал реплику Мелия провокацией.
«Вот так они устраивают провокацию, эти подонки и грязные люди. Ника Мелия – провокатор, человек без интеллекта, хулиган и грязный человек», – сказал Ираклий Кобахидзе. После этого он покинул территорию на автомобиле.
Анатолий Бибилов: «Грузия живет в каком-то виртуальном мире»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня встретился с сопредседателями Женевских дискуссий. На встрече югоосетинский лидер обозначил три темы, которые, по его словам, остаются нерешенными.
«Это вопрос безопасности, без вести пропавших граждан Южной Осетии и незаконный пост в селе Уиста (Цнелиси – ред.)», – сказал Бибилов.
«Есть документально подтвержденная информация о том, что трое парней точно были в руках грузинской полиции. Пусть они передадут нам хотя бы их останки, чтобы мы могли похоронить их по-человечески, и родные могли прийти на их могилы», – отметил он.
По информации агентства «Рес», сопредседатель Женевских дискуссий от ОБСЕ Анника Сёдер сообщила, что идет большая работа по поиску без вести пропавших. Запланирована встреча с генпрокурором Грузии.
Анатолий Бибилов отметил, что абсолютно не принижает желание сопредседателей решить эти вопросы, «однако результата нет».
«Мне кажется, что Грузия живет в каком-то виртуальном мире, в военное время. Пора смириться с реальностью, начать решение вопроса, и в первую очередь, убрать незаконный пост с Уиста (Цнелиси – ред.). Надо отойти от двойных подходов. Мы готовы к решению всех вопросов, мы всегда выполняем взятые на себя обязательства», – добавил Бибилов.
По информации агентства «Рес», сопредседатель Женевских дискуссий от ЕС Тойво Клар пояснил, что он «рассчитывает на добрую волю всех участников дискуссий, и важно, чтобы один участник понимал позицию другого, – тогда будет результат».
- 54-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности состоится 12-13 октября.
РБК: 4 из 5 лидеров списка «Единой России» не пойдут в Госдуму
Четверо из пяти лидеров списка "Единой России" на выборах в Госдуму - Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Елена Шмелёва и Денис Проценко - не планируют переходить на работу в парламент. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что президент Владимир Путин в понедельник проведёт в режиме он-лайн встречу с лидерами списка "Единой России". Вероятно, о том, кто из них перейдёт в Думу, будет официально объявлено после этой встречи.
Ранее Путин говорил, что ему было бы жаль, если бы главы МИД и Минобороны - Лавров и Шойгу - ушли в Госдуму, однако решение, по его словам, примут они сами. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, соглашаясь баллотироваться, говорил, что будет заниматься в Думе вопросами здравоохранения, однако, по данным РБК, от мандата откажется и он - как и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва.
Единственной из пятёрки депутатом может стать уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецова. Планируется, что ее кандидатура будет предложена на пост вице-спикера, говорит источник РБК.
Ожидается, что ЦИК подведёт официальные итоги выборов в пятницу 24 сентября. После этого у избранных депутатов будет 5 дней на отказ от мандата.
По предварительным данным, "Единая Россия" получит 324 места в Думе из 450, сохранив конституционное большинство. Среди тех, кто формально избран в Думу и, видимо, также откажется от мандата, например, главы ряда регионов, включая мэра Москвы Сергея Собянина. В депутаты от "ЕР" также избраны, например, певец Денис Майданов и бывший лидер сепаратистов так называемей "ДНР" Александр Бородай. Напротив, без мандата остаётся Мария Бутина - она возглавляла депутатскую группу в Кировской области, где "Единая Россия" набрала менее 30 процентов голосов. Ей, однако, ещё может достаться мандат в случае массовых отказов избранных депутатами по партийному списку.
В субботу, 25 сентября, Путин проведёт встречу с лидерами партий, прошедших в Госдуму: это "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР и "Новые люди". На этот же день в Москве намечена акция протеста КПРФ против итогов выборов - в особенности в российской столице, где, как утверждает оппозиция, власти сфальсифицировали электронное голосование.
