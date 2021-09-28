Президент Грузии заявила, что стране необходимо коалиционное правительство

После того, как в течение девяти лет правительство комплектовалось правящим большинством, очевидно, что необходимо коалиционное правительство, – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью французскому изданию «Le Journal du Dimanche» («Воскресный журнал»).

При этом Зурабишвили говорит: трудно предвидеть то, как будет функционировать коалиционное правительство, когда позиции столь антагоничны.

Вместе с тем, по ее словам, местные выборы покажут, завершился ли в Грузии политический кризис.

Говоря по поводу перспектив страны, президент отметила, что приоритетом является вступление Грузии в ЕС и НАТО. Что касается российско-грузинских отношений, по оценке президента, они «полностью заморожены».

«Никакого диалога не существует, не считая небольшого технического обмена. Но это никогда не переходит в политическое измерение», – заявляет в интервью Саломе Зурабишвили и отмечает, что с Путиным нужно проявлять больше твердости.

«Однако, необходимо предлагать выходы. Лишь санкции результатов не принесут. Хотя, чего не хватает ЕС – это видение выхода из этих конфликтов и предложений России», – заявила президент Грузии.

Перевод статьи со ссылкой на администрацию президента Грузии публикует агентство «Интерпрессньюс».