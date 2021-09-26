Зураб Джапаридзе баллотируется на пост председателя горсовета Местии

Лидер оппозиционной партии «Гирчи - Больше cвободы» Зураб Джапаридзе поборется за место председателя горсовета (сакребуло) Местии. Об этом говорится в публикации на странице партии в Facebook.

«Гирчи – Больше свободы» не стала выдвигать собственного кандидата на пост мэра Тбилиси, поддержав председателя «Единого национального движения» Нику Мелия. При этом партия Джапаридзе представила кандидата на пост вице-мэра Тбилиси.

Джапаридзе стал первым номером в списке партии в горсовет Местии, за ним следует Бека Хергиани, сообщает «Новости-Грузия».

Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Чтобы победить, кандидат в своем городе или районе, должен набрать более 50% голосов. Если этого не произойдет, в конкретном городе или районе пройдет второй тур.