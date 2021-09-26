Грузинский борец Двалишвили нокаутировал бразильца Мораеса на турнире UFC 266

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили одержал победу над Марлоном Мораесом из Бразилии на 266-м номерном турнире промоушена Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 266).

Схватка в Лас-Вегасе (США) не продлилась и двух раундов: поединок завершился техническим нокаутом.

Для Двалишвили эта победа стала седьмой подряд. Всего он провел на UFC девять боев. Теперь грузинский спортсмен практически обеспечил себе место в топ-10 легчайшего дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата, сообщает «Новости-Грузия».

«Я тренируюсь с лучшими, поэтому я здесь, поэтому у меня семь побед подряд. Он [Мораес] потряс меня. Это может случиться с любым, но я воин. Я попросил рефери не вмешиваться в бой до тех пор, пока я не окажусь при смерти. (…) С кем я буду драться дальше? Это вы мне подскажите, с кем мне стоит подраться. UFC может позвонить мне в любое время. Я готов к еще одному поединку», – сказал Двалишвили в интервью после боя.