В Абхазии за два дня от коронавируса скончались три человека

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 540 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 126 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 46 пациентов. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 34 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались два человека: женщина 63 лет и мужчина 68 лет.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 10 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 15, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 7 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 70 пациентов, состояние 10 человек тяжелое.

В российском военном госпитале скончался мужчина 1946 года рождения.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 27 479 человек. Зарегистрировано 416 летальных случаев. Выздоровели 22 590 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.