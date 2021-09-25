Более десятка домов в Западной Грузии остались без крыш и окон после смерча

Смерч сорвал крыши более десятка жилых домов в Потийском и Хобском муниципалитетах в Западной Грузии, сообщает телеканал «Мтавари».

Стихия продолжалась примерно полторы минуты. Порывистый ветер срывал окна и кровли. В результате смерча повалены деревья, повреждены сельхозугодья, десятки семей остались без электроэнергии.

В двух селах Хобского муниципалитета – Патара Поти и Учагари без крыш остались 13 домов. В черноморском городе Поти пострадали три семьи. Кроме того, были повреждены несколько грузовых контейнеров в порту.

Местные власти заявляют, что на местах мобилизованы соответствующие службы, группы пожарных-спасателей и аварийные бригады энергораспределительной компании Energo Pro-Georgia.

«Временно крыши перекрывают кровельными материалами. Специальная комиссия изучает ущерб, нанесенный стихийным бедствием, после чего пострадавшим семьям будет оказана соответствующая помощь», - сказали в мэрии Поти.

В мэрии Хобского муниципалитета, где сразу после смерча начался ливневый дождь, обещают, что никто из пострадавших не останется на улице. «Они будут переселены в разные семьи. Также создана комиссия для оценки ущерба и оказания соответствующей помощи населению», - сказал журналистам и.о. мэра района Махаре Чокорая.