Оппозиция критиковала так называемую тактику "паровозов" на выборах, - губернаторы и другие чиновники, заведомо не собирающиеся быть депутатами, нередко возглавляют партийные списки "Единой России". Эта практика, однако, не противоречит закону о выборах.
В соцопросе, проведенном в Тбилиси «Грузинской мечтой», уверенно лидирует Каладзе
По результатам социологического исследования, проведенного в Тбилиси «Грузинской мечтой», среди кандидатов в мэры Тбилиси лидирует действующий мэр Каха Каладзе. Об этом заявил руководитель его избирательного штаба, Георгий Амилахвари.
По информации правящей партии, Каладзе поддерживают 57,9% опрошенных, кандидата от «Единого национального движения» Нику Мелия – 27,8%, экс-премьера, лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария – 5,3%.
В правящей партии заявляют, что «Грузинская мечта» уверенно лидирует и в партийном рейтинге. На вопрос, за какую политическую партию вы бы проголосовали, если бы завтра проводились выборы в сакребуло Тбилиси, опрошенные ответили:
- «Грузинская мечта» – 50,9%
- «Национальное движение» – 25,2%
- «За Грузию» – 5,7%
- «Гирчи – Больше свободы» - 3,4%
- «Альянс патриотов» – 3,1%
- «Лело» – 2,9%
- «Граждане» – 2,6%
- «Третья сила» – 1,7%
- «Европейская Грузия» – 1,1%
- Лейбористская партия – 0,9%
- «Гирчи» – 0,4%
- Другие партии – 2,1%
По информации «Грузинской мечты», полевые работы социологического исследования были проведены 16-20 сентября. В рамках исследования было опрошено 2792 респондента. Погрешность составляет 3%, пишет агентство «Интерпрессньюс».
Вакцина, тест или штраф – в Армении вступают в силу новые коронавирусные ограничения
В случае нарушения требования о вакцинации от COVID-19 или тестировании каждые 14 дней в Армении предусмотрен штраф: от 10 до 20 тыс. драмов - для физических лиц, от 40 до 120 тыс. драмов - для юридических лиц. Об этом сообщила начальник Управления санитарно-гигиенического и противоэпидемического контроля Анна Арутюнян, пояснив, что правовым основанием для такого штрафа является несоблюдение санитарных норм.
«В случае нарушения этих требований, естественно, штрафуется и хозяйствующий субъект, то есть работодатель. Кодекс об административных правонарушениях гласит, что несоблюдение санитарных норм влечет наложение штрафов на физических и юридических лиц», – сказала Арутюнян.
Начальник управления труда и занятости Министерства труда и социальных вопросов Жора Саргсян признал, что в Трудовом кодексе нет положений или требований, позволяющих работодателю уволить работника, если он не был вакцинирован или не сдал тест в течение 14 дней. В то же время он добавил, что разрабатывается соответствующий проект изменений.
С 1 октября в Армении работники ряда сфер должны будут каждые 14 дней предоставлять работодателю отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа. Это новое требование было введено Министерством здравоохранения Армении на фоне обострения ситуации с COVID-19. Без отрицательного ПЦР-теста на работу могут приходить вакцинированные граждане (полностью привитые или получившие первую дозу), беременные женщины и люди, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации.
Требование распространяется на следующие сферы:
- органы государственного и местного самоуправления,
- закрытые производственные площадки,
- организации, осуществляющие офисную деятельность,
- строительство,
- супермаркеты,
- объекты оптовой и розничной торговли,
- объекты общественного питания,
- объекты гостиничного хозяйства,
- организации медицинской помощи и обслуживания,
- спортивные организации,
- парикмахерские, салоны красоты и другие организации, предоставляющие подобные услуги,
- горнорудное производство и открытые месторождения,
- организации дошкольного образования,
- наземный пассажирский транспорт,
- организации, осуществляющие другие виды экономической деятельности,
- организации соцобслуживания,
- учреждения начального профессионального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования,
- учреждения внешкольного воспитания и дополнительного образования,
- библиотеки, музеи, театрально-концертные залы, кино и другие культурные организации,
- воздушные пассажироперевозки и аэропорты, спортшколы, аптеки, учреждения общего образования.
По информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 939, в общем составив 255 648. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 5200. Еще 1197 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
В Армении с начала кампании по вакцинации и по состоянию на 19 сентября сделано 366 779 прививок от коронавируса, из которых 237 454 – первая доза, а 129 325 – вторая. В Армении для вакцинации против COVID-19 доступны 4 препарата - CoronaVac и Sinofarm (Китай), AstraZeneka (Британия), «Спутник V» (Россия).
Глава Роспотребнадзора: лаборатория Лугара представляет высокие риски для РФ
Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара в Тбилиси представляет очень высокие риски для России. По информации российских СМИ, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Во-первых, это совсем рядышком, во-вторых, это происходит в стране, у которой, на мой взгляд, утрачен биологический и эпидемиологический суверенитет. Это, конечно, очень высокие риски для нас», – сказала Попова в эфире канала НТВ.
Как уже писало «Эхо Кавказа», сразу несколько российских СМИ подготовили новые статьи и сюжеты о лаборатории Лугара.
Старт дезинформационной кампании дало издание «Свободная пресса», 13 сентября опубликовавшее статью под заголовком «В тбилисском Центре Лугара намечается что-то жуткое: Ждет ли нас пандемия гепатита С?». При этом статья основывается на материалах, размещенных на различных порталах в 2020 году и уже ставших поводом для атак на лабораторию Лугара. В них, в частности, говорится об утечке данных о «новой секретной программе стоимостью $ 161 млн». В контексте программы по борьбе с гепатитом С утверждается, что «Грузия стала полигоном для испытания биологического оружия».
О том, что «лаборатория Лугара опасна для всего мира», своим зрителям 17 сентября в очередной раз рассказал РЕН ТВ. Телеканал опубликовал интервью с Джеффри Сильверманом, которого российские СМИ представляют в качестве бывшего советника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, живущего в грузинском селе Давитиани. Сильверман на протяжении нескольких лет активно сотрудничает с российскими СМИ и утверждает, что в Грузии проводят эксперименты над людьми, в том числе военными.
В тот же день, 17 сентября интервью с Сильверманом опубликовал российский Пятый канал. В комментарии говорится, что «очень много людей погибли от экспериментального лекарства» в Грузии.
18 сентября Сильверман появился уже в сюжете НТВ под названием «бывшие советские республики превращаются в полигоны для экспериментов Пентагона». По словам американца, «вся Грузия – это по сути одна большая лаборатория Пентагона».
Журналист НТВ побеседовал и с заместителем главы Национального центра по контролю заболеваний Грузии Паатой Имнадзе. «Это такая дикая ложь. Дикая ложь», – сказал Имнадзе, комментируя сообщения СМИ и обвинения Джеффри Сильвермана.
Журналист НТВ удивился, когда Имнадзе пригласил его посетить тбилисскую лабораторию, чтобы увидеть все своими глазами. Ранее грузинские власти не раз приглашали в Тбилиси высокопоставленных чиновников и специалистов из России для ознакомления с работой исследовательского центра.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- 3 сентября 2020 года в МВД Грузии заявили о кибератаке на компьютерную систему Минздрава Грузии. Сообщается, что 1 сентября хакеры попытались заполучить документацию медицинского характера, в том числе из баз данных тбилисской лаборатории Лугара, а также информацию, связанную с пандемией коронавируса.
Гарибашвили поблагодарил ООН за поддержку территориальной целостности Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Генсеком ООН Антонио Гутерришем. Глава грузинского Кабмина поздравил Гутерриша с переизбранием на пост генерального секретаря и поблагодарил его за поддержку Грузии в борьбе с пандемией.
