«Дикая история» Маргариты Симоньян

В Южной Осетии бурно обсуждается высказывание главного редактора телеканала RT, МИА «Россия сегодня» и ИА «Sputnik» Маргариты Симоньян в ее телеграмм-канале об инциденте с руководителем «Sputnik – Южная Осетия» Виталием Денисовым. В связи с тем, что он предположил, что обнаруженная им утечка газа в его доме была умышленной, Симоньян, вспомнив трагедию прошлогоднего смертельного отравления газом супругов Галей, назвала свой пост о Денисове «Дикой историей в Цхинвале».

Сообщение об обращении Виталия Денисова в Комитет госбезопасности Южной Осетии появилось накануне поздно вечером. КГБ республики сообщил, что «21 сентября в Комитет государственной безопасности обратился руководитель ИА «Sputnik – Южная Осетия» Денисов Виталий Алексеевич в связи с предположением о возможных злонамеренных действиях неустановленных лиц, якобы вызвавших утечку природного газа в частном домовладении». Согласно сообщению ведомства, «выехавшая на место происшествия оперативно-следственная группа КГБ РЮО провела обследование домовладения, в ходе которого действительно выявлено повреждение газового шланга отопительной системы. При этом следов умышленной порчи данного оборудования не обнаружено». Сегодня с утра комитет вновь отчитался перед общественностью, что «в настоящее время безопасности и здоровью Денисова ничто не угрожает», и ему порекомендовали официально обратиться в Генеральную прокуратуру, так как происшествие не входит в компетенцию КГБ.

Вчера же Маргарита Симоньян, которая является главным редактором международного ИА ««Sputnik», в своем телеграмм-канале, подписчиками которого являются более ста тысяч человек, опубликовала «Дикую историю в Цхинвале». По ее словам, Виталий Денисов «обнаружил в арендуемом частном доме утечку газа в двух местах» и «что труба распилена». И дальше цитата:

«И все мы тут же вспомнили, как погибла семья российского советника по здравоохранению Игоря Галя. Именно так она и погибла. В феврале 2020-го при странных обстоятельствах отравились газом... Я знаю, как осетины относятся к русским и к России. У меня мало сомнений, что это адова провокация кого-то, кто хочет поссорить народы».

Российский советник по здравоохранению и социальной политике Игорь Галь действительно был найден мертвым со своей женой в доме в центре Цхинвала, который он арендовал. В феврале этого года Генпрокуратура Южной Осетии почти сразу же озвучила версию об отравлении угарным газом из-за неисправности водонагревательной колонки. Никаких других версий власти Южной Осетии и Российской Федерации более не выдвигали. Хотя год назад пользователи социальных сетей отметили «загадочное» высказывание вице-спикера парламента Петра Гассиева:

«Я не сторонник теории заговоров, но как-то он очень удачно умер. В любом случае, слово за экспертизой». Ему тогда ответил президент Анатолий Бибилов: «Петр Гассиев, мне очень интересно, в чем «удачность», к чему привязана эта «удачность».

Между тем тела Игоря Галя и его жены были вывезены на экспертизу в Россию, и к этой теме больше не возвращались. Именно поэтому у жителей Южной Осетии, которые подписаны на канал Симоньян или читали ее высказывание на других ресурсах, возник вопрос: зачем было связывать эти два случая – трагическую смерть супругов Галей и недоказанное пока покушение на Виталия Денисова, и таким образом вывешивать историю на обсуждение многочисленных подписчиков? К примеру, один из комментариев пользователя под ником Вячеслав: «Вот вам и благодарность за все, когда от грузин их спасали, то готовы в задницу были целовать, а теперь все, хотя чему удивляться», – не заметить было сложно. В осетинском сегменте Facebook можно было встретить и такую реакцию на комментирование поста Симоньян. Давид Лохов: «Комментарии под ее постом в телеграмм очень ярко и наглядно показывают, как нас ждут в России:)».

Югоосетинский политик Давид Санакоев в беседе с «Эхом Кавказа» призывает всех комментаторов этой истории к сдержанности и мудрости:

«Я надеюсь, что все прояснится в этом деле, но мне бы не хотелось, чтобы Южную Осетию ассоциировали со страной, где с приглашенными специалистами из Российской Федерации происходят вот такие вещи. Не хотелось бы, чтобы специалисты отказывались приезжать сюда, опасаясь за свою жизнь. Люди должны понимать, наши граждане, наши партнеры, союзники, друзья в Российской Федерации и в других государствах, что в Южной Осетии действует закон, что предпринимаются меры безопасности в отношении каждого гражданина, человека, который находится в Южной Осетии. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы вот сейчас такая цепочка (информационная) пошла, которая бы могла оттолкнуть наших друзей, наших союзников. Чтобы люди, не опасаясь за свою жизнь, приезжали в Южную Осетию».

В интервью своему агентству Виталий Денисов назвал ситуацию «неприятной», «но подчеркнул, что ни на его профессиональной деятельности, ни на работе представительства Sputnik это никак не отразится». По словам Маргариты Симоньян, история с утечкой газа не осталась и без внимания Анатолия Бибилова: «Денисову позвонил лично президент Бибилов и пообещал досконально во всем разобраться».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия