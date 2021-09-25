В Афганистане талибы публично казнили несколько человек 

Участники движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) публично казнили несколько человек. Четыре трупа были повешены на главной площади в городе Герат на западе Афганистана, еще три талибы увезли для демонстрации в другие части города, сообщает очевидец в интервью AP.

По словам местного чиновника, эти люди были убиты в перестрелке после того, как якобы похитили афганского бизнесмена и его сына. По информации других изданий, один из похищенных был боевиком «Талибана».

Заместитель губернатора Герат Маулваи Шаир Ахмад Эмар, как пишут местные СМИ, заявил, что боевики «Талибана» выследили предполагаемых похитителей и убили в перестрелке.

«Мы повесили их трупы на площадях Герата, чтобы никто больше не решился на такое преступление», - сказал чиновник.

На видео, опубликованном в социальных сетях, можно увидеть окровавленное тело мужчины, обернутое в цепи и подвешенное на подъемном кране на главной площади Герата.