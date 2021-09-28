Жители Южной Осетии на несколько часов остались без проводного интернета

Главы влиятельных комитетов Госдумы и Совета Федерации по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в понедельник в Думу законопроект о реформе региональных органов власти. Он, в частности, предусматривает унификацию органов власти во всех субъектах федерации, расширяет основания для увольнения глав регионов в связи с утратой доверия президента, а также снимает запрет для глав регионов на то, чтобы они занимали свою должность более двух сроков подряд.

Документа пока нет в базе Госдумы, его цитируют агентства.

Как правило, вносимые Клишасом и Крашенинниковым законопроекты имеют одобрение Кремля, что означает, что их принятие практически гарантировано.

Документ также унифицирует названия должностей высших должностных лиц регионов – они будут называться главами субъектов Российской Федерации. Это означает отказ от таких наименований должностей, как "губернатор" и "президент". Главами сейчас называются, как правило, руководители республик (за исключением Татарстана, где сохранилась должность президента). Павел Крашенинников уточнил, что документ не предусматривает изменений названия должностей мэра Москвы и губернаторов Санкт-Петербурга и аннексированного Севастополя.

Срок полномочий главы региона также будет унифицирован и будет составлять пять лет. Запрет на избрание главой на третий и последующие сроки подряд будет снят. Это значит, например, что мэр Москвы Сергей Собянин в 2023 году сможет баллотироваться на третий срок.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал это предложение, сказав, что Владимир Путин выступает за сменяемость власти, но она "не должна быть навязчивой идеей, которая мешает работе". Сам Путин сейчас работает президентом уже 4-й срок, поправки дают ему возможность баллотироваться также на 5-й и 6-й.

Предлагается унифицировать сроки полномочий и законодательных органов власти регионов (они также составят 5 лет по всей России). Их названия тоже изменятся – как следует из законопроекта, в них не может быть "словосочетаний, входящих в наименования федеральных органов власти". По всей видимости это означает, что, например, Московскую городскую думу придётся переименовывать – из-за слова "дума" в названии.

Согласно принятым в прошлом году по инициативе Владимира Путина поправкам к Конституции, федеральная, региональная и муниципальная власть составляют в России единую публичную власть. Критики поправок указывали в частности на то, что они противоречат федеративному устройству России и нарушают права местного самоуправления.