Как сообщили в пресс-службе Гарибашвили, премьер-министр особо подчеркнул личную поддержку ООН и генерального секретаря в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также отметил, что правительство Грузии ценит участие ООН в процессе мирного урегулирования конфликта.
«По словам Ираклия Гарибашвили, доклад Генерального секретаря ООН о внутренне перемещенных лицах и беженцах из абхазского и цхинвальского регионов Грузии, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и Совета ООН по правам человека являются наиболее важными механизмами для поддержания гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии на высоком уровне», – сказано в сообщении.
По информации пресс-службы, основное внимание было уделено безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии. Была подчеркнута роль ООН в Женевских международных дискуссиях и отмечена необходимость достижения конкретных, ощутимых результатов в этом формате.
Глава правительства также рассказал о важности участия ООН в процессе восстановления формата Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Гали.
По словам Ираклия Гарибашвили, правительство Грузии привержено политике мирного урегулирования конфликта, направленной на «деоккупацию грузинских территорий и восстановление доверия между обществами, разделенными линией оккупации».
Встреча прошла в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Общественный вещатель.
Коронавирус в Абхазии: 106 новых случаев, три – летальных
Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 402 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 106 из них.
По информации Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 43 пациента, в тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов, 8 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ – 12, 4 человека в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале – 68 пациентов, 10 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутском госпитале скончались двое мужчин – 57 и 59 лет. В российском военном госпитале скончался мужчина 1969 г.р.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 037 человек. Зарегистрировано 410 летальных случаев. Выздоровели 22 057 человек.
Оперативный штаб призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Чечне задержали родственников Закаева и заставили на камеру критиковать его
Накануне днем неизвестные вооруженные люди в Чечне задержали родных чеченского политика Ахмеда Закаева, проживающего в эмиграции в Лондоне. Об этом пишет портал Кавказ.Реалии со ссылкой на источники из районного центра Ачхой-Мартана.
Среди задержанных были братья Закаева – Бувади и Али, их жены Сацита и Раиса, а также одна из сестер – Зеза.
Первоначально их доставили в отдел МВД по Урус-Мартановскому району Чечни, а после они, со слов самих задержанных, были перевезены в Грозный, предположительно, в расположение так называемого «нефтяного полка». Там их продержали несколько часов и отпустили домой для записи критических видеообращений в адрес политика Закаева.
Поздно вечером всех родных собрали в одном из домов братьев Закаева, где было снято видеообращение. Женщин и детей уведомили, что их запишут отдельно, утром следующего дня. Дом был окружен многочисленной охраной, при записи присутствовали должностные лица Ачхой-Мартановского района – префектуры, ОМВД и люди неизвестной вооруженной структуры.
Кавказ.Реалии пока не располагает комментариями ни самого Закаева, ни официальных лиц из Чечни.
- Ранее сообщалось, что во время совместного эфира со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым в инстаграме Кадыров пригрозил Закаеву, что «сожжет его в синем пламени».
- Угрозы в свой адрес Ахмед Закаев получает от Кадырова не в первый раз. Ранее он пригрозил Закаеву физической расправой из-за его слов о спецоперации в Чечне, в которой был убит амир Аслан Бютукаев и еще пять членов подполья. Тогда ичкерийский вице-премьер выразил соболезнования родным убитых, а также назвал их «национальными героями». «Ты быстро приезжай, я тебя посажу в подвал. Или выстрелом в лоб убью и возьму на себя кровную месть», – заявил тогда Кадыров.
- Ахмед Закаев – известный чеченский политик, ныне проживающий в Великобритании. Он представляет себя как «главу правительства Ичкерии за рубежом».
- На этой неделе Кадыров также призвал Закаева отправить одного из своих сыновей в Чечню, чтобы он «подорвал себя и умер на газавате (то же, что и джихад. - ред.)». Таким образом, по видению Кадырова, он должен «доказать свое мужество».
COVID-19 в Грузии: 1653 новых случая, 47 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 47 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8711.
