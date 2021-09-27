Автор книги о том, как полюбить Россию, получил от Путина гражданство РФ 

Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства Хансу-Йоахиму Фраю, художественному руководителю образовательного фонда «Талант и успех», совладелец которого - виолончелист и близкий друг президента России Сергей Ролдугин.

Ранее Фрай, который приехал в Россию в 2009-м году и в течение нескольких лет занимал должность советника гендиректора Большого театра, написал книгу «Научиться любить Россию», к которой Путин, в свою очередь, подготовил предисловие.

«Отечественному читателю предоставляется возможность ощутить, насколько искусственные, навязанные стереотипы и пропагандистские клише далеки от реального восприятия людей, посетивших Россию, стремящихся объективно оценить ее проблемы и ее достижения», - написал тогда Путин.

Сам Фрай заявлял, что его книга рассчитана на «европейских, австрийских и немецких читателей», и что после десяти лет жизни и работы в России он «хотел помочь им понять» страну и «избавиться от навязанного пропагандой образа».

В июне этого года президент России наградил Фрая орденом Дружбы за вклад в развитие российско-германских культурно-гуманитарных связей.

Кроме Фрая, в понедельник Путин дал российское гражданство профессору кафедры греческой и славянской филологии Гранадского университета Рафаэлю Гусману Тирадо и советско-испанскому актеру Анхелю Гутьерресу.