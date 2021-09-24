СМИ: глава СКР по Пермскому краю мог покончить с собой из-за Бастрыкина 

Руководитель Следственного комитета по Пермскому краю Сергей Сарапульцев мог совершить самоубийство из-за давления и «разноса» от главы федерального ведомства Александра Бастрыкина, сообщает Baza со ссылкой на коллег погибшего.



Как пишет издание, приезд Бастрыкина в Пермь, связанный с массовым убийством в местном государственном университете, «обернулся показательными «казнями» для множества сотрудников местного СК. Некоторых из них отстранили от работы, кабинеты других, по словам очевидцев событий, перевернули верх дном. Итогом визита Бастрыкина стало совещание, которое он провел за несколько часов до гибели Сарапульцева. Источники Baza, присутствовавшие на нем, рассказали, что глава СК «разнес подчиненного, как мальчишку», фактически обвинив его на глазах подчиненных в произошедшем в ПГУ. Сарапульцев в ответ попробовал возразить, что «следователи не имеют никакого отношения к этому делу», чем привел Бастрыкина в еще большую ярость. Вскоре после совещания руководитель пермского СК отправился домой и покончил с собой».

В свою очередь издание «Коммерсант», также ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что Сарапульцев оставил предсмертную записку, в которой назвал себя «грешным», попросил прощения у Иисуса Христа и отметил, что «пожил достаточно». СМИ утверждает, что никаких проблем на службе у начальника СК по Пермскому краю не было, однако в прошлом году он уже пытался покончить с собой. По данным «Коммерсанта», «одной из причин самоубийства Сарапульцева могло стать скрытое психиатрическое заболевание».

Издание также утверждает, что совещание с участием Бастрыкина прошло за сутки до гибели пермского следователя, и что никаких претензий Сарапульцеву глава федерального ведомства не высказывал, более того - «улетая в Москву, Бастрыкин тепло попрощался с ним, пожав ему руку». После этого Сарапульцев якобы устроил ужин с ближайшим окружением, на котором, как пишет «Коммерсант», «было выпито немало спиртного», следы которого в итоге нашли в крови погибшего.

Другие СМИ отмечают, что большинство коллег характеризуют Сарапульцева положительно, и что жил он в скромном по меркам чиновника его уровня «двухэтажном коттедже без излишеств с участком в 12 соток».