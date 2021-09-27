Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария призвала партию власти перейти в оппозицию. Такой вариант исхода выборов обсудили пользователи соцсетей.

– Может ли партия власти после выборов оказаться в оппозиции и чего ожидать в случае такого развития событий?

Людмила: Переход власти в оппозицию означает, что правящая партия не выиграла выборы. Если она не выиграла выборы, значит, она не смогла составить какой-то план, который бы понравился народу, который бы одобрил его. Следовательно, что они могут в оппозиции предложить больше?

Артем: Переход «Грузинской мечты» в оппозицию, в общем, был бы полезен для нее, поскольку это правительственная сила. Находясь у власти, процессы обычно видятся иначе. Зачастую, будучи в оппозиции, начинаешь осознавать те ошибки и проступки, замечаешь то, чего не успел или не смог сделать, и т.д. Поэтому переход «Грузинской мечты» в оппозицию был бы еще и интересен в том плане, что можно было бы увидеть, как она может проявить себя в качестве оппозиционной силы.

Михаил: Элене Хоштария говорит это не из-за того, что переживает за будущее «Грузинской мечты», но потому, что сама хочет прийти во власть… Вообще, основная цель всех политических партий – прийти во власть. В любой нормальной стране – это естественный процесс, когда партия власти периодически переходит в оппозицию. Тем более в демократических парламентских государствах, каким является и Грузия. Здесь единственная такая партия – «Национальное движение». Все остальные партии, которые теряли власть, распадались, последним таким объединением была партия Эдуарда Шеварднадзе. Вообще, для политиков не должно быть трагедией переход из власти в оппозицию. Главное, чтобы в этом процессе не участвовали только две партии.

Давид: Я считаю, что это может быть полезно для властей – спуститься до уровня, когда они вновь смогут слышать народ. Но насколько нахождение в оппозиции может повлиять конкретно на «Грузинскую мечту», рассуждать сложно. По-моему, сейчас они не видят себя в другой роли и постоянно говорят об этом, называя себя спасителями. Я считаю, что сейчас важнее другое – дожить до парламентских выборов и получить многопартийный, разнообразный законодательный орган. Власть должна распределиться максимально равномерно между разными политическими объединениями. Мне кажется, такой парламент будет эффективным. Намного больше будет делаться во благо этой страны.

Кетеван: Будто люди из «Грузинской мечты» не знают, что происходит в их стране. Прекрасно видят все минусы и плюсы своей политики, но действуют, исходя из своих убеждений. Так в свое время вели себя и «Националы», но на них нахождение в оппозиции никак не повлияло. А что власти смогут сделать, будучи в оппозиции? То же, что и сегодняшние их оппоненты, – просто ходят повсюду и выражают свое недовольство. Чем еще занимается оппозиция? Партии власти это ничего хорошего не принесет, как и в стране ничего не изменится. В свое время и Хоштария перешла в оппозицию, но какой от нее прок? Ничего не изменится.

Маради: Партия власти ничего не делала, находясь в правительстве, что они будут делать в оппозиции? Никакой это пользы для них не принесет, только еще больше обозлятся на всех вокруг. Будут пытаться вернуться во власть, делать для этого все возможное и больше ничего.