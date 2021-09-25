Спасатели эвакуировали десятки туристов из отрезанной от внешнего мира Тушетии

Спасатели эвакуировали из высокогорной Тушетии несколько десятков туристов, которые оказались отрезаны от внешнего мира из-за ухудшения погоды. Об этом сообщает телеканал «Имеди» со ссылкой на Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Иностранных граждан и местных туристов доставили в безопасное место на вертолете пограничной полиции. С этой целью сегодня утром было выполнено несколько рейсов.

Эвакуация потребовалась после того, как движение на единственной автомобильной дороге, ведущей в Тушетию, было запрещено. Из-за ливневых дождей уровень воды в реках поднялся, в горах активизировались оползневые процессы, повреждены были сразу три участка трассы Пшавели-Абано-Омало.

Дорога в 72 километра через ущелье – единственная, связывающая c Телави – главный город региона Кахети с высокогорным селом Омало. Она считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Дорога бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев становится непроходимой.