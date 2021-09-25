В Северной Осетии отмечают День Республики и День города

Массовые гуляния, приуроченные к 247-летию вхождения Осетии в состав России, и 237-летию Владикавказа начались в столице Северной Осетии, сообщает 15-й Регион.

Праздничные площадки развернулись на набережной по улице Кесаева. Там проходит фестиваль осетинских пирогов, на котором лучшие пекари проведут мастер-класс по выпечке всеми любимого национального блюда. Кроме того, на набережной открылась ярмарка с товарами от местных производителей: молочными продуктами, колбасами, мороженым, фруктами, овощами и предметами художественного промысла.

Жители и гости города смогут принять участие в «Нартских играх», открытом городском турнире по быстрым шахматам и танцевальном вечере (ирон хъазт). Для детей откроют спортивные площадки, организуют различные мастер-классы, также будет работать летний кинотеатр.

В этот же день состоится концерт с участием оркестра национальных инструментов «Иристон» государственной филармонии под управлением Олега Ходова, вокальной группы «Уацамонга», ансамбля танца «Амонд», инструментального ансамбля «Нартон», ансамбля гармонистов и других творческих коллективов республики.

Впервые в Северной Осетии пройдет фестиваль аутентичного и стилизованного этнического костюма «Рон». Свои коллекции традиционной этноодежды и варианты ее стилизации представят 18 мастеров и дизайнеров Юга России и других регионов нашей страны. Первый день празднования завершится вечерним концертом и салютом.