За сутки в стране выявили 1653 новых случая коронавируса. Накануне провели 28 553 теста: PCR-тестов – 12 588, экспресс–тестов на антиген – 15 965.
Выздоровели еще 2646 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 602 065, выздоровевших – 570 443.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,79%, за последние 14 дней составляет 6,85%, за неделю – 6,44%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 12 948 человек, всего в Грузии использовано 1 700 895 вакцин.
В США поддержали новые санкции в отношении госдолга России
Палата представителей Конгресса США запретила американцам покупать и продавать российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке. Запрет был единогласно одобрен в качестве поправки к оборонному бюджету на следующий финансовый год, который начинается 1 октября. Документ опубликован на сайте конгресса США.
Автор поправки конгрессмен-демократ от штата Калифорния Брэд Шерман назвал причиной введения ограничений – вмешательство России в американские выборы.
Под запрет подпадут облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством, со сроком погашения от 14 дней.
По мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, эта поправка "может привести к увеличению финансовых затрат для России, особенно во время рыночных потрясений", однако, окажет незначительное влияние на способность России получать средства на мировых рынках с учётом её значительного объема резервов. В то же время деятельности американских компаний в России будет нанесен серьезный ущерб. Агентство отмечает, что Торговая палата США выступает против данной инициативы, поскольку она ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, которые работают в России.
В середине июня вступили в силу санкции США, запрещающие покупать российские государственные облигации при первичном размещении. Они были введены президентом США Джо Байденом в середине апреля из-за "вредоносной внешней деятельности" России.
- Весной американские спецслужбы опубликовали доклад о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2020 году. Тогда же в интервью ABC News Джо Байден заявил, что Путин "заплатит" за вмешательство в президентские выборы.
- Российские власти всегда отрицали причастность к вмешательству в выборы в других странах.
Свинцовый саркофаг, найденный в Абхазии, вскроют специалисты из России
Найденный в самопровозглашенной республике Абхазия свинцовый саркофаг вскроют специалисты из России. Об этом агентству «Апсныпресс» рассказал директор Государственного музея, участник экспедиции Аркадий Джопуа.
«Мы не стали сразу вскрывать саркофаг и хотим привлечь специалистов разной специализации, которые все сделают правильно и вскроют его без повреждений. Это не просто открыть крышку. Он запаян, и открыть его не так просто. Кроме того, в саркофаге явно сохранились останки, что видно через отколотый в его дне кусок», – сказал Джопуа.
По его словам, археологи нашли нужных специалистов, сейчас ведут с ними переговоры и надеются, что до конца октября саркофаг будет вскрыт и можно будет приступить к его научному описанию и более подробному изучению. В дальнейшем, после реставрации он станет частью экспозиции Государственного музея.
«Нам нужны и специалисты по реставрации, потому что он хоть и в очень неплохом состоянии, но имеются трещины, а его крышка придавлена. Специалисты должны с ним поработать и довести по возможности до первоначального вида», – сказал Джопуа.
Археолог отметил, что саркофаг – очень ценная во всех отношениях находка. Всего в Абхазии было найдено три подобных саркофага. Первый из них каменный, он хранится в Госмузее в отделе средневековья, еще один подобный саркофаг – медный, он находится в храме в селе Каман.
«Свинцового саркофага этого периода не находили еще нигде на территории Закавказья. Были находки только более позднего периода. Похожие саркофаги были найдены в Англии и в прошлом году во Франции, но нельзя сказать, что их много. Это – очень редкая находка, поэтому нам очень повезло и нашей истории тоже», – сказал Джопуа.
Как сообщалось ранее, редкий и ценный археологический артефакт – свинцовый саркофаг, которому более 1500 лет, нашли археологи в ходе совместной ежегодной абхазо-российской экспедиции в древнем городище Гюэнос на территории города Очамчире более месяца назад. Место, в котором хранится уникальная находка, археологи пока не разглашают в целях безопасности.
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