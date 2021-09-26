Грузинские фигуристы завоевали две лицензии на Олимпиаду в Пекине

Грузинские фигуристы получили сразу две олимпийских лицензии на Игры 2022 года в Пекине в соревнованиях спортивных пар, сообщает «Новости-Грузия».

По итогам короткой и произвольной программ на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе Карина Сафина и Лука Берулава в сумме набрали 178,16 балла, а дуэт Георгия Ревия и Марии Казаковой 173,2 балла. Таким образом обе пары, представляющие Грузию, заработали бронзовые медали.

После турнира Nebelhorn Trophy у сборной Грузии по фигурному катанию четыре лицензии на Олимпиаду в Пекине – это беспрецедентный результат. Так много путевок на Игры у грузинских фигуристов еще никогда не было.

В частности, помимо двух пар, в мужском одиночном катании на Играх 2022 года от Грузии выступит Морис Квителашвили, а в женском – Алина Урушадзе.

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.